Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

CCC chce przed świętami mieć krótką listę potencjalnych inwestorów dla spółki eobuwie, z którymi będą prowadzone finalne rozmowy - poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski. Umowa może być podpisana w styczniu - lutym 2021 roku.

Przychody CCC od początku października do teraz rosną w tempie 16 proc. rok do roku - poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski. Liczy, że pomimo dużej dynamiki pandemii w ostatnich dniach do samego końca miesiąca uda się utrzymać wzrosty, zarówno w e-commerce, jak i w sklepach stacjonarnych.

Prezes LPP Marek Piechocki liczy, że skala biznesu grupy może w przyszłym roku wzrosnąć do kilkunastu mld zł.

Grupa LPP nie planuje do stycznia rozmów o czynszach z właścicielami galerii handlowych - poinformował prezes Marek Piechocki.

LPP zakłada, że udział e-commerce w sprzedaży może w tym roku przekroczyć 20 proc. - poinformował Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

Rada nadzorcza PGNiG powierzyła obowiązki prezesa zarządu wiceprezesowi Jarosławowi Wróblowi - poinformowała spółka w komunikacie. Wróbel będzie pełnił obowiązki prezesa do rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko.

PGNiG zawarł aneks do umowy dotyczącej programu emisji obligacji na kwotę do 5 mld zł wydłużający czas trwania tego programu do 28 października 2025 r. - podała spółka w komunikacie.

PGNiG szacuje skonsolidowany wynik EBITDA w trzecim kwartale na 1,33 mld zł wobec 0,8 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 1,18 mld zł.

Orange Polska wypracował w trzecim kwartale 742 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 0,4 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 726,1 mln zł.

Baza kart SIM Orange Polska w trzecim kwartale zwiększyła się o 182 tys. netto - na koniec września było to 15,669 mln kart. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 245 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 62 tys. kart SIM.

Orange Polska planuje w II kw. 2021 roku przedstawić aktualizację strategii - poinformowała spółka w raporcie.

Grupa Energa szacuje, że wypracowała w trzecim kwartale 501 mln zł EBITDA wobec 484 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Wynik jest zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 499,6 mln zł EBITDA.

PKN Orlen rozpoczął prace nad emisją niezabezpieczonych obligacji o wartości do 1 mld zł z pięcioletnim okresem zapadalności - podała spółka w komunikacie. Emisja ma zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Grupa Budimex odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 146,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 65 mln zł przed rokiem i 150,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 66,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Grupa szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w III kwartale 146 mln zł.

Budimex szacuje, że dotychczasowy wpływ pandemii na wyniki grupy to nieco ponad 30 mln zł. Przyrost liczby zakażonych pracowników wpływa na destabilizację prac i generuje opóźnienia na kolejnych kontraktach - podała spółka w komunikacie. W kolejnych kwartałach zarząd liczy na stabilizację biznesu i z optymizmem patrzy na rentowność segmentu budowlanego.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali, że skup akcji własnych, do którego zarząd został upoważniony w czerwcu, będzie realizowany po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 1.300 zł - wynika z uchwał podjętych przez obradujące w środę walne zgromadzenie.

EMC Instytut Medyczny rozpoczął przygotowania do procesu likwidacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim - poinformowała spółka w komunikacie. Proces ma się rozpocząć z końcem listopada 2020 roku.

InPost zwiększył sieć paczkomatów do 9.000 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze spółki City Service zdecydowali o przeznaczeniu 4,01 mln euro na wypłatę dodatkowej dywidendy za 2019 rok, co daje 0,127 euro na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 118,4 mln zł ze 109,6 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży gry "Ghostrunner" przekroczyły w dniu premiery kwotę 2,5 mln euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję gry - podały spółki All In Games i One More Level w komunikatach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku zdecydowało o nieodwoływaniu Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku - poinformował bank w komunikacie. Jego odwołania domagała się wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego.

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania sprzedał Cedrobowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa za 100 mln zł - podały ZM Henryk Kania w komunikacie.

Forte szacuje wynik EBITDA w trzecim kwartale 2020 roku na 64 mln zł, czyli o 94 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes wskazywał na 42 mln zł EBITDA.

