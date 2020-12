Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., a stanowisko Komisji w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora w pierwszym półroczu - poinformowała KNF w stanowisku ws. polityki dywidendowej w 2021 r.

Polityka dywidendowa Grupy Kęty do 2025 roku zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100 proc. skonsolidowanego zysku netto, przy czym zakładane jest, że wypłata dywidendy ukształtuje się średnio na poziomie 85 proc. zysku netto grupy - poinformowały Kęty w komunikacie.

Grupa Kęty prognozuje, że w 2025 roku jej skonsolidowany zysk netto wyniesie 470 mln zł, EBITDA 787 mln zł, zysk operacyjny 598 mln zł, a przychody 4,637 mld zł - podała spółka w strategii na lata 2021-25. Grupa zakłada wydatki inwestycyjne w okresie trwania strategii na poziomie 1,064 mld zł.

Kęty szacują, że zysk netto grupy w czwartym kwartale 2020 r. wyniesie ok. 84 mln zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr - podała grupa w komunikacie.

Grupa Kęty prognozuje, że w 2021 roku osiągnie 369 mln zł zysku netto oraz 3,62 mld zł przychodów, wobec prognozowanych na 2020 r. 417 mln zł zysku netto i 3,498 mld zł przychodów - poinformowała spółka w komunikacie.

Wymiar składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2021 roku będzie wyraźnie niższy niż w 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes BFG Piotr Tomaszewski. Zastrzegł, że ostateczną decyzję o wielkości składki podejmie Rada BFG w lutym przyszłego roku.

Użytkownicy Allegro kupili w poniedziałek 14 grudnia ponad 4,6 mln przedmiotów, ustanawiając tegoroczny rekord - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Co roku Allegro odnotowuje rekord w drugi poniedziałek grudnia.

Stopa redukcji w transzy detalicznej w ofercie publicznej Dadelo wyniosła 91,37 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Tauron kupił projekt farmy wiatrowej o mocy 30 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Prace mają rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia 2021 roku, a inwestycja ma zostać oddana do użytku w sierpniu 2022 r.

mBank postanowił zwiększyć limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii do 4 mld zł z 2 mld zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał sieć Orange Polska do zwrotu konsumentom pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid - poinformował UOKiK w komunikacie prasowym.

K2 Internet zapowiada osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów o 20 proc. oraz 15-20 proc. rentowności EBITDA - podała spółka w strategii do 2023 roku. Firma chce kontynuować wypłatę dywidendy. Zarząd rekomenduje, by do akcjonariuszy trafiło 1 zł na akcję z zysku za 2020 rok.

Cerrad ogłosił przymusowy wykup akcji Ceramiki Nowej Gali po cenie 1 zł za walor - podało pośredniczące w transakcji Biuro Maklerskie Banku Pekao.

Dino Polska i Bank Pekao znalazły się wśród faworytów Banku of America w Europie Środkowo-Wschodniej, nie uwzględniając Rosji, na 2021 rok - podał BofA w raporcie.

Atlanta Poland przeznaczy 1,71 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy, co daje 0,28 zł na akcję - podała firma w komunikacie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił decyzję naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dotyczącą nieprawidłowości w deklarowanych przez Mennicę Polską kwotach przychodów i kosztów, czego efektem miało być 4,56 mln zł zaległego podatku plus odsetki - poinformowała spółka w komunikacie.

Kuu Hubb nie zapłacił Cherrypick Games zaległego wynagrodzenia za prawa do gry mobilnej "My Hospital" w określonym warunkami ugody terminie, ale liczy na spłacenie należności do końca stycznia 2021 r. - podał Cherrypick Games w komunikacie.

WeirdFish, niezależny producent gier wideo, planuje debiut na rynku NewConnect w 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Kurs akcji producenta gier Play2Chill wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 0,4 proc. do 9,5 zł.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyło zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów w Asseco SEE i posiada 2.581.872 akcje spółki, stanowiące 4,98 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podało Asseco SEE w komunikacie.

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie OncoArendi Therapeutics i posiadają 686.286 akcji spółki, stanowiących 5,02 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podało OncoArendi w komunikacie.

