Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2020 roku 1,129 mld zł wobec 1,454 mld zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Wynik okazał się 6 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,201 mld zł skorygowanej EBITDA.

KGHM ocenia jako niskie ryzyko utraty ciągłości działania z powodu koronawirusa - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Spadek cen metali, spowodowany epidemią, może spowodować konieczność płynnościowego wsparcia przez KGHM niektórych zagranicznych kopalń - podał KGHM w raporcie kwartalnym. Spółka poinformowała, że trudno jej oszacować skutki finansowe COVID-19 w przyszłości.

Zysk netto grupy Tauron w I kwartale 2020 roku wyniósł 161,5 mln zł wobec 535,8 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Tauron szacował wcześniej, że zysk netto wyniósł w tym okresie 161 mln zł.

Krzysztof Bachta złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Alior Banku z dniem 12 maja - podał bank w komunikacie. Rada nadzorcza powołała w skład zarządu Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko wiceprezesa oraz kierowanie pracami zarządu.

Alior Bank będzie kontynuował dotychczasową strategię, zakładającą m.in. rozwój zdalnych kanałów bankowości - wynika z wypowiedzi dla PAP Biznes p.o. prezesa, Iwony Dudy.

Wakacjami kredytowymi w BOŚ Banku zostały objęte kredyty blisko 3,3 tys. klientów, a łączna wartość przesunięcia rat kapitałowych sięga 56 mln zł. Bank planuje rewizję celów ze strategii do 2021 roku - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 23,6 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. rdr - poinformował bank w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska będzie racjonalnie zarządzał ryzykiem kredytowym, bank w dalszym ciągu jest jednak aktywny w poszukiwaniu nowych klientów i chce zwiększać skalę biznesu - poinformował prezes banku Przemysław Gdański. Ocenił, że ze względu na pandemę COVID-19 nie będzie to łatwy rok dla sektora bankowego.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2020 roku spadł do 115,1 mln zł z 161,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 36 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 84,4 mln zł.

Centralny Bank Irlandii zatwierdził, sporządzony przez Santander Bank Polska, prospekt dotyczący programu emisji euroobligacji średnioterminowych o wartości do 5 mld euro - poinformował bank w komunikacie.

Santander Bank Polska zaktualizował program emisji euroobligacji co nie oznacza, że emisje te będą realizowane już teraz, szczególnie w obliczu zmniejszenia wymogów regulacyjnych dotyczących MREL i TLAC - poinformował PAP Biznes członek zarządu banku Maciej Reluga.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 126,2 mln zł wobec 121,4 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 134,6 mln zł zysku EBITDA.

Grupa Eurocash koncentruje się na zapewnieniu ciągłości dostaw. W drugim kwartale popyt się ustabilizował, dynamiki LFL są mniejsze niż w pierwszym, ale dodatnie - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu.

Develia, po spadkach w marcu, obserwowała w kwietniu wzrost zainteresowania ofertą mieszkaniową do poziomu porównywalnego jak w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował PAP Biznes członek zarządu Mirosław Kujawski.

Play Communications notuje wzrost przychodów ze świadczonych usług, ale ten pozytywny wpływ pandemii jest równoważony przez pogorszenie ogólnej sytuacji ekonomicznej Polaków oraz niższą sprzedaż telefonów - poinformował prezes Jean-Marc Harion.

Akcjonariusze Interma Trade zdecydują 10 czerwca o dalszym istnieniu spółki lub jej rozwiązaniu - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ.

Iberdigest Group w ramach wezwania kupuje 1.101 akcji Polska Meat - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Sfinks Polska, zarządzający siecią restauracji, przewiduje, że powrót do obrotów z 2019 roku, sprzed pandemii, może potrwać do końca 2021 r. - poinformował PAP Biznes prezes Sylwester Cacek. Spółka negocjuje z wynajmującymi warunki najmu, część umów wypowiedziała.

Zarząd spółki DM IDM podjął uchwałę dotyczącą ustalenia polityki dywidendowej, zgodnie z którą zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłatę akcjonariuszom co najmniej 30 proc. zysku netto, począwszy od zysku za rok obrotowy 2020 - podał IDM w komunikacie.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiej firmy private equity Delta Capital, która domaga się od Mariusza Świtalskiego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty ponad 300 mln zł, uzyskała sądowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na części majątku dzieci Świtalskiego - podał Delta Capital w komunikacie prasowym. Roszczenie dotyczy nabycia spółki Małpka.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny po rozliczeniu transakcji sprzedaży nie posiada akcji Stelmetu - podała spółka w komunikacie.

Od najbliższego wtorku Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza stopniowo wznawiać produkcję węgla w trzech zatrzymanych z powodu koronawirusa kopalniach - poinformował w środę prezes spółki Tomasz Rogala. W zatrudniającej ponad 41 tys. osób PGG potwierdzono zakażenie 745 górników.

Konsorcjum Mirbudu i PBDiM Kobylarnia podpisało z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowę na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto.

