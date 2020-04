Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP.

Grupa LPP, w celu utrzymania mocnej pozycji płynnościowej, redukuje wydatki inwestycyjne na rok 2020-21 do 500 mln zł - podała spółka w komunikacie. LPP planuje m.in. zmniejszenie otwarć salonów, wzrost powierzchni ma wynieść 10 proc. rdr.

Grupa LPP znajduje się w dobrej sytuacji płynnościowej - poinformowała spółka w prezentacji. Spółka chce zmniejszyć dźwignię operacyjną i wydatki inwestycyjne. Ze względu na wybuch epidemii cele finansowe na rok 2020/21 nie są aktualne.

Grupa LPP szacuje, że spadek marży brutto na sprzedaży może wynieść w tym roku 5 pkt. proc. - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz. Spółka liczy na ok. 58-60 mln zł wsparcia państwa miesięcznie w okresie zamknięcia sklepów stacjonarnych.

LPP nie jest w stanie osiągać zysku operacyjnego w okresie zamknięcia sklepów - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Grupa Dino wydłuża godziny otwarć większości marketów. Wybrane placówki będą czynne całodobowo - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

CI Games sprzedała ok. 575 tys. sztuk gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", w tym do ostatecznego klienta ok. 400 tys. sztuk - podała spółka w komunikacie. Szacowane przychody ze sprzedaży gry wynoszą 39 mln zł, a zarząd spółki spodziewa się, że udział sprzedaży cyfrowej będzie rósł w kolejnych kwartałach.

Produkcja w Newagu odbywa się w miarę normalnie, choć spółka musi radzić sobie ze zwiększoną o ok. 10 proc. absencją pracowników. Nie ma zagrożeń dla realizacji kontraktów - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Zbigniew Konieczek.

Geotrans, spółka działająca na rynku gospodarki odpadami, zamierza opublikować założenia nowej strategii jeszcze w tym półroczu. Nie wycofuje się z zamiaru przeniesienia notowań na główny parkiet GPW, ale na razie wstrzymuje realizację tego celu - powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes Geotransu Przemysław Weremczuk. Spółka nie widzi znaczących zagrożeń dla swojej działalności w wyniku pandemii.

Koszty składek na BFG w grupie PKO BP w pierwszym kwartale 2020 roku, z uwzględnieniem obciążeń PKO Banku Hipotecznego, wynoszą 401,3 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska szacuje łączny wpływ dwóch obniżek stóp procentowych przez RPP na wynik odsetkowy banku za 2020 rok na 100-130 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Agencja Fitch utrzymała długoterminowy rating IDR ING Banku Śląskiego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym - poinformował Fitch w komunikacie.

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingów Santander Bank Polska do negatywnej ze stabilnej - poinformował Fitch w komunikacie. Jednocześnie Fitch podtrzymał dotychczasowe długo- i krótkoterminowe oceny ratingowe banku.

Agencja Fitch potwierdziła ratingi i ich perspektywę dla Banku Millennium - poinformował Fitch w komunikacie. Długoterminowy rating IDR jest nadal na poziomie BBB-, a jego perspektywa jest stabilna. Rating VR został utrzymany na poziomie bbb-.

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingów Banku Pekao do negatywnej ze stabilnej - poinformował Fitch w komunikacie. Jednocześnie Fitch podtrzymał dotychczasowe długo- i krótkoterminowe oceny ratingowe Banku Pekao.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR mBanku na poziomie BBB- i rating indywidualny "viability rating" na poziomie bbb-. Jednocześnie agencja usunęła ratingi banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym - poinformował mBank w komunikacie.

Unimot jest zadowolony z wyników pierwszego kwartału, w kwietniu nastąpiło pewne spowolnienie, ale spółka podtrzymuje prognozę EBITDA na 2020 rok - poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski. Spółka rozmawia z PKN Orlen o kupnie części aktywów w przypadku fuzji Orlenu z Lotosem.

Pierwsze notowanie 5 mln akcji serii A i 100.000 akcji serii C spółki Games Operators na GPW zostało wyznaczone na 17 kwietnia - poinformowała GPW w komunikacie.

Agora podpisała porozumienie z Międzyzakładową Komisją NSZZ "Solidarność" w sprawie obniżenia wynagrodzeń pracowników grupy o 20 proc. przez sześć miesięcy. Spółka szacuje, że łączne oszczędności wyniosą ok. 25 mln zł - podała Agora w komunikacie.

Bank Pekao zażądał natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 wyemitowanych przez PBG - poinformowało PBG w komunikacie. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wykupu wynosi 47 mln zł.

Izoblok wznowił negocjacje ze spółką Dabo Precision w sprawie nabycia 100 proc. udziałów w słowackiej firmie Euro Dabo, prowadzącej działalność produkcyjną w zakresie tworzyw EPS - podał Izoblok w komunikacie.

TXM, w ramach wdrażanych działań restrukturyzacyjnych, zamierza zlikwidować około 40 sklepów, co stanowi 18 proc. całej obecnie istniejącej sieci. Mają to być placówki, które w pespektywie kolejnych miesięcy oraz zakładanego w tym okresie spadku obrotów w następstwie epidemii koronawirusa nie rokowały - podał TXM w komunikacie.

Mastercard formalnie został udziałowcem Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych Blik - podał PSP w komunikacie prasowym.

Zysk na akcję Bank of America w I kw. wyniósł 40 centów - podała spółka w komunikacie. Oczekiwano 46 centów.

Skorygowany zysk na akcję Goldman Sachs w I kw. wyniósł 3,11 USD - podał bank w komunikacie. Rynek oczekiwał 3,35 USD.

Zysk na akcję Citigroup w I kw. wyniósł 1,05 USD - podano w komunikacie. W analogicznym okresie rok wcześniej EPS wyniósł 1,87 USD.

Skorygowany zysk na akcję UnitedHealth, amerykańskiej spółki świadczącej usługi w zakresie opieki zdrowotnej, w I kw. wyniósł 3,72 USD - podano w komunikacie. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 3,63 USD.

Ulma Construccion Polska szacuje, że skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 3,95 mln zł i był o 49 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2019 roku - podała spółka w komunikacie. Szacunkowe przychody za pierwszy kwartał 2020 roku wynoszą 48,7 mln zł, czyli o 5,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Amica po dwutygodniowym przestoju w środę 15 kwietnia planowo wznowiła produkcję w fabryce we Wronkach - wynika z informacji PAP Biznes.

Akcje Polnordu zostaną wykreślone po sesji 17 kwietnia m.in. z listy uczestników indeksów WIG oraz sWIG80, ze względu na spadek liczby akcji w wolnym obrocie poniżej 10 proc. - podał GPW Benchmark w komunikacie. Miejsce Polnordu w sWIG80 zajmie IMC.

Bank Millennium ma zapłacić Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 58,2 mln zł składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020 rok - poinformował bank w komunikacie.

Bank Handlowy ma zapłacić Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 84,3 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020 rok - poinformował bank w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte szacują, że przychody grupy w pierwszym kwartale 2020 roku spadły o 14 proc. do 276 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 27 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 12 proc., a EBITDA wzrosła o 8 proc. rdr do 41 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Produkcja we wszystkich zakładach Stelmetu została wznowiona, a spółka na bieżąco monitoruje możliwości sprzedażowe na poszczególnych rynkach i będzie dostosowywać do nich wielkość produkcji - poinformował zarząd Stelmetu w przesłanym PAP Biznes komentarzu.

ING Bank Śląski szacuje, że obniżki stóp procentowych zmniejszą wynik odsetkowy grupy w 2020 roku o 170-220 mln zł - podał bank w komunikacie. Zarząd szacuje, że sytuacja gospodarcza związana z epidemią koronawirusa zwiększy koszty ryzyka grupy w I kw. tego roku o co najmniej 110 mln zł. Bank spodziewa się w I kw. niższego rdr wyniku netto.

Skonsolidowany zysk netto Altusa TFI spadł o w 2019 r. o 92,4 proc. do 4,0 mln zł - podała spółka w komunikacie ze wstępnymi wynikami za 2019 rok. Pogorszenie wyników grupy kapitałowej Altus TFI w zeszłym roku spowodowane było przede wszystkim spadkiem aktywów pod zarządem o 65 proc. do 2,9 mld zł na koniec 2019 roku - wynika z informacji spółki.

Rada nadzorcza PZU powołała Ernesta Bejdę na członka zarządu ze skutkiem na 4 maja - poinformowała spółka w komunikacie. Nowy członek zarządu został powołany na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

