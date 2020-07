Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Mercor nie odczuwa jeszcze wpływu koronawirusa na zamówienia, ale widzi takie zagrożenie w kolejnych okresach. Dlatego powtórzenie w roku obrotowym 2020/2021 ubiegłorocznych wyników finansowych będzie satysfakcjonujące - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Krzysztof Krempeć.

Mercor nie odczuwa jeszcze wpływu koronawirusa na zamówienia, ale widzi takie zagrożenie w kolejnych okresach. Dlatego powtórzenie w roku obrotowym 2020/2021 ubiegłorocznych wyników finansowych będzie satysfakcjonujące - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Krzysztof Krempeć.

Orange Polska rozwiąże rezerwy w bilansie z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 64 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Kwota ta zostanie zaksięgowana jednorazowo w koszty pracy i powiększy wynik finansowy 2 kwartału 2020 roku.

Tauron porozumiał się z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania wydatków na OZE - inwestycje te będę wyłączone z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA - podała spółka w komunikacie prasowym.

PGE Energia Odnawialna prowadzi badania środowiskowe związane z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 77 MW w podkarpackiej gminie Grębów - podała PGE EO w komunikacie prasowym. Inwestycja powstanie do końca 2022 r.

Zarząd Biura Inwestycji Kapitałowych rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r. w wysokości 749,2 tys. zł na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Ronson Development sprzedał w drugim kwartale 2020 roku 149 lokali, czyli mniej o 13 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. - podał deweloper w komunikacie prasowym. Ronson poinformował, że wszystkie projekty są realizowane zgodnie z harmonogramem i nie przewiduje opóźnień w projektach.

Getin Holding otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji spółki zależnej Idea Bank Białoruś i zdecydował o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji spółki - podał Getin Holding w komunikacie.

PlayWay zawiązał wraz z innymi podmiotami nową spółkę Madnetic Games - podał PlayWay w komunikacie.

Boombit, Carbon Studio, Artifex i 40 innych spółek gamingowych otrzyma 154,4 mln zł wsparcia w konkursie dla twórców gier wideo GameINN - podał NCBR w komunikacie.

Grupa Murapol podpisała w pierwszym półroczu 2020 roku 1.526 umów sprzedaży mieszkań, z czego 899 w drugim kwartale - podał deweloper w komunikacie. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2019 roku spółka zawarła 1.696 takich umów.

ZWZ spółki Eurosnack zdecyduje o wypłacie 317,8 tys. zł dywidendy za 2019 rok - wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 4 sierpnia.

Wielton w okresie styczeń-czerwiec zarejestrował 985 nowych przyczep i naczep, czyli o 49,7 proc. mniej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Geotrans otrzymał oferty sprzedaży 2.171.654 akcji spółki, co oznaczać będzie 97,48 proc. redukcję ofert - podała spółka w komunikacie.

Grupa Budimex szacuje skonsolidowany zysk netto za drugi kwartał 2020 r. na poziomie 91 mln zł, co stanowi wzrost o 47 mln zł, czyli o 107 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Notowana na NewConnect spółka 7FIT chce wypłacić 107,5 tys. zł dywidendy za 2019 rok, czyli 0,06 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Immofinanz chce zaoferować inwestorom instytucjonalnym w ofercie prywatnej z wyłączeniem prawa poboru ok. 16.812.789 akcji, co odpowiada ok. 15 proc. w obecnym kapitale zakładowym, w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu - podała spółka w komunikacie.

