Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Alior Banku pozostaje stabilna. Bank nie wyklucza, że jego dotychczasowa strategia będzie wymagała pewnej aktualizacji - poinformowała PAP Biznes wiceprezes Alior Banku kierująca pracami zarządu banku Iwona Duda.

Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Alior Banku pozostaje stabilna. Bank nie wyklucza, że jego dotychczasowa strategia będzie wymagała pewnej aktualizacji - poinformowała PAP Biznes wiceprezes Alior Banku kierująca pracami zarządu banku Iwona Duda.

Alior Bank nie przewiduje wzrostu kosztów ryzyka w drugiej połowie 2020 roku. Bardzo duża część klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych wraca do obsługi tych kredytów, a około 10 proc. klientów ma zaległości powyżej 30 dni - poinformował wiceprezes banku Maciej Brzozowski.

Strata netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 585,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 9,4 mln zł - podał bank w raporcie. Bank liczy, że wprowadzone działania dają podstawę do stopniowego poprawiania wyników w przyszłych okresach.

Alior Bank, którego strata netto w II kwartale 2020 roku wyniosła 585,5 mln zł, ocenia, że wprowadzone przez bank działania dają podstawę do stopniowego poprawiania wyników w przyszłych okresach - poinformował bank w raporcie.

Alior Bank obserwuje pozytywne trendy odbudowy nowej sprzedaży kluczowych produktów banku przy jednoczesnej poprawie jakości nowych ekspozycji - poinformował bank w prezentacji.

Grupa Globe Trade Centre miała w II kw. 2020 roku 36,2 mln euro straty netto jednostki dominującej wobec zysku przed rokiem na poziomie 23,1 mln euro - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że strata netto wyniesie 42,7 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale od -46,6 do -38,7 mln euro.

Grupa Globe Trade Centre, deweloper i właściciel budynków komercyjnych ocenia, że jest dobrze przygotowane na drugie półrocze. Wskaźniki w segmencie detalu stopniowo się odbudowują, a segment biurowy jest odporny na negatywny wpływ pandemii - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele grupy.

Grupa Globe Trade Centre, deweloper i właściciel budynków komercyjnych zakłada, że do sprzedaży biurowca Spiral w Budapeszcie może dojść w październiku. Spółka nie planuje sprzedaży innych aktywów, rozgląda się z kolei za możliwościami przejęć - poinformował PAP Biznes Yovav Carmi, członek zarządu GTC

Celon Pharma ocenia, że podpisanie umowy partneringowej w projekcie leku na depresję lekooporną jest realne w 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes Maciej Wieczorek.

Mercor nie odczuwa wpływu epidemii koronawirusa na zamówienia, takie zagrożenie może pojawić się w 2021 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Krzysztof Krempeć. Dodał, że instalacja nowej linii produkcyjnej odbywa się zgodnie z planem, inwestycja pochłonie jeszcze 8 mln zł.

Grupa Mercor, która w ubiegłym tygodniu przyjęła strategię na lata 2020-2023, nie prowadzi obecnie rozmów o przejęciach. Jeszcze w tym roku może utworzyć spółkę w Anglii - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Krzysztof Krempeć.

Vigo System chce zwiększyć sprzedaż detektorów podczerwieni i wypełnić obecne moce produkcyjne w ciągu 2-3 lat, głównie dzięki wprowadzeniu do oferty tańszych niż do tej pory urządzeń. Spółka zamierza jednocześnie utrzymać rentowność - poinformował PAP Biznes członek zarządu Łukasz Piekarski. Firma liczy również na co najmniej 10 mln euro przychodów ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych w ciągu trzech, czterech lat.

Portfel zamówień grupy ZUE wynosi obecnie 1,76 mld zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym półroczu 2020 roku 0,9 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zarząd pozytywnie ocenia perspektywę wyników w kolejnych kwartałach.

Enter Air zawarł z Boeingiem umowy, w ramach których rozliczył odszkodowanie za straty poniesione w wyniku uziemienia samolotów Boeing 737-8 Max oraz przesunął dostawę 4 wcześniej zamówionych samolotów, zwiększając zamówienie o kolejne 2 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusz Develii - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - zgłosił wniosek na walne zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia i chce, by spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy 44,76 mln zł, co daje 0,10 zł na akcję - podała Develia w komunikacie. Wcześniej zarząd spółki zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej.

Arctic Paper został wybrany przez NCBR na dofinansowanie do projektu inwestycyjnego. Wysokość dofinansowania to 8,34 mln zł - podał NCBR w komunikacie.

Biomed-Lublin podpisał z firmą Symphar term sheet w sprawie współpracy przy dystrybucji produktu Distreptaza na terenie Polski. Umowa dystrybucyjna ma zostać zawarta do 30 września - podał Biomed-Lublin w komunikacie. Firmy prognozują sprzedaż produktu na 36,7 mln zł w ciągu pierwszych pięciu lat.

Starward Industries zadebiutował w środę na rynku NewConnect. Do godz. 11. 20 na akcjach spółki nie przeprowadzono żadnej transakcji.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2020 roku 1,522 mld zł wobec 1,129 mld zł w pierwszym kwartale 2020 r. i wobec 1,278 mld zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Wynik okazał się 11 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,366 mld zł skorygowanej EBITDA.

Strata netto grupy Tauron w II kwartale 2020 roku wyniosła 478,6 mln zł wobec 136,6 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. Tauron szacował wcześniej, że strata netto wyniosła w tym okresie 479 mln zł.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

gor/