Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 627 mln zł z 723 mln zł rok wcześniej - podał bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 612,2 mln zł.

PKO BP szacuje wpływ na kapitały własne przewalutowania kredytów walutowych według propozycji KNF na ok. 6,1-6,7 mld zł, w tym 4,9-5,5 mld zł dla portfela ekspozycji czynnych - poinformował bank we występnych wynikach za 2020 rok.

PKO BP liczy, że po rozwiązaniu problemu kredytów we frankach szwajcarskich znacznie poprawi się rentowność banku. PKO BP nie spodziewa się, że koszty ryzyka w 2021 roku będą wyższe niż w 2020 roku, a jest szansa, że będą niższe - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Rezerwy i bufory na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych PKO BP wynoszą łącznie około 10 mld zł, co oznacza, że bank jest w stanie zaabsorbować koszty związane z przewalutowaniem kredytów frankowych według propozycji KNF - poinformował wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

PKO BP liczy, że 2021 rok będzie rokiem zawierania ugód z frankowiczami - poinformował prezes banku Zbigniew Jagiełło.

PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy banku w 2021 roku będzie na poziomie porównywalnym z 2020 rokiem - poinformował wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

PKO BP liczy na wzrost w 2021 roku zysku netto w porównaniu z 2020 r. oraz powrót rentowności kapitału do około 10 proc., po rozwiązaniu kwestii kredytów walutowych - poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

KGHM ocenia, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej kopalni Franke oraz o możliwości utraty wartości części aktywów krajowych spółek zależnych - poinformował KGHM w komunikacie.

Benefit Systems może w tym roku istotnie zwiększyć liczbę aktywnych kart MultiSport, ale pod warunkiem, że kluby fitness i siłownie zostaną otwarte kilka miesięcy przed wakacjami - oceniają analitycy. Ich zdaniem wznowienie w lutym działalności przez część obiektów sportowych zatrzyma odpływ użytkowników MultiSport. Po pandemii rynek nie powinien znacząco się zmienić.

Pozbud chce systematycznie zwiększać sprzedaż w segmencie stolarki otworowej i pracuje nad pozyskaniem portfela zleceń w oparciu o inwestycje deweloperskie - powiedział PAP Biznes prezes Łukasz Fojt. Ocenił, że dobre perspektywy ma segment kolejowy i można spodziewać się wielu inwestycji w tym obszarze.

Skonsolidowane przychody na głównych rynkach działalności Ambry w I półroczu roku obrotowego 20120/2021 wzrosły o 6,9 proc. rdr do 384,5 mln zł. Na skutek pandemii zmniejszyła się sprzedaż do gastronomii, jednak grupa zanotowała wzrost w innych kanałach dystrybucji - podała Ambra w komunikacie prasowym. Dynamika wzrostu przychodów w Polsce była niższa od tempa wzrostu całego rynku wina i wyniosła 1,6 proc.

Krynicki Recykling szacuje, że skonsolidowana EBITDA w czwartym kwartale 2020 r. wyniosła 10,11 mln zł, w porównaniu do 4,98 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost rdr o 103,2 proc. - podała spółka w komunikacie.

Biomed-Lublin podpisał z niemiecką firmą Apogepha Arzneimittel term sheet, dotyczący 4,5 mln euro (ok. 20 mln zł) pożyczki na rozwój produktu leczniczego Onko BCG - podał Biomed w komunikacie. Spółka planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie.

Mercor, który działa w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, obserwując niepewną sytuację na rynku polskim kładzie nacisk na eksport, a największe wzrosty chce uzyskać na rynku brytyjskim - poinformował podczas środowej wideokonferencji prezes Krzysztof Krempeć.

Poczta Polska chce mieć w 2022 roku przynajmniej 2 tys. automatów paczkowych - poinformował podczas debaty "Strategia Poczty Polskiej na lata 2021 - 2023" prezes spółki Tomasz Zdzikot.

Ambra chce wypłacać dywidendę - poinformował podczas czatu z inwestorami wiceprezes spółki Piotr Kaźmierczak.

Kauno Tiltai Sverige, szwedzka spółka z grupy Trakcja, podpisała umowę z zarządem miasta Skellefteå na wykonanie robót budowlanych - poinformowała Trakcja w komunikacie. Wartość umowy sięga 202,8 mln koron szwedzkich, czyli ok. 90,7 mln zł netto.

BBI Development chce wyemitować w ramach istniejącego programu emisji obligacji papiery o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 11 mln zł i nie większej niż 20 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Orange Polska wypracował w czwartym kwartale 654 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 4,1 proc. proc. mniej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 659,2 mln zł.

Orange Polska prognozuje wzrost zysku EBITDA z kosztami leasingu oraz przychodów grupy w 2021 roku na niskim jednocyfrowym poziomie - podała spółka w prezentacji.

Jarosław Wróbel zrezygnował z funkcji wiceprezesa PGNiG z końcem dnia 1 marca 2021 roku. Został powołany z dniem 2 marca na stanowisko wiceprezesa Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji - podały spółki w komunikatach.

