Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Polski Bank Komórek Macierzystych przechowywał na koniec 2020 roku łącznie 390.300 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 336.607 przed rokiem, co oznacza wzrost o 16 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Mercator Medical wyraził zgodę na wybudowanie fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii - podała spółka w komunikacie. Inwestycja, której budżet wynosi ok. 155,95 mln zł zostanie sfinansowana ze środków własnych Mercator Medical Thailand.

Platforma handlu internetowego AliExpress planuje wraz z CaiNiao i polskimi partnerami uruchomić próbny projekt własnych automatów do odbierania paczek - poinformował PAP Biznes w wywiadzie Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią. Dodał, że od wiosny spółka chce zagwarantować użytkownikom 15-dniową dostawę z Chin.

Produkcja energii elektrycznej w PGE Energia Odnawialna w 2020 r. wyniosła ok. 2.665 GWh netto, czyli o ponad 16 proc. więcej rdr - podała PGE EO w komunikacie prasowym.

Photon Enegry objął 12 proc. udziałów w firmie Lerta za 4 mln zł - podała giełdowa spółka w komunikacie.

Zapisy w wezwaniu na akcje Polenergii zostały przedłużone do 17 lutego - podało pośredniczące w transakcji Santander Biuro Maklerskie.

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w 2020 roku wyniósł 66,5 mln zł wobec 308,7 mln zł przed rokiem. Przychody wyniosły w tym czasie 1.822,1 mln zł wobec 2.157,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Celonu Pharmy zdecydują 16 lutego o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15 mln akcji - wynika z projektów uchwał na WZ. Zarząd planuje pozyskać co najmniej 160 mln euro. Akcjonariusze zagłosują także ws. ustalenia programów motywacyjnych na lata 2021-2030.

