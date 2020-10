Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGNiG ma umowę na zakup gazu ziemnego od Orsted Salg & Service - poinformowała spółka w komunikacie. Dostawy gazu ziemnego będą obejmować okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku i dotyczyć zakupu łącznie około 70 TWh (ok. 6,4 mld m sześc. ) gazu ziemnego.

PGNiG ma umowę na zakup gazu ziemnego od Orsted Salg & Service - poinformowała spółka w komunikacie. Dostawy gazu ziemnego będą obejmować okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku i dotyczyć zakupu łącznie około 70 TWh (ok. 6,4 mld m sześc. ) gazu ziemnego.

Cherrypick Games planuje przeznaczyć środki z ugody z fińskim Kuuhubb na dalszy rozwój oraz spłatę części zadłużenia. Do końca roku firma chce złożyć w KNF prospekt związany z przenosinami na rynek główny GPW - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Kwaśnica. Spółka skupia się na produkcji dwóch gier typu pasjans, które mają zadebiutować do końca roku.

Fundusz private equity Innova Capital został inwestorem w spółce STX Next, specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania w języku Python - poinformowała Innova w komunikacie prasowym. Nie podano wartości transakcji.

Asbis szacuje, że odnotował we wrześniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 166 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o około 39 proc. - podała spółka w komunikacie.

MLP Group rozpoczął book-building do 1,65 mln akcji serii D bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, który potrwa do 22 października - podał MLP Group w komunikacie.

Alior Bank, który zawiązał rezerwę związaną z COVID-19 ocenia, że obecnie nie ma przesłanek wskazujących na istotne różnice w stosunku do przyjętych założeń i nie widzi podstaw do zmiany swojego podejścia - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Maciej Brzozowski.

Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGNiG z końcem dnia 22 października 2020 roku - podała spółka w komunikacie.

Decyzja w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla kontynuacji eksploatacji złoża Turów została odroczona do 30 listopada - poinformował w zawiadomieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Cognor zdecyduje o zainteresowaniu nabyciem Huty Częstochowa po zapoznaniu się z warunkami przetargu - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Krzysztof Zoła.

Mabion podpisał z izraelską firmą Taxon Therapeutics Ltd. wstępne porozumienie "Memorandum of Understanding" dotyczące współpracy w zakresie badań, rozwoju, a następnie komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich - podał Mabion w komunikacie.

Revolut zaoferuje w Polsce konta bankowe w swoim europejskim banku Revolut Bank, a w najbliższych miesiącach chce uruchomić w Polsce nowe usługi, w tym produkty kredytowe - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Cognor zdecyduje o zainteresowaniu nabyciem Huty Częstochowa po zapoznaniu się z warunkami przetargu - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Krzysztof Zoła.

Prezes UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie dotyczące przejęcia Ciech Żywice przez Lerg - podał Urząd na Twitterze. W ocenie UOKiK, w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku.

Zarząd Remedis otrzymał od nadzorcy sądowego informację o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego spółki - podał Remedis w komunikacie.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję uchylającą w całości decyzję organu pierwszej instancji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego spółki Bowim za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. - podał Bowim w komunikacie. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania oznacza, że organ podatkowy ma zwrócić spółce 5,58 mln zł zapłaconego podatku wraz z odsetkami.

Zysk netto grupy Kęty w trzecim kwartale wyniósł 128,95 mln zł, o 7,5 proc. więcej niż spółka szacowała pod koniec września - wynika z raportu kwartalnego grupy. Przed rokiem zysk wyniósł 99,1 mln zł.

Akcjonariusze Procadu zdecydowali o przyjęciu programu skupu 749.500 akcji własnych, stanowiących 8,31 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki - podała spółka w komunikacie. Akcje będą nabywane po cenie 1,8 zł za sztukę.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/