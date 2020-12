Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Rafako złożyło w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - podała spółka w komunikacie.

Elektrociepłownia Będzin Sp z o.o. , spółka zależna Elektrociepłowni Będzin SA, przekazała PGG wypowiedzenie umowy sprzedaży węgla zawartej 2 października 2017 roku - podała spóła w komunikacie. Wypowiedzenie umowy wynikało z braku porozumienia w kwestii zmiany warunków współpracy.

Spółka Medinice zadebiutowała w środę na głównym rynku GPW. O godz. 9.00 kurs akcji spółki nie zmienił się i wyniósł 18 zł. O godz. 9.19 kurs spada o 3,3 proc. do 17,40 zł. Spółka notowana była wcześniej na rynku alternatywnym NewConnect.

Budimex udzielił wybranej grupie inwestorów wyłączności w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości - podała spółka w komunikacie. Wyłączność została udzielona do 15 lutego 2021 r.

Bowim wydłużył okres realizacji strategii do końca 2021 roku. Cele w przyjętej w 2017 roku strategii pozostają niezmienione - podała spółka w komunikacie.

Spółka zależna Kruka, InvestCapital, zawarła z bankiem z grupy BNP Paribas umowę nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw na rynku hiszpańskim o łącznej wartości nominalnej ok. 82 mln euro, czyli 372 mln zł - podał Kruk w komunikacie.

Getin Holding podpisał z Idea Bankiem oraz LC Corp B.V. aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży przez Idea Bank na rzecz Getin Holding pakietu 25 proc. akcji spółki Idea Getin Leasing - poinformowały spółki w komunikatach. Zgodnie z aneksem, strony chcą doprowadzić do zamknięcia transakcji do 31 marca 2021 r.

