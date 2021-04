Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Przychody Asbisu w marcu 2021 roku wzrosły rok do roku o 74 proc. do ok. 261 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Przychody Asbisu w marcu 2021 roku wzrosły rok do roku o 74 proc. do ok. 261 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Elektrotim szacuje, że w 2020 roku skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 16,6 mln zł, podczas gdy prognoza zakładała wypracowanie 14,8 mln zł zysku - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2021 roku wyniósł 17,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Żywiec miał stratę w wysokości 34,9 mln zł - podała spółka w raporcie.

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale 2021 roku 79 lokali wobec 27 lokali przed rokiem. Grupa rozpozna w wyniku finansowym tego okresu 148 lokali wobec 178 lokali przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Kompap ocenia, że ten rok może być lepszy od poprzedniego, grupa planuje zwiększać eksport. Utrzymanie zeszłorocznej dynamiki wzrostu sprzedaży zagranicznej może być jednak trudne - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Waldemar Lipka. Zdaniem prezesa, pandemia pomogła czytelnictwu i sytuacja poligrafii dziełowej jest dobra, ale wkrótce rynek będzie musiał zmierzyć się z podwyżkami cen papieru.

Kurs akcji Stilo Energy, spółki działającej na rynku fotowoltaiki, spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 1,4 proc. do 42,4 zł.

Mercator Medical poinformuje w najbliższych tygodniach o nowym segmencie działalności - poinformował prezes Wiesław Żyznowski podczas środowej wideokonferencji. Spółka jest też w trakcie intensywnych poszukiwań i wstępnych rozmów w procesie akwizycyjnym.

Ceny rękawic w dystrybucji mogą się obniżać w kolejnych kwartałach, ale na razie ten spadek cen jest łagodny i wynosi "dolne kilka procent" - poinformował Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych Mercator Medical. Spółka liczy, że z końcem lockdownu pojawi się popyt ze strony zamkniętych obecnie sektorów, co powinno ustabilizować ceny.

Zarząd Bowimu rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2020 rok 0,12 zł na akcję, czyli łącznie 2,06 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Santander Bank Polska ma zapłacić 135,1 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej w 2021 roku, z uwzględnieniem korekty za 2020 rok - podał bank w komunikacie.

Gamivo, platforma transakcyjna dla gier oraz towarów cyfrowych, zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 22 kwietnia - podała giełda w komunikacie.

ML System zawarł ze spółką Budimex umowę na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego - podał ML System w komunikacie. Łączna wartość umowy wynosi ok. 27 mln zł netto.

Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AD o łącznej wartości nominalnej 116 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Centrum Finansowe chce wypłacić z zysku za 2020 r. dywidendę w wysokości 5 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję - podała spółka w projektach uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 17 maja.

Orange podtrzymał prognozę zakładającą wzrost zysku EBITDA z kosztami leasingu oraz przychodów grupy w 2021 roku na niskim jednocyfrowym poziomie - podała spółka w raporcie.

Orange Polska wypracował w pierwszym kwartale 709 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 5,3 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 693,7 mln zł.

Baza kart SIM Orange Polska w pierwszym kwartale zwiększyła się o 48 tys. netto - na koniec I kw. było to 15,8 mln kart. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 125 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 77 tys. kart SIM.

Creotech Instruments, producent systemów i podzespołów satelitarnych, zakończył ofertę publiczną obejmującą 185 tys. akcji serii H i pozyskał blisko 11,3 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd spółki Tarczyński rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2020 w wysokości 1,50 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Atal wyemitował dwuletnie niezabezpieczone obligacje serii AX o wartości nominalnej 120 mln zł - podała spółka w komunikacie. Oprocentowanie papierów będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,15 proc. rocznie.

Zarząd spółki Global Cosmed rekomenduje przeznaczenie z zysku netto wypracowanego w 2020 r. na wypłatę dywidendy 10,48 mln zł, co daje 0,12 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Inter Cars w 2020 roku wyniósł 333,3 mln zł, co oznacza wzrost o 47 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,16 mld zł, czyli wzrosły o 4,5 proc. rdr - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Akcjonariusze Artifex Mundi zatwierdzili wprowadzenie programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników na lata 2021-2024 - wynika z uchwał podjętych przez środowe NWZ.

Zarząd PCC Exol zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 29,38 mln zł, co daje 0,17 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Eurotel chce wypłacić 6,2 zł dywidendy na akcję i przeznaczyć na ten cel łącznie 23,24 mln zł - wynika z projektu uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na 20 maja.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl