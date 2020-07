Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

LiveChat Software utrzymał w okresie kwiecień-czerwiec pozytywne trendy widoczne w poprzednich miesiącach roku - liczba tzw. triali jest znacząco wyższa niż na początku roku, ARPU wzrosło, a churn wraca do niższych poziomów - poinformował PAP Biznes prezes Mariusz Ciepły. Spółka zamierza w najbliższym czasie skoncentrować się na rozwoju w USA, gdzie buduje kilkuosobowy dział sprzedaży i chce pozyskiwać większych klientów.

LiveChat Software utrzymał w okresie kwiecień-czerwiec pozytywne trendy widoczne w poprzednich miesiącach roku - liczba tzw. triali jest znacząco wyższa niż na początku roku, ARPU wzrosło, a churn wraca do niższych poziomów - poinformował PAP Biznes prezes Mariusz Ciepły. Spółka zamierza w najbliższym czasie skoncentrować się na rozwoju w USA, gdzie buduje kilkuosobowy dział sprzedaży i chce pozyskiwać większych klientów.

Redan, w przyjętym zrównoważonym wariancie, zakłada w 2020 r. spadek sprzedaży w sklepach "Top Secret" w Polsce o 43 proc. w porównaniu do pierwotnej wersji planu na rok 2020 i o 41 proc. w porównaniu do roku 2019 - podała spółka w raporcie rocznym.

Radosław Wiśniewski, większościowy akcjonariusz firmy odzieżowej Redan, zadeklarował gotowość zapewnienia środków finansowych na sfinansowanie zakupu nowej kolekcji marki Top Secret do wysokości 10 mln zł - poinformował Redan w komunikacie.

ML System, spółka technologiczna oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, podpisała umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass, jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego - podała spółka w komunikacie prasowym.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-maj do 36,31 proc. całego rynku wobec 41,25 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2020 r grupa kapitałowa LiveChat Software osiągnęła 130,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 76,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 19,7 i 33 proc. w stosunku do poprzedniego roku finansowego - poinformowała spółka w komunikacie.

LiveChat Software chce wypłacić z zysku netto za rok obrotowy 1 kwietnia 2019 - 31 marca 2020 dywidendę, która łącznie z dwiema zaliczkami wyniesie 2,48 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Na dywidendę spółka przeznaczy tym samym blisko 12 mln zł.

Remedis złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego - poinformowała spółka w komunikacie. Przyczyną złożenia wniosku jest brak możliwości wykupu obligacji o wartości 6,8 mln zł.

Rosyjski koncern Gazprom poinformował we wtorek, że przekazał polskiej PGNiG 1,5 mld USD nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w wyroku z 30 marca 2020 roku.

Polnord dokonał odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości w wysokości 55,116 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Jednocześnie Polnord odwrócił odpis na jednej z nieruchomości na kwotę 2,948 mln zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Interma Trade podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki, co powoduje otwarcie jej likwidacji - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Mercor upoważnili zarząd do skupu akcji własnych za maksymalnie 23,5 mln zł - wynika z podjętych przez NWZ spółki uchwał. Mercor chce nabyć do 1.565.853 akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,25 zł i nie wyższej niż 15 zł za walor.

Walne zgromadzenie spółki Venture Inc zdecyduje 27 lipca o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 750 tys. akcji własnych, które stanowią do 2,6 proc. jej kapitału zakładowego - wynika z projektów uchwał na WZ. Spółka chce przeznaczyć na skup do 1,5 mln zł.

Esotiq & Henderson stawia na dalszy rozwój kanału e-commerce. Będzie walczyć o utrzymanie w tym roku wysokiej marży - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji. Spółka nie planuje wypłaty dywidendy za 2019 r.

Oferta Izostalu o wartości 35,5 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych - podał Izostal w komunikacie.

Erbud chce skupić do 412.500 akcji własnych po cenie 40 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożył wiążącą ofertę zakupu 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion - poinformowała spółka w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/