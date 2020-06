Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniósł 2,36 mld zł, co oznacza, że spadł 44,4 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniósł 2,36 mld zł, co oznacza, że spadł 44,4 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski.

PKN Orlen, Energa i Enea podpisały porozumienie dotyczące warunków budowy bloku energetycznego w Ostrołęce opalanego gazem - poinformowały spółki w komunikatach. Enea zmniejszy swje zaangażowanie w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka i stanie się udziałowcem mniejszościowym.

Spółka Enea Operator, przeznaczająca na inwestycje ponad 1 mld zł rocznie, zamierza w tym roku zaoszczędzić ok. 100-150 mln zł, ograniczając m.in. niektóre zakupy i wydatki na szkolenia - poinformował w środę prezes spółki Andrzej Kojro.

Enea Operator zamierza w tym roku zaoszczędzić ok. 100-150 mln zł - poinformował w środę prezes spółki Andrzej Kojro.

Mo-BRUK prowadzi analizę rynku w zakresie nowych inwestycji i nie wyklucza rozwoju na rynkach zagranicznych, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw Gazpromowi za brak współpracy podczas prowadzonego dochodzenia antymonopolowego dotyczącego budowy gazociągu Nord Stream 2 - podał UOKiK w komunikacie prasowym. Spółce za brak udzielenia informacji grozi kara w wysokości do 50 mln euro.

Akcjonariusze spółki City Service zdecydują o przeznaczeniu 2,97 mln euro na wypłatę dywidendy, czyli 0,094 euro na akcję - podała spółka w projektach uchwał ZWZ zwołanego na 26 czerwca.

Zarząd Mercator Medical rekomenduje utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w łącznej kwocie 30,7 mln zł oraz ustalenie maksymalnej ceny nabywania akcji na poziomie 54 zł - podała spółka w komunikacie dotyczącym uzupełnienia projektu uchwały ZWZ w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.

Mercator Medical wypłaci 5,3 mln zł dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie prasowym. W środę Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało także o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych po cenie 1-54 zł za walor, za łącznie 30,7 mln zł.

Decyzja w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla koncesji Złoczew została odroczona do 31 sierpnia - poinformował w zawiadomieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Mirbud planuje wypłacić w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 1,83 mln zł, czyli 0,02 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 30 czerwca.

Zarząd Ronson Development nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, ale jednocześnie ocenia, że podjęcie przez akcjonariuszy decyzji o wypłacie dywidendy w kwocie do 0,06 zł na akcję nie naruszy zobowiązań wobec wierzycieli - podała spółka w komunikacie.

Grupa Selena, która w lutym uruchomiła spółkę w Meksyku, chce dalej rosnąć organicznie. Nie wyklucza też przejęć w Polsce i na świecie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Krzysztof Domarecki.

Zarząd PKP Cargo rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok - podała spółka w uzasadnieniu uchwał na WZ.

Spółka Alior Banku zawarła 3 czerwca z Lurena Investments BV umowę przyrzeczonej sprzedaży 100 proc. akcji Ruchu za cenę 1 zł - poinformował Alior Bank w komunikacie.

Grupa ING BSK, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 roku, związane ze zmianą stóp procentowych, w szczególności obniżenie stopy referencyjnej z 1,5 proc. do 0,1 proc., będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej banku za 2020 rok w przedziale 255-305 mln zł - podał bank w komunikacie.

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 639,5 mln zł z zysku za 2019 rok oraz kapitału zapasowego, co daje 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Wypłata dywidendy ma nastąpić w dwóch transzach.

Zarząd Selvity dokonał przydziału wszystkich oferowanych 2.384.245 akcji serii C - podała spółka w komunikacie.

Ghelamco Invest planuje przeprowadzić ofertę publiczną do 750 tys. obligacji serii PPP1 o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł oraz do 350.000 obligacji serii PPP2 o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł - podała spółka w komunikacie.

BoomBit szacuje, że odnotował w maju 2020 roku 10,56 mln zł skonsolidowanych przychodów - poinformowała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/