Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Walne zgromadzenie Orange Polska zdecydowało, by zysk netto spółki za 2019 rok został przeniesiony na kapitał rezerwowy, który będzie mógł być przeznaczony w przyszłości na wypłatę dywidendy - poinformowała spółka w komunikacie.

Łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania w sprawozdaniu finansowym grupy Redan za 2019 rok wyniesie 20,8 mln zł - podał Redan w komunikacie.

Grupa Selena zauważa obecnie rosnący negatywny wpływ pandemii na rynek materiałów budowlanych we wszystkich krajach działalności - podała spółka w komunikacie prasowym.

Sąd Rejonowy w Warszawie zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego toczącego się wobec TXM - podała spółka w komunikacie.

Stelmet szacuje, że w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 wypracował 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego Stelmet miał 3,5 mln straty netto.

Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość Eurosystemu - poinformowała spółka w komunikacie.

PGE chce na terenie Kompleksu Bełchatów rozbudować istniejącą farmę wiatrową oraz wybudować nowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Potencjał nowych turbin wiatrowych szacuje się na 100 MW, co wymaga ok. 140 mln euro, a szacunkowy potencjał fotowoltaiki to również 100 MW, co wymaga ok. 70 mln euro.

