Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PKN Orlen chce do 2050 roku osiągnąć neutralność emisyjną. Szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2 wyniosą do 2030 roku ponad 25 mld zł - poinformowała w środę spółka.

PKN Orlen chce postawić na emisje zielonych obligacji denominowanych w euro jako jedno ze źródeł finansowania inwestycji w obniżenie emisyjności CO2 - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKN Orlen Janusz Szewczak. Nie wyklucza, że pierwsza emisja w wysokości minimum 500 mln euro mogłaby nastąpić jeszcze w 2020 roku.

PKN Orlen chce wsparcia i dofinansowania ze strony rządu litewskiego przy realizacji inwestycji w instalację pogłębionego przerobu ropy (Bottom of the Barrel - BoB) w rafinerii w Możejkach - poinformował PAP Biznes prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen może rozważyć przesunięcia części inwestycji, jeśli będą się utrzymywać słabe warunki makro - poinformował PAP Biznes prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen, który rozwija projekt budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, myśli o kolejnych inwestycjach offshore na Bałtyku. Jest otwarty na możliwości współpracy - poinformował PAP Biznes Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy Orlenu ds. energetyki.

Celon Pharma zakłada, że lek przeciwwirusowy w terapii COVID-19 zacznie być podawany pacjentom w ramach testów klinicznych w 2022 roku - poinformował PAP Biznes prezes Maciej Wieczorek. Celon Pharma została wybrana przez NCBR na dofinansowanie w wysokości 38,9 mln zł do projektu badawczego.

Prairie Mining ogłosiła, że rozpoczęła międzynarodowe postępowanie arbitrażowe przeciwko Polsce i domaga się odszkodowania - podała spółka w komunikacie.

OncoArendi Therapeutics otrzymało raport końcowy z badania klinicznego fazy Ib cząsteczki OATD-01. Wyniki potwierdzają wstępne wnioski i tym samym uzasadniają dalszy rozwój kliniczny OATD-01 w kolejnych badaniach z udziałem pacjentów - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka planuje złożenie wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą w pierwszym kwartale 2021 r.

Grupa Ursus szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2020 roku 34 mln zł straty netto z działalności, wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej - wynika z komunikatu spółki. Przychody grupy szacowane są na 27,3 mln zł, wobec 35,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

KGHM Zanam rozpoczął budowę elektrowni fotowoltaicznej opartej na technologii 4.0. W pobliżu budowy stanęła już w pełni funkcjonalna mini elektrownia - podała KGHM w komunikacie.

Enea zakończyła rozmowy z Iberdrolą o potencjalnej inwestycji w morskie farmy wiatrowe - podała Enea w komunikacie. Spółka nadal bada możliwości rozwoju w tym obszarze.

Bumech zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących o łącznej wartości 13,55 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Geotransu upoważnili zarząd do przeprowadzenia emisji do 499.999 akcji serii C - podała spółka w komunikacie. Środki z ewentualnej emisji mają zostać przeznaczone na realizację pierwszego etapu strategii, który zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

Esaliens TFI zawarło ponad 500 umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi podmiotami - poinformowało towarzystwo w komunikacie.

Decyzja o wsparciu JSW w ramach tarczy antykryzysowej jest możliwa jeszcze w październiku, po zakończeniu due diligence w spółce - poinformował PAP Biznes prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Decyzja o pomocy dla PGG nastąpi po zakończeniu rozmów zarządu spółki ze stroną społeczną.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, podpisała umowę dotyczącą współpracy z ukraińską firmą Pharmbiotest Ukraine - podała spółka w komunikacie.

Akcje Rafako po sesji 11 września zostaną wykreślone z indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo - podała GPW w komunikacie.

W drugiej edycji badania świadomości klimatycznej spółek z GPW "corporate Climate Crisis Awareness ctudy", przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, sześć giełdowych przedsiębiorstw otrzymało tytuł "Spółki Świadomej Klimatycznie". W tym gronie znalazły się: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC oraz Orange Polska.

