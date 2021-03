Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Notowania akcji CD Projektu spadły w środę na zakończeniu sesji o 12,57 proc. do 190,5 zł i był to najniższy poziom zamknięcia od marca 2019 roku. We wtorek po sesji spółka zaprezentowała aktualizację strategii, która została negatywnie oceniona przez część analityków.

Notowania akcji CD Projektu spadły w środę na zakończeniu sesji o 12,57 proc. do 190,5 zł i był to najniższy poziom zamknięcia od marca 2019 roku. We wtorek po sesji spółka zaprezentowała aktualizację strategii, która została negatywnie oceniona przez część analityków.

Grupa Tauron miała w 2020 roku 4.223 mln zł EBITDA wobec 3.599 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Wiceprezes PGE ds. Finansowych Paweł Strączyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji z upływem 31 marca 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Echo Investment, uwzględniając Archicom, planuje sprzedać w 2021 roku ponad 3,2 tys. mieszkań. Do oferty ma trafić ok. 2,5 tys. mieszkań - poinformował w środę prezes Nicklas Lindberg. Zarząd spodziewa się dalszych wzrostów cen mieszkań.

Amica miała w 2020 r. 3,07 mld zł przychodów, czyli o 4,3 proc. więcej w porównaniu do 2019 r. Zysk brutto wzrósł o 49,2 proc. do 193,7 mln zł, a zysk operacyjny do 200,5 mln zł z 166 mln zł w 2019 r. - wynika z raportu rocznego spółki. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" szacuje, że skonsolidowana EBITDA w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 59,28 mln zł, a zysk netto był na poziomie 76,67 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody w tym okresie wyniosły 663,74 mln zł.

Zarząd Mangata Holding prognozuje, że w 2021 r. przychody grupy ze sprzedaży wyniosą 659 mln zł, EBITDA 94 mln zł, a zysk netto 43 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Mangata Holding rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2020 r. wynoszącego 18,47 mln zł oraz kwoty 11,57 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy - podała spółka w komunikacie. Łączna kwota dywidendy wyniosłaby 30,04 mln zł, czyli 4,50 zł na akcję.

Przychody AC ze sprzedaży wyniosły w 2020 r. 185,2 mln zł, co oznacza spadek o 16,8 proc. rdr. Zysk EBITDA spadł do 47,7 mln zł z 57,7 mln zł przed rokiem, a EBIT do 36,8 mln zł z 46,3 mln zł w 2019 r. Zysk netto w 2020 r. wyniósł 30,9 mln zł, wobec 38,2 mln zł rok wcześniej - wynika z raportu rocznego spółki.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec 2020 r. wzrosła o 8 proc. rdr do 2.879,3 mln zł - podał Quercus w raporcie rocznym. Wyższa baza średnich aktywów pod zarządzaniem wpłynęła na nieznaczny wzrost przychodów netto ze sprzedaży i osiągnęły one poziom 63,1 mln zł, w porównaniu do 61 mln zł w 2019 r. Raportowany zysk netto w 2020 r. wyniósł 17,9 mln zł, wobec 19,6 mln zł w 2019 r.

Należąca do Berg Holding spółka Śląskie Kamienice zakłada, że jej przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosą ok. 15 mln zł, w 2022 roku wzrosną do ok. 20 mln zł, a w 2023 roku do ok. 45 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. oraz MCI.CreditVentures 2.0 FIZ zawarły warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów Pigu z MEP Shelfco VIII - podał MCI w komunikacie. Wartość transakcji ma wynieść łącznie ok. 37 mln euro.

Develia wprowadziła do sprzedaży 196 mieszkań, które powstaną w III etapie inwestycji Ceglana Park w Katowicach - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

PKP Cargo w lutym przewiozło 6,7 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 3,5 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Games Operators zamierza przeznaczyć na dywidendę z zysku netto za 2020 rok kwotę 1,9 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,34 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

IMS podpisało umowę zawierającą ramowe warunki przejęcia 100 proc. udziałów spółki Audio Marketing Sp. z o.o. - poinformowała spółka w komunikacie.

Amica, po czasowym zamrożeniu inwestycji w 2020 r., planuje w 2021 r. wrócić do ich realizacji i zakłada, że będą na poziomie ok. 150 mln zł - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Zarząd podtrzymuje plan inwestycji na poziomie 500 mln zł przedstawiony w zaktualizowanej strategii HIT2023.

Amica chce w tym roku wypłacić dywidendę na poziomie wyższym niż w 2020 r., ale decyzja co do jej wysokości jeszcze nie została podjęta - poinformował prezes Jacek Rutkowski podczas środowej wideokonferencji.

Wzrosty cen stali i problemy z jej dostępnością są obecnie wyzwaniem dla grupy Amica i taka sytuacja może się utrzymać w drugim kwartale 2021 r. - ocenili przedstawiciele zarządu Amiki podczas środowej wideokonferencji.

Medicalgorithmics liczy, że w II połowie 2021 roku osiągnie pułap 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie - poinformował w środę członek zarządu Peter G. Pellerito.

Oferent zainteresowany nabyciem od Getin Holding 100 proc. akcji Idea Banku Ukraina oraz 100 proc. udziałów spółki New Finance Service nie złoży oferty wiążącej - poinformował Getin Holding w komunikacie. Getin zdecydował o kontynuowaniu procesu sprzedaży ukraińskich spółek.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawarł porozumienie zbiorowe z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce - podała JSW w komunikacie. Porozumienie zakłada gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia porozumienia.

Scope Fluidics rozpoczął zewnętrzne przedrejestracyjne badania kliniczne panelu SARS-CoV-2 w systemie PCR|ONE w nowym ośrodku klinicznym, z włączeniem metody referencyjnej Point-of-Care - podała spółka w komunikacie. Zarząd przewiduje zakończenie badań certyfikacyjnych w II kwartale 2021 roku.

Planowane przejęcie przez grupę PGNiG aktywów Ineos E&P Norge nie ma wpływu na rating PGNiG - poinformowała agencja Fitch w komunikacie.

Oferta Budimeksu o wartości 587 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu PKP PLK - podała spółka w komunikacie.

Erbud zawarł warunkową umowę kupna nieruchomości w Ostaszewie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za 39 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Zawarcie umowy jest etapem realizacji strategii dotyczącej utworzenia nowego segmentu działalności związanego z produkcją, sprzedażą i montażem obiektów modułowych.

Zapisy w wezwaniu na akcje Ropczyc zostały przedłużone do 18 maja - podał pośredniczący w wezwaniu DM BDM. Pierwotnie zapisy miały się zakończyć 20 kwietnia.

Grupa Ferro odnotowała w 2020 roku 62,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 55 proc. rdr - podała spółka. W samym czwartym kwartale zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie do 9,6 mln zł.

OT Logistics sprzedał 2.360.924 akcji Luka Rijeka (LR), stanowiących 17,51 proc. kapitału, na rzecz Rubicon Partners Ventures Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej - podał OT Logistics w komunikacie. Cena wyniosła 35 HRK (ok. 21,4 zł) za akcję.

ZWZ NWAI Dom Maklerski zdecydowało, że spółka wypłaci z zysku za 2020 rok 2 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 3,14 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Eurocash chce wypłacić 0,48 zł dywidendy na akcję za 2020 rok - wynika z projektów uchwał na WZ zaplanowanego na 27 kwietnia.

Grupa Recykl planuje inwestycje o wartości 11,4 mln zł w zakładzie w Krośnie Odrzańskim, dotyczące wzrostu jakości produkowanych granulatów gumowych - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego decyzję o dofinansowaniu w wysokości 5,1 mln zł w ramach kredytu technologicznego.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl