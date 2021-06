Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku wyniósł 4,35 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 84 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku wyniósł 4,35 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 84 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek jest spokojny o rentowność zapowiedzianej rozbudowy Kompleksu Olefin w Płocku i odpowiedni popyt na zwiększoną produkcję. Kolejną inwestycją z obszaru petrochemii będzie instalacja fenolu, a w dalszej kolejności pochodnych aromatów.

Popyt na wyemitowane kilka dni temu zielone euroobligacje PKN Orlen zdecydowanie przekroczył oczekiwania i pokazał, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu emisje - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Daniel Obajtek. W 2021 roku Orlen nie planuje już kolejnych emisji na rynku euroobligacji.

Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w maju do 10,2 USD na baryłce z 10,7 USD w kwietniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Przejście przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do drugiej fazy postępowania w sprawie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen nie było zaskoczeniem dla płockiego koncernu - poinformował PAP Biznes prezes Daniel Obajtek.

Akcje PKN Orlen są najdroższe od roku, a od początku 2021 r. zwiekszyły wartość prawie 40 proc. Prezes Daniel Obajtek jest zadowolony z rosnącego kursu i ocenia, że jest to efekt z jednej strony przemyślanego programu inwestycyjnego, a z drugiej - atrakcyjnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej.

Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w maju do 10,2 USD na baryłce z 10,7 USD w kwietniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Zarząd Carpathia Capital rekomenduje wypłatę z zysku netto za 2020 roku 0,12 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że łącznie na dywidendę trafiłoby 0,5 mln zł.

Advanced Graphene Products, producent grafenu płatkowego i powierzchniowego, pozyskał z oferty publicznej 7,4 mln zł brutto. Chce wejść na rynek NewConnect w trzecim kwartale tego roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Polkomtel do usunięcia nieprawidłowości związanych z SMS-ami premium i wypłat rekompensat konsumentom - podał Urząd w komunikacie.

Przedsprzedaż nowej gry CI Games, "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", jest wyższa niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej części gry - podała spółka w komunikacie prasowym. Budżet kampanii promocyjnej nowego tytułu jest zbliżony do budżetu poprzednika, natomiast wydatki na produkcję gry są nieco niższe.

Zarząd IMS będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,07 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałaby trafić kwota 2,18 mln zł.

Projprzem Makrum chce wypłacić z zysku netto za 2020 rok około 2 mln zł dywidendy, co daje 0,34 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwołane na 29 czerwca walne zgromadzenie GTC zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 97.111.024 akcji serii O - wynika z projektów uchwał na WZ. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej i zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów.

Konsorcjum w składzie Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura i Trakcja podpisało z Gminą Olsztyn umowę na rozbudowę linii tramwajowych - podały spółki w komunikatach. Wartość umowy to 403,2 mln zł brutto, z czego połowa przypada na Trakcję, a druga połowa na spółki z grupy Polimex Mostostal.

Zarząd Auxilii rekomenduje wypłatę 181 tys. lub 362 tys. dywidendy z zysku za 2020 rok, co daje 0,04 zł lub 0,08 zł na akcję - podała spółka.

Scope Fluidics rozpoczął certyfikacyjne testy kliniczne panelu SARS-CoV-2 w systemie PCR/ONE - podała spółka w komunikacie. Zarząd podtrzymuje plan zakończenia testów do końca drugiego kwartału tego roku, wskazując jednocześnie, że ich terminowa realizacja zależy również od czynników niezależnych od spółki.

Akcjonariusze spółki Aplisens zdecydują 29 czerwca o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych i przeznaczeniu na ten cel do 13 mln zł - podał Aplisens w projektach uchwał na WZ. Spółka chce także wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję.

Skonsolidowane przychody VRG w maju 2021 roku wyniosły około 102,6 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 63,9 proc. w porównaniu do maja 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 310,1 mln zł i były wyższe rdr o 7,2 proc.

Akcjonariusze spółki City Service zdecydowali o przeznaczeniu 13,6 mln euro na wypłatę dywidendy, czyli 0,432 euro na akcję - podała spółka w komunikacie.

Geotrans zdecydował o aktualizacji polityki dywidendowej na lata 2021-2026, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczanie na dywidendę co roku od 8 do 80 proc. jednostkowego zysku netto - poinformował Geotrans w komunikacie.

Getin Holding i Getin International podpisali warunkową umowę sprzedaży z Banca Transilvania i BT Investments łącznie 100 proc akcji Idea Bank Rumunia za kwotę 193,3 mln zł - poinformował Getin Holding w komunikacie.

Józef Wancer złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska z dniem 30 czerwca 2021 roku - poinformował bank w komunikacie. Przyczyną rezygnacji jest zamiar ograniczenia aktywności zawodowej.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl