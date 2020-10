Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGNiG jest zainteresowany repolonizacją aktywów ciepłowniczych w Polsce i analizuje na bieżąco wszelkie okazje na rynku - poinformował PAP Biznes prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Finansowanie planowanych przejęć może pochodzić m.in. ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych.

PGNiG jest zainteresowany repolonizacją aktywów ciepłowniczych w Polsce i analizuje na bieżąco wszelkie okazje na rynku - poinformował PAP Biznes prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Finansowanie planowanych przejęć może pochodzić m.in. ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych.

Zarząd GPW zdecydował, że początek notowań akcji Allegro w dniu debiutu spółki będzie o godzinie 9:15 - podała GPW w komunikacie prasowym. Termin debiutu nie został jeszcze określony, ale jako spodziewaną datę spółka podała 12 października.

PGE uruchomiła program dobrowolnych odejść dla pracowników spółki PGE SA. Firma liczy na zmniejszenie zatrudnienia o ok. 20 proc. - jeżeli nie uda się go osiągnąć w ramach dobrowolnych odejść mają odbyć się zwolnienia grupowe - podała PGE w komunikacie prasowym.

AmRest uzyskał od swoich banków finansujących zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników określonych w umowie kredytowej na dzień 30 września 2020 r. - poinformował AmRest w komunikacie.

Liczba aktywnych aplikacji IKO w PKO BP pod koniec września przekroczyła 5 mln - poinformowali w środę przedstawiciele banku. Bank planuje rozszerzenie funkcjonalności aplikacji między innymi o umożliwienie zakupu i obsługi funduszy inwestycyjnych.

Columbus JV1 z grupy Columbus Energy podpisał umowę nabycia 100 proc. udziałów w 5 spółkach, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW. Cena nabycia to 9,06 mln euro - podała grupa w komunikacie. Spółka kupiła także 22 projekty fotowoltaiczne we wczesnej fazie rozwoju za 139 tys. euro.

Kino Polska TV liczy, że łączna oglądalność kanałów grupy wzrośnie do końca roku do 2,5 proc. Stacje mają obecnie zapełnione bloki reklamowe, a ich ceny są na takim poziomie, jakiego przed pandemią firma oczekiwała na jesień - poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Prezes będzie zadowolony, jeżeli spółce uda się w tym roku wypracować wyższy wynik finansowy niż w 2019.

Zarząd Ferrum zdecydował o rozszerzeniu opcji strategicznych związanych ze sprzedażą Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum. Rozważa możliwość nawiązania relacji biznesowych z potencjalnym partnerem strategicznym lub/i zaangażowanie udziałowe takiego partnera w ZKS jeszcze przed ewentualną sprzedażą akcji w tej spółce - podało Ferrum w komunikacie.

Spółka zależna Polimeksu Mostostalu wyremontuje dla PKN Orlen instalację Wytwórnia Olefin II w Płocku za 161 mln zł - podała budowlana spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wykluczeniu akcji Krezusa z obrotu na GPW i nałożeniu na spółkę 500 tys. zł kary za brak publikacji raportów okresowych - podała KNF w komunikacie.

Wiceprezes Arkadiusz Pernal opuści z końcem roku zarząd Ten Square Games, zamierza dołączyć do rady nadzorczej spółki - podało Ten Square Games w komunikacie. Firma chce poszerzyć skład zarządu o cztery osoby od wielu lat związane ze spółką.

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o wypłacie 0,38 zł dywidendy na akcję z kapitału rezerwowego - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na wypłatę dywidendy trafi 9,77 mln zł.

Cherrypick Games i Kuuhubb podpisały ugodę, w ramach której fińska firma zapłaci Cherrypick Games łącznie ok. 2,6 mln euro zaległego wynagrodzenia za prawa do gry mobilnej "My Hospital" - podało Cherrypick Games w komunikacie.

Grupa Robyg zakontraktowała w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku 1401 lokali netto wobec 1.853 lokali przed rokiem - poinformował deweloper w komunikacie.

Zarząd Grupy Azoty Polyolefins podjął uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy EPC z Hyundai Engineering Co. dotyczącej realizacji projektu Polimery Police - podała Grupa Azoty w komunikacie. Aneks przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 33,2 mln euro oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o trzy miesiące.

Ronson Development sprzedał w trzecim kwartale 2020 roku 235 lokali, a przekazał 197 lokali - podał deweloper w komunikacie. W analogicznym okresie 2019 roku liczba sprzedanych lokali wynosiła 160, a przekazanych 100.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla Getin Noble Bank na poziomie "CCC+" - podała agencja w komunikacie.

Bank Ochrony Środowiska podpisał aneks do umowy kredytowej zawartej z PLL LOT, zwiększający dostępny poziom finansowania do łącznej kwoty 220 mln zł z jednoczesnym skróceniem okresu finansowania do 31 grudnia 2020 r. - podał bank w komunikacie.

Grupa Boryszew zawarła ze spółką Gränges aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Impexmetal - podał Boryszew w komunikacie. W ramach rozliczenia transakcji, poza gotówką, Boryszew ma objąć blisko 3,5 proc. pakiet akcji Gränges.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/