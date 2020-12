Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Koninklijke Bunge wzywa do sprzedaży 8.223.636 akcji Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica", stanowiących 35,78 proc. ogólnej liczby głosów, po 66,30 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Koninklijke Bunge wzywa do sprzedaży 8.223.636 akcji Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica", stanowiących 35,78 proc. ogólnej liczby głosów, po 66,30 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Zarząd Mercator Medical będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie ok. 35 proc. skonsolidowanego zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych - podała spółka w komunikacie. Prezes spółki wskazał, że sprzedaż akcji w ABB ma na celu m.in. zwiększenie free floatu i obecności funduszy w akcjonariacie.

Unimot chce mieć na koniec 2021 roku 100 stacji paliw w sieci Avia - poinformował prezes spółki Adam Sikorski. Prezes jest spokojny o realizację tegorocznej prognozy skorygowanej EBITDA i podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy pod warunkiem osiągnięcia zysku netto na koniec 2020 roku.

Answear. com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, która rozpoczyna ofertę publiczną, nie ma na razie w planach akwizycji. Liczy na dalszą poprawę rentowności EBITDA - poinformowali przedstawiciele spółki. Answear chce przeznaczać środki na rozwój, o dywidendzie pomyśli za kilka lat.

Answear. com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, chce pozyskać z emisji nowych akcji ok. 65 mln zł netto na dalszy rozwój, a łączna wartość oferty publicznej może wynieść do 159 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 10-17 grudnia, a dla instytucji od 18 do 22 grudnia.

Marvipol Development chce zwiększyć sprzedaż mieszkań w 2021 roku, może uruchomić 9 projektów. Spółka chciałaby też istotnie zwiększyć skalę działalności w segmencie magazynowym - poinformował PAP Biznes wiceprezes Grzegorz Kawecki. Deweloper chce przekazać w IV kw. ok. 400 lokali. Wpływ pandemii na sprzedaż jest istotnie mniejszy niż w okresie wiosennego lockdownu.

Polska Grupa Energetyczna uruchomiła na Podkarpaciu magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla - podała PGE w komunikacie prasowym.

Polska Grupa Energetyczna postuluje powołanie krajowego funduszu celowego, który by wspierał inwestycje w odnawialne źródła energii - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Budimex podpisał z GDDKiA umowę na budowę odcinka drogi S19 od węzła Białystok Zachód do węzła Białystok Księżyno - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 469,1 mln zł netto.

Recykl chce w przyszłym roku wprowadzić na rynek nowe produkty - dodatki do mieszanek asfaltowych SMA oraz puder gumowy - co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w 2021 r. - poinformowali w środę przedstawiciele zarządu.

Ipopema 21 FIZAN zaprasza do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 15,5 mln akcji VRG, stanowiących 6,61 proc. udziału w kapitale zakładowym, po cenie 2,55 zł za sztukę - podała Ipopema w komunikacie.

Realizacja propozycji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich wymagałyby odpowiednich zgód na walnych zgromadzeń akcjonariuszy banków - ocenili prezesi banków podczas debaty organizowanej w ramach X Europejskiego Kongresu Finansowego.

Związek Banków Polskich pozytywnie ocenia propozycję KNF dotyczącą rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Banki analizują tę propozycję, ustosunkują się do niej w najbliższych tygodniach - poinformował PAP Biznes prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

TDJ, który poprzez spółkę zależną ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji PGO i chce wycofać spółkę z GPW, aktualnie nie rozważa przeprowadzania wezwania na pozostałe spółki z portfela notowane na giełdzie, czyli Famur i Zamet - podał TDJ w komunikacie prasowym.

Decyzja w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla kontynuacji eksploatacji złoża Turów została kolejny raz odroczona, tym razem do 29 stycznia 2021 roku - poinformował w zawiadomieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu mBanku do 5,06 proc. z 4,97 proc. wcześniej - podał bank w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe, jako jeden z poręczycieli, podpisały w środę z PFR umowę dotyczącą 1 mld zł pożyczki płynnościowej - podało JSW w komunikacie. Pożyczka udzielona jest w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.

Synektik zastąpi Work Service w składzie indeksu sWIG80 po sesji 11 grudnia - podało GPW Benchmark w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/