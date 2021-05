Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Nabycie przez Skarb Państwa akcji wydzielonych z PGE, Tauronu i Enei spółek z wytwórczymi aktywami węglowymi nastąpi w II/III kwartale 2022 roku - wynika z projektu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, który Ministerstwo Aktywów Państwowych przedłożyło do konsultacji.

Nabycie przez Skarb Państwa akcji wydzielonych z PGE, Tauronu i Enei spółek z wytwórczymi aktywami węglowymi nastąpi w II/III kwartale 2022 roku - wynika z projektu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, który Ministerstwo Aktywów Państwowych przedłożyło do konsultacji.

UOKiK skierował do II etapu postępowanie dotyczące przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku - podał urząd na twitterze.

Kurs akcji Pepco Group wzrósł na otwarciu, w pierwszym dniu notowań na GPW, o 5 proc. do 42 zł.

Grupa PGE spodziewa się, że w 2021 roku jej raportowana EBITDA w segmencie obrotu wzrośnie rdr - poinformowała spółka w prezentacji przed konferencją prasową. Wcześniej PGE przewidywała stabilny wynik EBITDA w tym obszarze.

PGE jest zaawansowana w przygotowaniach do reorganizacji grupy pod wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

PGE może zrewidować politykę dywidendową po wydzieleniu aktywów węglowych - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Nakłady inwestycyjne PGE w 2021 roku mogą wynieść 5-5,5 mld zł - poinformował dyrektor pionu finansów PGE Piotr Sudoł.

Rada nadzorcza CD Projektu powołała na kolejną kadencję zarząd spółki w dotychczasowym składzie, z Adamem Kicińskim jako prezesem - podała spółka w komunikacie.

Wydatki marketingowe, główny koszt działalności Huuuge, nieco obniżą się w drugim kwartale, a w drugim półroczu spółka planuje mocniejszy spadek nakładów - poinformował dyrektor finansowy Grzegorz Kania. Firma nie odczuwa jeszcze istotnego wpływu zmian w polityce prywatności Apple.

Famur i główny akcjonariusz tej spółki TDJ podpisali umowę inwestycyjną dotyczącą współpracy w obszarze fotowoltaiki - poinformował Famur w komunikacie. Obie spółki chcą realizować projekty fotowoltaicznych farm wielkoskalowych (elektrownie solarne) oraz instalacji PV średniej wielkości (dla klientów biznesowych i przedsiębiorstw).

Famur spodziewa się, że istotne efekty z wejścia w segment fotowoltaiki w postaci przychodów i marż będą widoczne w drugiej połowie 2022 roku - poinformował prezes spółki Mirosław Bendzera. Do końca 2021 roku grupa skupi się na inwestowaniu w kupno nowych projektów i budowę farm solarnych.

Zarząd Famuru będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 70 mln zł na skup akcji własnych w celu umorzenia. Łączna liczba proponowanych do nabycia akcji nie przekroczy 5 proc. kapitału zakładowego - poinformował Famur w komunikacie. Skup byłby realizowany w formie oferty zakupu z ceną 2,50 zł za akcję.

Nowe kierunki strategiczne zakładają transformację grupy Famur w kierunku holdingu inwestującego w zielone projekty i inne perspektywiczne branże przemysłowe - poinformowała spółka w komunikacie. Zmiany strategii wymuszą nową politykę dywidendową, ale spółka zapowiada skup do 5 proc. akcji własnych.

R22 chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu w kolejnych okresach. Grupa pracuje także nad akwizycjami i planuje większą uwagę poświęcić segmentowi SaaS - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowego webinaru. Zarząd nie wyklucza IPO kolejnych spółek z grupy, ale wskazuje, że jest to kwestia raczej kolejnych lat, a nie najbliższych kwartałów.

Rada nadzorcza Banku Handlowego zdecydowała o powołaniu Elżbiety Światopełk-Czetwertyńskiej na stanowisko prezesa banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował bank w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł - poinformowała Komisja w komunikacie. Bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Erbud podpisał umowę o roboty budowlane o wartości 60 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie. Kontrakt będzie realizowany w dwóch etapach, a termin jego zakońćzenia określono na 22 miesiące od daty wejścia w życie umowy w zakresie drugiego etapu.

Ipopema Securities chce wypłacić z zysku netto za 2020 rok 0,37 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach na walne zgromadzenie zwołane na 21 czerwca.

Spółka Bio Planet, działająca na rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej, chce przenieść notowania z rynku NewConnect na główny parkiet. Zarząd planuje debiut w drugiej połowie 2021 r. i emisję 200 tys. akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w komunikacie. Bio Planet chce pozyskane z emisji środki przeznaczyć na dofinansowanie i realizację zamierzeń inwestycyjnych.

UOKiK zgodził się na koncentrację polegającą na przejęciu przez Neukę kontroli nad Pomerania Investments - poinformowała spółka w komunikacie.

Advanced Graphene Products, producent grafenu płatkowego i powierzchniowego, zakończył proces budowania księgi popytu i ustalił ostateczną cenę emisyjną oferowanych akcji serii C na poziomie 9 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Robyg planuje w 2021 podpisać 3.500 umów deweloperskich oraz przekazać 3.000 lokali - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Selvita ocenia, że otoczenie rynkowe jest sprzyjające i z optymizmem patrzy na kolejne kwartały. Zarząd pracuje też nad dalszymi akwizycjami - poinformował w środę prezes Bogusław Sieczkowski. Przygotowania do rozbudowy infrastruktury laboratoryjnej postępują zgodnie z harmonogramem.

Fundusze zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyły zaangażowanie w Relpolu do 4,91 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Votum rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2020 roku na dywidendę trafiło 4,2 mln zł, co daje 0,35 zł dywidendy na akcję. W polityce dywidendowej na lata 2022-2024 spółka zakłada przeznaczenie na dywidendę lub buy-back od 25 proc. do 50 proc. zysku albo przekazanie zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dywidendę - poinformowała spółka w komunikatach.

Zarząd PGS Software rekomenduje, by spółka wypłaciła z zysku za 2020 rok 19,5 mln zł dywidendy, czyli 0,69 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2,8 mln zł, co daje 0,16 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Notowana na NewConnect spółka Bio Planet chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 2,1 mln zł z zysku za 2020 rok, czyli 0,75 zł na akcję - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 22 czerwca.

Mostostal Płock chce przeznaczyć 1 mln zł z zysku za 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, które odbędzie się 21 czerwca.

Zarząd Compu rekomenduje przeznaczenie z zysku za 2020 r. 14,35 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 3 zł dywidendy na akcję - podał Comp w komunikacie. Rada nadzorcza Compu zgodziła się w środę na podział ubiegłorocznego zysku w sposób zaproponowany przez zarząd spółki.

Zarząd PCF Group planuje przeznaczyć 5,6 mln zł z zysku w 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 0,19 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Ferro rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 46,7 mln zł z zysku za 2020 rok, co oznaczałoby 2,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł o 25,3 proc. rok do roku, do 102,4 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2021 rok ma wartość 8,576 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Backlog jest o 14 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2020 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pięciu członków rady nadzorczej Banku Handlowego: Andrzej Olechowski, Igor Chalupec, Zdenek Turek, Stanisław Sołtysiński oraz Stephen Volk nie będzie ubiegało się o wybór do RN na kolejną kadencję - poinformował bank w komunikacie.

Amos Luzon Development and Energy Group ogłosi zaproszenie do sprzedaży akcji Ronson Development SE, oferując za jeden papier 1,80 zł - podała spółka w komunikacie. Zaproszeniem objęte będą wszystkie akcje spółki, które na dzień ogłoszenia zawiadomienia nie będą posiadane przez akcjonariusza większościowego.

