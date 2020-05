Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGE spodziewa się w tym roku spadku raportowanego wyniku EBITDA rdr we wszystkich segmentach - podała spółka.

PGE widzi ryzyko opóźnienia oddania do eksploatacji nowego bloku w Turowie w związku z trwającą epidemią - poinformowali przedstawiciele zarządu PGE.

PGE chce akumulować gotówkę, by bezpiecznie przejść przez kryzys - poinformowali przedstawiciele zarządu PGE podczas wideokonferencji.

Bank Pekao liczy, że od III kwartału powróci do wysokiej akwizycji kont osobistych, w czym pomóc ma mu oferta ekosystemu finansowego dla dzieci. Obecnie ponad 30 proc. sprzedaży kont inicjowanych jest w formie cyfrowej - poinformował Remigiusz Hołdys, dyrektor w Banku Pekao.

Walne zgromadzenie Asseco Poland zdecydowało o wypłacie 3,01 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Enter Air spodziewa się powolnej odbudowy popytu na podróże samolotem, ale jest przygotowany nawet na scenariusz braku lotów do końca 2020 roku - poinformował PAP Biznes dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki. Dodał, że przewoźnik lotniczy liczy się ze spadkiem przychodów i poniesieniem straty netto w bieżącym roku.

W ocenie dyrektora generalnego spółki Enter Air Grzegorza Polanieckiego, utrzymanie polskich restrykcji dotyczących dostępności tylko połowy miejsc w samolocie, spowoduje wzrost cen biletów lotniczych o 100 proc.

Zarząd Grupy Azoty rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 rok w wysokości 58,25 mln zł w całości na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Grupa Apator wznowiła rozmowy o sprzedaży nieruchomości w Poznaniu - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu spółki Arkadiusz Chmielewski.

Wydatki inwestycyjne grupy Apator wyniosą w 2020 roku 60-80 mln zł - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Mirosław Klepacki. Wcześniej grupa planowała tegoroczny CAPEX na poziomie 90 mln zł.

Globe Trade Centre otrzymał potwierdzenie, że urzędy antymonopolowe w Polsce, Serbii i na Węgrzech wydały zgody na transakcję sprzedaży 100 proc. udziałów GTC Dutch Holdings przez LSREF III GTC Investments - podało GTC w komunikacie. Tym samym spełniły się wszystkie warunki zawieszające umowy.

PKN Orlen do końca 2021 roku wybuduje we Włocławku hub wodorowy, który będzie wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Inwestycja obejmie instalację do produkcji wodoru w jakości paliwa transportowego, infrastrukturę logistyczną i dwie stacje tankowania - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Znormalizowana EBITDA Ciechu w pierwszym kwartale 2020 roku spadła rok do roku o 11 proc. do 142,1 mln zł - podała spółka w raporcie. Konsensus rynkowy zakładał 159,3 mln zł.

PGNiG ocenia, że w dłuższym horyzoncie czasowym tak niskie ceny gazu na rynku się nie utrzymają - poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński w Programie I Polskiego Radia.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 1.718 przypadków zarażenia koronawirusem - podała spółka w komunikacie prasowym. Dzień wcześniej JSW informowała o 1.648 przypadkach zarażenia.

Walne zgromadzenie Ultimate Games przegłosowało wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,4 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 2,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Pure Biologics podjął decyzję o rozpoczęciu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany organizowany przez GPW i przeniesieniu notowań z rynku NewConnect - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Wawelu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 44,99 mln zł, co daje 30 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

