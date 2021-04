Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Alior Bank liczy, że dzięki spodziewanemu ożywieniu gospodarczemu będzie rósł szybciej niż do tej pory, a koszty ryzyka już w 2021 roku spadną do 2,2 proc. - poinformował PAP Biznes Maciej Brzozowski, wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Alior Bank liczy, że dzięki spodziewanemu ożywieniu gospodarczemu będzie rósł szybciej niż do tej pory, a koszty ryzyka już w 2021 roku spadną do 2,2 proc. - poinformował PAP Biznes Maciej Brzozowski, wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Asseco Poland i Operator Chmury Krajowej utworzyły spółkę celową Krajowy Operator Chmury Medycznej, która będzie oferować rozwiązania IT dla jednostek medycznych w oparciu o technologię chmurową - poinformowało Asseco w komunikacie prasowym.

InPost zawarł wiążącą umowę nabycia 100 proc. udziałów we francuskim Mondial Relay - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2021 r., po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych.

Produkcja szczepionki przez Mabion na skalę przemysłową może rozpocząć się już w III kw. 2021 r. - ocenił w środę w Money .pl prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Biomed Lublin podpisał z Ipopemą Securities umowę, na podstawie której wyemituje 3 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Ipopema ma pożyczyć i sprzedać 3 mln akcji od innych akcjonariuszy, a następnie objąć akcje nowej emisji i zwrócić je akcjonariuszom - poinformował Biomed w komunikacie. Spółka przystąpiła też do rozmów ws. pozyskania finansowania dłużnego do 40 mln zł.

Akcjonariusze spółki T-Bull zatwierdzili program motywacyjny. Uczestnicy programu będą uprawnieni do objęcia akcji, jeżeli kapitalizacja T-Bull wyniesie co najmniej 60 mln zł nie później niż do końca 2022 roku - wynika z uchwał podjętych przez NWZ spółki.

TIM szacuje przychody ze sprzedaży towarów w okresie styczeń-marzec 2021 r. na 262,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. o 21,5 proc. - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) wzrosły w pierwszym kwartale 2021 roku o ok. 27 proc. rdr, do 95,6 mln USD - poinformowała spółka w szacunkowych danych.

Echo Investment sprzedało w pierwszym kwartale 2021 roku 463 mieszkania, w porównaniu do 399 umów zawartych w pierwszym kwartale 2020 r. - poinformował deweloper w komunikacie. W minionym kwartale spółka przekazała klientom 154 mieszkania w porównaniu do 190 mieszkań rok wcześniej.

Walne zgromadzenie CDA zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 18,3 mln zł, czyli 1,8 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

MDI Energia podpisała ze spółką PGB Energetyka 20 umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW w miejscowości Chorzele - poinformowała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy to 15,9 mln zł netto.

Zarząd spółki Ulma Construccion Polska rekomenduje wypłatę 7,62 zł brutto dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na wypłatę dywidendy miałoby trafić ponad 40 mln zł, czyli cały zysk za 2020 rok w kwocie 11,2 mln zł oraz 28,84 mln zł z kapitału zapasowego.

Studio gier Image Power, w którym udziały ma PlayWay, zadebiutowało w środę na rynku NewConnect. Na otwarciu kurs wzrósł o 41,3 proc. do 42,4 zł, a około godz. 12.50 rośnie o 19 proc. do 35,7 zł.

Zarząd spółki Aztec International rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości 0,15 zł na akcję, czyli łącznie 512,2 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

JR Holding ASI podpisał list intencyjny ze spółkami Orphinic Scientific oraz Advertigo - podała JR Holding ASI w komunikacie. Orphinic miałby zadebiutować na NewConnect w wyniku połączenia z notowaną na tym rynku spółką Advertigo.

Akcjonariusze OPTeam zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2020 rok 212,4 mln zł dywidendy, co daje 26,98 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. W tej kwocie mieści się już 14,98 zł dywidendy zaliczkowej na akcję wypłaconej 31 grudnia.

Grupa Elektrotim liczy na przekroczenie poziomu 300 mln zł przychodów w tym roku - poinformował prezes Ariusz Bober podczas Konferencji Trigon Green-Tech Conference 2021. W jego ocenie, zakładane w strategii osiągnięcie przychodów na poziomie 400 mln zł w 2022 r. jest możliwe.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl