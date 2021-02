Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

ING Bank Śląski ocenia, że jest przygotowany do oferowania klientom banku ugód w sprawie kredytów CHF w formule zaproponowanej przez przewodniczącego KNF - poinformował prezes banku Brunon Bartkiewicz.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 313,9 mln zł z 450,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał się 27 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 246,3 mln zł.

Ronson Development oczekuje, że popyt na mieszkania pozostanie stabilny w 2021 roku. Spółka chce ukończyć budowę ok. 1,1 tys. lokali i co najmniej tyle samo wprowadzić do oferty - poinformował PAP Biznes prezes Boaz Haim. Jego zdaniem, w tym roku można spodziewać się niewielkiego, jednocyfrowego wzrostu cen mieszkań.

Grupa Budimex szacuje, że jej przychody w 2020 roku wyniosły 8,38 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 638,6 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 459,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2020 roku wyniósł 12,7 mld zł w porównaniu do 10,8 mld zł na koniec 2019 roku - poinformował Budimex w komunikacie z szacunkowymi danymi za 2020 rok.

Braster złożył do sądu zaktualizowane propozycje układowe w ramach przyspieszonego postępowania układowego - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 roku spadł do 232,7 mln zł z 234,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Przychody ze sprzedaży wzrosły rdr o 5,1 proc. i wyniosły 3,75 mld zł, a zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 5,5 proc. do 343 mln zł.

W przyjętej przez grupę MOL strategii długoterminowej "2030+" jednym z głównych celów jest obniżenie śladu węglowego - podała spółka w komunikacie. Prognozowana na 2025 r. EBITDA ma wzrosnąć do 2,6 mld USD z 2,3 mld USD w 2021 r.

Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł brutto za akcję z zysku za rok obrotowy 2020 - podała spółka w komunikacie.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ma poniżej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Mo-Bruku - podała spółka w komunikacie.

CD Projekt opóźnia wydanie kolejnego zestawu poprawek do gry "Cyberpunk 2077" m.in. z powodu ostatniego cyberataku. Planuje wydać patch 1.2 w drugiej połowie marca - poinformowała spółka na Twitterze.

PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła ok. 1,615 mld zł - podała grupa w prezentacji. Szacunkowy wynik jest 3,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes na poziomie 1,56 mld zł. Przed rokiem EBITDA grupy wynosiła 1,07 mld zł.

