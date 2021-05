Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w kwietniu 2021 roku do 10,7 USD na baryłce z 8,5 USD w marcu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w kwietniu 2021 roku do 10,7 USD na baryłce z 8,5 USD w marcu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Orlen Południe, spółka z grupy PKN Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny dotyczący przystąpienia do rozmów w celu analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji w zakresie produkcji, obrotu oraz wykorzystania biometanu - poinformowały spółki w komunikatach.

Orlen Południe finalizuje budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego - podał PKN Orlen w komunikacie prasowym.

Pepco Group publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną do 102.718.447 akcji oferowanych, stanowiących 17,9 proc. kapitału zakładowego spółki w chwili dopuszczenia do obrotu, w przedziale cenowym od 38 zł do 46 zł za akcję - podała spółka w prospekcie. Wcześniej Steinhoff podawał, że IPO obejmie do 101.343.568 istniejących akcji.

Pepco Group spodziewa się w tym roku obrotowym wzrostu sprzedaży LFL i lekkiej poprawy marży brutto na sprzedaży - podała spółka w prospekcie emisyjnym. CAPEX wyniesie ok. 250 mln euro.

W przyszłości chcemy podjąć dyskusję nad konsolidacją spółek energetycznych - poinformował Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nieprzekraczającej 20 proc. udziału w obecnym kapitale zakładowym, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16,7 proc. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym - podała spółka w komunikacie.

Książek Holding, akcjonariusz Marvipol Development, złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego WZ spółki uchwały dotyczącej przyznania dywidendy na akcję w wysokości 0,95 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Marvipol Development rekomenduje wypłatę 0,95 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Na wypłatę dywidendy miałoby trafić 32,98 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz 6,57 mln zł z funduszu dywidendowego.

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Telewizji Polsat i czterem spółkom z grupy kapitałowej Discovery. Zastrzeżenia urzędu budzi m.in. sposób sprzedaży programów w pakietach - poinformował UOKiK w środowym komunikacie.

Zarząd Grodna ocenia perspektywy rozwoju w najbliższych miesiącach jako bardzo korzystne i spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu w bieżącym roku obrotowym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Zgodnie z szacunkami, przychody grupy w kwietniu, czyli pierwszym miesiącu roku obrotowego 2021/22, wyniosły 72,4 mln zł wobec 44,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem.

KNF skierowała w środę do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Baltic Bridge, Fast Finance w restrukturyzacji, Invista, Noble Financials, Novavis Group, One, Sfinks Polska, Elektrociepłownia "Będzin", Braster w restrukturyzacji i IDM SA - podała KNF w komunikacie.

Advanced Graphene Products, producent grafenu płatkowego i powierzchniowego, rozpoczął pierwszą ofertę publiczną akcji, z której planuje pozyskać około 8,2 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Spółka w IPO oferuje inwestorom 817.750 akcji serii C nowej emisji.

Zarząd Instalu Kraków rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w łącznej kwocie 10,93 mln zł, co daje dywidendę na akcję na poziomie 1,5 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Vercom zadebiutuje na rynku równoległym warszawskiej GPW w czwartek, 6 maja - poinformowała GPW w uchwale.

Akcjonariusze Gaming Factory zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w łącznej kwocie 1,5 mln zł, czyli 0,27 zł na akcję - podała spółka komunikacie.

Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka za I kwartał 2021 r. wynosi 127 mln zł wobec straty netto przed rokiem na poziomie 62 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd podniósł rekomendowaną kwotę wypłaty dywidendy za 2020 rok z 8 zł do 11 zł na akcję.

Akcjonariusze Asbis Enterprises zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2020 r. w wysokości 0,20 USD na akcję, czyli łącznie 11,1 mln USD - podała spółka w komunikacie. Całościowa dywidenda z zysku za 2020 r. wyniesie 0,30 USD na akcję, czyli łącznie 16,65 mln USD, uwzględniając wypłaconą wcześniej zaliczkę.

Cognor spodziewa się mocnych wyników w II kw., ale nieco gorszych niż w I kw. 2021 roku - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu spółki Krzysztof Zoła.

Grupa BoomBit szacuje, że jej przychody z gier wyniosły w kwietniu 21,5 mln zł, co oznacza wzrost mdm o 5 proc. - podała spółka w komunikacie. Koszty marketingu wyniosły 12,6 mln zł (+5,8 proc. mdm), a koszty prowizji platform 1,4 mln zł (+40 proc. mdm).

Warsaw Equity Management i Xarus Holdings podpisały z turecką spółką Kervan Gıda przedwstępną umowę dot. sprzedaży pakietów akcji ZPC Otmuchów i PWC Odra - poinformował Otmuchów w komunikacie.

Skorygowany zysk na akcję General Motors w I kw. wyniósł 2,25 USD - podano w komunikacie. Rynek oczekiwał zysku w wysokości 1,05 USD.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl