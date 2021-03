Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Mabion zawarł umowę ramową z Novavax na transfer technologii i próby techniczne produkcji szczepionki przeciw Covid-19 w skali komercyjnej - podała spółka w komunikacie prasowym. Mabion w innym komunikacie poinformował, że zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy z Novavax.

Mabion zawarł umowę ramową z Novavax na transfer technologii i próby techniczne produkcji szczepionki przeciw Covid-19 w skali komercyjnej - podała spółka w komunikacie prasowym. Mabion w innym komunikacie poinformował, że zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy z Novavax.

Polski Fundusz Rozwoju, jeśli będzie taka potrzeba, jest gotów dalej wspierać Mabion pod względem finansowym, aby spółka mogła dokonać kolejnych inwestycji zwiększających moce produkcyjne - poinformował w środę Paweł Borys, prezes PFR.

Bank Pekao zamierza do końca czerwca przeprowadzić proces zwolnień grupowych, w ramach którego rozwiązanie umowy o pracę ma nastąpić z nie więcej niż 1.110 pracownikami banku, co stanowi ok. 8 proc. wszystkich zatrudnionych. Zmiana warunków zatrudnienia objąć ma nie więcej niż 1.250 pracowników banku, co stanowi ok. 9 proc. wszystkich zatrudnionych - poinformował Pekao w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa Alior Banku - podała KNF w komunikacie. Komisja zgodziła się także na powołanie Wojciecha Hanna na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska.

AB widzi przestrzeń do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020/2021, może być ona wyższa niż rok wcześniej - poinformował prezes Andrzej Przybyło.

PGE planuje wystawić do aukcji ponad 150 MW w dużych i małych projektach fotowoltaicznych - poinformował wiceprezes PGE Paweł Strączyński. Z inwestycjami w budowę nowych lądowych farm wiatrowych koncern na razie się wstrzymuje, ale jest zainteresowany akwizycjami farm już istniejących i pracujących.

Celon Pharma chce jak najszybciej znaleźć nowego partnera dla rozwoju Salmeksu w USA, proces może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy - poinformował w środę wiceprezes Jacek Glinka. Spółka rozważa także samodzielne poprowadzenie projektu.

Celon Pharma może opublikować za kilka tygodni pełne wyniki badań klinicznych II fazy nad esketaminą, łącznie z wynikami 6-tygodniowej obserwacji - wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wieczorka. Spółka jest obecnie w procesie due dilligence z kilkoma firmami zainteresowanymi projektem.

Pointpack, oferujący rozwiązania IT i usługi serwisowe dla punktów nadawczo-odbiorczych, liczy na utrzymanie w 2021 r. tempa wzrostu z 2020 r. zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków. Spółka zakłada, że liczba projektów będzie rosnąć, a kilka z nich uda się zrealizować w tym roku - powiedział PAP Biznes prezes Marek Piosik.

Sunex, producent i dystrybutor rozwiązań OZE, chce w tym roku kontynuować wzrost przychodów. Jednym z priorytetów jest budowa nowych kanałów sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Romuald Kalyciok. Spółka szuka finansowania dla inwestycji szacowanej na ok. 10 mln zł, rozważa m.in. emisję akcji.

Grupa PKP Cargo w 2020 roku miała 224,3 mln zł straty netto wobec 36 mln zł zysku netto rok wcześniej. EBITDA spadła do 580,2 mln zł z 859,9 mln zł rok wcześniej - szacuje spółka.

Onico rozpoczęło rozmowy z Anwimem o potencjalnej inwestycji tej spółki w Onico lub w składniki jej majątku - poinformowało Onico w komunikacie.

Votum ocenia, że perspektywa ewentualnych ugód z bankami nie zniechęca klientów banków do wystąpienia na drogę sądową i w I kwartale 2021 roku przychody grupy w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych mogą być wyższe niż w IV kwartale 2020 roku - poinformował prezes Bartłomiej Krupa.

Decyzja w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych dla koncesji Złoczew została odroczona kolejny raz, tym razem do 30 kwietnia - poinformował w zawiadomieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Agencja ratingowa Moody's utrzymała rating MOL na poziomie Baa3, z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie.

Amazon, który we wtorek uruchomił serwis Amazon .pl, planuje w najbliższych miesiącach powiększyć ofertę oraz szybkość i wygodę dostaw w Polsce. Dopiero wówczas zastanowi się nad wprowadzeniem w naszym kraju oferty "Prime" - poinformował PAP Biznes w wywiadzie wiceprezes ds. rozwoju w UE Amazon Alex Ootes.

MetLife Inc. analizuje możliwości sprzedaży aktywów w Polsce, Grecji i na Ukrainie - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na źródła. Biznesy mogą być warte ponad 500 mln euro.

Fundusz zarządzany przez Opti TFI zmniejszył zaangażowanie w Votum do 4,95 proc. - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody VRG w lutym 2021 roku wyniosły około 78,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 2,5 proc. w porównaniu do lutego 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 111,4 mln zł i były niższe rdr o około 27,9 proc.

Allegro podpisało list intencyjny z polską spółką Modern-Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1.500 urządzeń w polskich miastach - podało Allegro w komunikacie prasowym. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3.000 automatów.

Akcjonariusze BOŚ będą głosować nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód dotyczących walutowych kredytów hipotecznych oraz zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków, na jakich ugody będą zawierane - wynika z projektów uchwał na NWZ BOŚ zwołane na 30 marca.

Spółka zależna Ronson Development zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej na warszawskim Ursynowie, o powierzchni około 2,4 tys. m kw. - podała spółka w komunikacie. Cena została ustalona na 15,85 mln zł netto.

ML System szacuje, że EBITDA grupy wzrosła w 2020 roku do ok. 22,1 mln zł z 14 mln zł w 2019 roku - podała spółka w komunikacie.

BoomBit szacuje, że przychody z gier wyniosły w lutym ok. 12,1 mln zł, co oznacza wzrost mdm o 9 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Suwary rekomendują wypłatę 5,77 mln zł dywidendy, czyli 1,25 zł na akcję, z zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. - podała spółka w komunikacie. Wypłata miałaby nastąpić w dwóch transzach.

PMPG Polskie Media zaprasza do składania ofert sprzedaży 500.000 akcji własnych, które stanowią 4,81 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie. Proponowana cena zakupu wynosi 2,50 zł za akcję.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/