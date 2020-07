Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Moody's potwierdził rating PGNiG na poziomie "Baa2". Perspektywa pozostaje stabilna - podała agencja ratingowa w komunikacie.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w czerwcu 2020 roku wyniosła 67,4 tys. ton i była wyższa o 5 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w czerwcu 60,1 tys. ton, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

CDRL, dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, optymistycznie patrzy w przyszłość. Zakłada, że jeśli jesienią nie będzie powrotu epidemii, rok będzie można zamknąć zyskami i odrobić ubytek przychodów wynikający z wiosennego lockdownu - poinformował PAP Biznes Marek Dworczak, prezes CDRL.

Movie Games planuje produkcję ponad 30 gier o budżetach 150-500 tys. zł. Spółka nie zamierza sięgać po zewnętrzne finansowanie - środki na nowe tytuły będą pochodziły m.in. ze sprzedaży gry "Drug Dealer Simulator" - poinformował PAP Biznes prezes Mateusz Wcześniak. Kilka produkcji, w tym "Alaskan Truck Simulator" i "Lust from Beyond", jest na bardzo zaawansowanym etapie.

Unimot jest gotów rozmawiać w sprawie środków zaradczych PKN Orlen związanych z przejęciem Grupy Lotos. Spółka nie widzi na razie zagrożeń dla swojej działalności w związku z tą fuzją, w krótkim i średnim terminie może na tym skorzystać - poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

Unimot rozmawia z partnerami o nowych kanałach sprzedaży oferty fotowoltaicznej Avia Solar. Z jednym podmiotem może się wkrótce porozumieć co do warunków współpracy - poinformowali przedstawiciele Unimotu.

Unimot jest zainteresowany rozmowami w sprawie przejęcia stacji paliw po Tesco w Polsce - poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

Zbigniew Piętka zrezygnował z funkcji członka zarządu ds. Korporacyjnych Enei - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Pekabeksu zdecydowało, by spółka wypłaciła akcjonariuszom z zysku za 2019 rok łącznie 3,9 mln zł dywidendy, czyli 0,16 zł na akcję - podał Pekabex w komunikacie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka szacuje, że wypracowała w drugim kwartale 2020 roku 38,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 89,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka zależna Marvipol Development podpisała umowę dot. zakupu trzech działek w warszawskiej dzielnicy Bemowo w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej - podała spółka w komunikacie. Cena zakupu wynosi 23,7 mln zł netto.

Far From Home planuje debiut na rynku NewConnect w drugim kwartale 2021 roku. Firma pracuje nad pierwszą grą, której premiera, w formule wczesnego dostępu, ma odbyć się w pierwszym półroczu 2022 roku - poinformował prezes Andrzej Blumenfeld.

Procad rozpocznie skup do 2.976.270 akcji własnych, które stanowią nie więcej niż 33 proc. kapitału zakładowego spółki, po cenie 1,6 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Famur ogłosił wezwanie na Primetech, w ramach którego chce kupić 4.178.208 akcji tej spółki, stanowiących 26,77 proc. kapitału, po cenie 1,45 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM. Celem transakcji jest osiągnięcie przez Famur 100 proc. akcji Primetechu oraz wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego utworzy odpis aktualizujący w wysokości 126 mln zł z tytułu utraty wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych - poinformował bank w komunikacie. Decyzja została podjęta w związku z przeprowadzoną oceną wystąpienia przesłanek utraty wartości inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jednego z FIZAN.

Zarząd Rawlplugu zmienia rekomendację w sprawie podziału zysku za 2019 r. i proponuje, by przeznaczyć go na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zwiększenie kapitału zapasowego - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował, by na dywidendę trafiło 10,74 mln zł, co dawało 0,33 zł na akcję.

Notowany na NewConnect Letus Capital zaktualizował strategię rozwoju. Spółka będzie rozwijać działalność w oparciu o dwa filary działalności - doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. Firma chce działać na rynku fotowoltaiki, będzie rozwijać inkubator innowacyjności - poinformował Letus Capital w komunikacie prasowym.

Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2019 roku na dywidendę trafi 3,47 mln zł, co daje 0,20 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki XPlus zdecydowało o wypłacie 0,06 zł brutto dywidendy na akcję - poinformował XPlus w komunikacie. Na dywidendę trafi łącznie 4,04 mln zł.

