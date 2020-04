Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Strata netto grupy Tauron w 2019 roku wyniosła 11,7 mln zł wobec 207 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Tauron szacował wcześniej, że strata netto wyniosła w tym okresie 12 mln zł.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2020 roku wyniósł 1,78 mld zł, co oznacza, że wzrósł o 58,8 proc. rdr - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

CCC podpisał ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi działalność spółki oraz niektórych podmiotów z grupy CCC porozumienia, które zabezpieczają utrzymanie stabilności sytuacji finansowej - poinformowała spółka w komunikacie.

Enea uwzględni w wynikach za 2019 r. zdarzenia jednorazowe, z których część będzie miała negatywny, a część pozytywny wpływ na jej wyniki - poinformowała Enea w komunikacie. Łącznie operacje wpłyną na poprawę zysku brutto grupy o 66,2 mln zł, zysku netto o 43,7 mln zł i EBITDA o 129 mln zł.

Gobarto notuje okresowo zwiększoną sprzedaż. Grupa chce skoncentrować działalność na segmencie zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym, ograniczając aktywność w segmencie przetwórczym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zysk netto grupy Getin Holding w 2019 roku wyniósł 101,3 mln zł, podczas gdy w 2018 roku grupa miała 958,5 mln zł straty. W 2019 roku roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 155 mln zł zysku i wypłaciły na rzecz holdingu ponad 100 mln zł dywidendy - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Ipopema Securities miała w 2019 r. 3,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 2,1 mln zł straty netto rok wcześniej - wynika z raportu rocznego spółki.

Ronson Development zawarł przedwstępną umowę zakupu działki w Poznaniu, na której planowana jest budowa około 80 mieszkań - podała spółka w komunikacie. Cena nieruchomości została ustalona na 3 mln zł.

Grupa Votum w I kwartale 2020 roku złożyła ponad 1,5 tys. powództw w sprawach frankowych - poinformował PAP Biznes dyrektor departamentu ds. bankowych Votum, Kacper Jankowski.

Impel, działający na rynku usług outsourcingowych, odczuwa zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, szczególnie tych wykonujących usługi związane z opieką przy pacjencie - poinformowała PAP Biznes spółka.

W 2019 r. Quercus TFI odnotowało 19,6 mln zł zysku netto, czyli 3,6 proc. powyżej szacowanego w styczniu zysku na poziomie 18,9 mln zł oraz wobec 10,2 mln zł straty netto rok wcześniej.

PP Porty Lotnicze ogłosiły przymusowy wykup 339.496 akcji Baltony po cenie 6,95 zł za sztukę - wynika z opublikowanego w środowym "Parkiecie" ogłoszenia.

Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała spadek produkcji węgla z powodu zmiany organizacji pracy wynikającej z epidemii koronawirusa, ale ocenia, że nie ma to wpływu na bieżącą realizację kontraktów handlowych - podała JSW w komunikacie. Spółka ma informacje o ograniczeniach realizacji zobowiązań kontraktowych przez odbiorców.

Energa utworzy odpisy aktualizujące na aktywach wytwórczych konwencjonalnych i CHP w wysokości 180 mln zł i odwróci odpisy na aktywach OZE w wysokości 18 mln zł - podała spółka w komunikacie. Szacowany łączny wpływ odpisów na wynik netto grupy za 2019 rok wynosi minus 131 mln zł.

P.A. Nova prognozuje spadek wpływów czynszowych o ok. 80-85 proc. w okresie ograniczenia handlu, zakładając, że obostrzenia będą obowiązywać do końca czerwca - poinformowała spółka w komunikacie.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w marcu ok. 5 mln USD - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,4 mln razy.

Getin Holding ocenia, że negatywne skutki ekonomiczne rozprzestrzeniania się pandemii dotkną wszystkie rynki, na których prowadzi biznes. Wszystkie banki w grupie zachowują płynność, Getin widzi ryzyko braku sfinalizowania sprzedaży aktywów na Ukrainie - poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

W związku z aktualną sytuacją Fabryka Mebli Forte przedłuży dwutygodniowy postój produkcji i w uzgodnieniu ze związkami chce wprowadzić przynajmniej minimalne wynagrodzenie dla pracowników, którzy pozostają w domu - poinformował PAP Biznes prezes spółki Maciej Formanowicz. Dodał, że spółka pozostaje w kontakcie z bankami, które zgodziły się na przesunięcie terminów spłat kredytów.

PGNiG jest od kwietnia wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w litewskiej Kłajpedzie - podała spółka w komunikacie.

Mangata Holding przewiduje w najbliższych miesiącach spadek przychodów segmentu automotive i planuje ograniczenia procesów produkcyjnych w dwóch zakładach grupy - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Leszek Jurasz. Dodał, że rekomendacja zarządu dot. podziału zysku z 2019 roku będzie do końca kwietnia.

Synektik szacuje, że przychody grupy ze sprzedaży sprzętu medycznego, usług i rozwiązań IT wzrosły rdr w II kw. roku obrotowego 2019/2020 o ok. 104 proc. do ok. 28,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków wzrosły w tym czasie według szacunków o ok. 63 proc. do ok. 7,9 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Atal zawarł w pierwszym kwartale 762 umowy deweloperskie i przedwstępne wobec 707 umów rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Najwięcej umów podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) , Warszawie (134), Łodzi (105), Wrocławiu (82), Katowicach (67) i w Gdańsku (33).

Grupa PKN Orlen zakończyła realizację głównej części procesu inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 w czeskim zakładzie produkcyjnym Unipetrol RPA s.r.o. w Litvinovie. Unipetrol dokonał odbioru instalacji w części wytwarzającej polietylen naturalny - poinformował Orlen w komunikacie.

Zarząd Kruka zdecydował o przeprowadzeniu skupu części zdematerializowanych obligacji własnych o łącznej wartości do 25 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Skup może potrwać do 30 września. Skupione obligacje zostaną umorzone po ich wartości nominalnej.

