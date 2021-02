Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 81,5 mln zł z 507 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych danych. Zysk banku był o 45,1 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 148,6 mln zł.

Santander Bank Polska spodziewa się dalszego wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach, widzi zwiększone zainteresowanie klientów nowym finansowaniem - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Zarząd Santander Bank Polska przedstawi swoją rekomendację dotyczącą propozycji KNF w sprawie zawierania ugód z frankowiczami gdy pozna wyniki ankiety przeprowadzonej wśród swoich klientów i po pilotażu w tej sprawie - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Z powodu zwiększenia rezerw mBank spodziewa się straty netto w IV kw., ale zysku netto w całym 2020 roku - podał bank w komunikacie. Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w IV kw. 2020 r. wyniesie minus 633 mln zł.

Allegro dzięki uruchomieniu Allegro Biznes chce znacząco zwiększyć liczbę firm dokonujących co miesiąc zakupów na platformie - poinformowała PAP Biznes w wywiadzie dyrektor sprzedaży spółki Dagmara Brzezińska. Dodała, że planowane jest wdrożenie Allegro Smart! dla B2B, a szczegóły pojawią się w II kw. 2021 roku.

Polish Enterprise Funds kupił w wezwaniu 1.324.012 akcji PragmaGO. Ponadto, poza rynkiem regulowanym, wzywający zawarł transakcję nabycia 703.324 akcji spółki - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP.

PKN Orlen na koniec 2020 roku miał 1.811 stacji paliw wobec 1.800 na koniec 2019 roku - podał POPiHN.

APS Energia i WB Electronics podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy biznesowej i kapitałowej w obszarze produkcji systemów do magazynowania energii. APS Energia rozważa sprzedaż większościowego pakietu akcji w spółce zależnej Enap na rzecz WB Electronics - podała APS Energia w komunikacie.

Oferta konsorcjum Unibepu i firmy PORR została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA na projekt i budowę drogi S19 na odcinku Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Wartość oferty wynosi ok. 333 mln zł netto - podał Unibep w komunikacie.

Skonsolidowane przychody VRG w styczniu 2021 roku wyniosły około 32,6 mln zł, co oznacza spadek o ok. 58,3 proc. w porównaniu do stycznia 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

BoomBit szacuje, że przychody z gier wyniosły w styczniu 11,11 mln zł, co oznacza spadek mdm o 10 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Getin Noble Bank rozwiązał umowę z JP Morgan Securities plc, dotyczącą aranżacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF - poinformował bank w komunikacie.

