Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Alior Bank spodziewa się, że w II kwartale koszty ryzyka banku będą obciążone rezerwami wynikającymi z pandemii COVID-19. Bank chce podwyższać rentowność pożyczek gotówkowych, a słabszy wynik z opłat i prowizji w I kwartale był spowodowany w dużej mierze zdarzeniem jednorazowym - poinformowali przedstawiciele banku.

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 73,2 mln zł z 103,5 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 29 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 56,6 mln zł.

Strata w wysokości ponad 2,2 mld zł to wynik netto Grupy Orlen po trzech miesiącach tego roku i uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 317 mln zł. Wynik ten w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. jest niższy o 3,1 mld zł - wynika z danych finansowych opublikowanych przez płocki koncern.

EBITDA LIFO grupy PKN Orlen przed uwzględnieniem odpisów wyniosła w I kwartale 2020 roku 1,607 mld zł wobec 2,014 mld zł rok wcześniej i wobec 1,259 mld zł w czwartym kwartale 2019 r. - podała spółka w prezentacji wynikowej.

PKN Orlen podtrzymuje, że w tym roku planuje przeznaczyć na inwestycje 7,7 mld zł. Może przesunąć 10-15 proc. nakładów na 2021 rok, jeśli będzie taka potrzeba - poinformowali na telekonferencji przedstawiciele spółki.

Sprzedaż paliw na stacjach wróciła już do poziomów sprzed wybuchu pandemii - poinformował zastępca dyrektora biura relacji inwestorskich PKN Orlen Konrad Włodarczyk. Kwietniowe spadki wolumenów zostały zrównoważone wyższymi marżami.

PKN Orlen przedstawił Komisji Europejskiej propozycję środków zaradczych dotyczących transakcji fuzji z Lotosem - poinformował wiceprezes Orlenu Zbigniew Leszczyński. Spółka spodziewa się, że ostateczna decyzja ws. transakcji zapadnie do końca czerwca.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło testy kolejnego odwiertu na złożu gazowym Przemyśl. Prace wiertnicze zrealizowane przez spółkę w ostatnim czasie pozwolą zwiększyć wydobycie o 13 proc. rocznie - poinformował koncern w komunikacie.

Grupa Redan szacuje, że ok. 20 sklepów franczyzowych Top Secret w Polsce, czyli ok. 10 proc. powierzchni całej sieci zostanie zamknięta. Spółka nie wyklucza też zamknięcia części sklepów własnych, jeśli nie porozumie się z wynajmującymi - podał Redan w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Ulma Construccion Polska zdecydowali, by z zysku za 2019 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy 13,66 mln zł, co daje 2,6 zł brutto dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży grupy Auto Partner w kwietniu 2020 roku spadły rdr o 14,75 proc., do 112,6 mln zł z 132 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w kwietniu 2020 roku 8,8 mln zł i były niższe rdr o 63,9 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 4,16 mln USD dywidendy z zysku za 2019 rok, czyli 0,075 USD na akcję - podała spółka w komunikacie.

Passus, producent rozwiązań teleinformatycznych, chce wypłacić z zysku za 2019 r. dywidendę w wysokości 5 gr na akcję - wynika z projektów uchwał ZWZ spółki zwołanego na 4 czerwca. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 95,8 tys. zł.

ZUE zawarło z PKP PLK ugodę, dotyczącą kontynuacji prac budowlanych na liniach kolejowych między Łodzią Kaliską i Zduńską Wolą. Wartość wynagrodzenia za roboty pozostałe do zrealizowania w ramach kontraktu wynosi ok. 96 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie. Termin realizacji został ustalony na czerwiec 2021 roku.

Powrót branży kinowej do stanu sprzed pandemii może zająć do półtora roku - uważa prezes sieci kin Helios i członek zarządu Agory, Tomasz Jagiełło. Zdaniem prezesa, otwarcie kin na początku czerwca może być przedwczesne. Ocenia, że najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do działalności miesiąc później, co dałoby branży około dwa tygodnie rozruchu przed wejściem na ekrany pierwszej dużej produkcji z Hollywood.

Walne zgromadzenie Neuki podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 8,65 zł na akcję. Łącznie na ten cel trafi 37,1 mln zł - poinformowała spółka w uchwałach WZ.

Rozpowszechnianie płatne razem ogólnopolskich dzienników w marcu 2020 roku spadło rok do roku o 16,14 proc. do 499 tys. sztuk. W porównaniu z lutym sprzedaż spadła o 9,84 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).

XTB chce w II kwartale 2020 r. pozyskać więcej klientów niż w I kw., w którym otwarto ponad 21 tys. nowych rachunków - powiedział PAP Biznes prezes X-Trade Brokers Omar Arnaout. Dodał, że spółka zamierza w tym roku wejść na dwa nowe rynki.

Akcjonariusze Korporacji KGL zdecydują 4 czerwca o upoważnieniu zarządu spółki do przeprowadzenia skupu do 356.462 akcji własnych, stanowiących 5 proc. kapitału - podała spółka w projektach uchwał na walne.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli Eurocash 50 mln euro pożyczki - podał bank w komunikacie.

Skorygowany zysk na akcję General Motors w I kw. 2020 r. wyniósł 62 centy - podano w komunikacie. Rynek oczekiwał 30 centów.

Santander Bank Polska zawiesza projekt utworzenia banku hipotecznego w swoich strukturach - podał bank w komunikacie.

BoomBit szacuje, że odnotował w kwietniu 2020 roku 13,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek mdm o 15 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

