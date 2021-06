Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Rada nadzorcza PKO BP powołała na stanowisko prezesa Jana Emeryka Rościszewskiego, dotychczasowego wiceprezesa banku - podał PKO BP w komunikacie. Do zarządu powołany został Marcin Eckert. Nowy prezes zapowiada kontynuację procesu cyfryzacji banku.

Rainbow Tours jest optymistycznie nastawione do sezonu lato 2021, od kilku tygodni obserwuje wyraźny wzrost liczby rezerwacji - poinformował PAP Biznes członek zarządu Maciej Szczechura. Podtrzymał, że touroperator może zrealizować latem ok. 70 proc. ruchu z 2019 roku. Chce zakończyć ten rok zyskiem netto.

Kino Polska TV spodziewa się, że 2021 będzie dla spółki dobrym rokiem po stronie przychodów reklamowych i sprzedaży płatnych kanałów telewizyjnych - poinformował PAP Biznes prezes Bogusław Kisielewski. Ocenia, że rynek reklamowy przyspieszy w drugiej połowie roku, a wzrost liczby subskrybentów będzie przynajmniej na ubiegłorocznym poziomie.

Prairie Mining w ramach toczącego się międzynarodowego postępowania arbitrażowego przeciwko Polsce złożyło pozew, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln GBP, czyli ok. 4,2 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Strona polska ma pięć miesięcy na odpowiedź i zajęcie stanowiska względem pozwu Prairie - przekazał PAP w środę resort klimatu. W środę rano spółka Prairie poinformowała o złożeniu pozwu przeciw Polsce o odszkodowanie w wysokości 806 mln funtów brytyjskich (równowartość 4,2 mld zł).

Allegro postawiło pierwsze cztery własne automaty paczkowe zasilane zieloną energią, z czego trzy w Warszawie i jeden w Poznaniu - podała spółka w komunikacie prasowym. Rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać jesienią 2021 roku.

SFD, notowana na NewConnect spółka zajmująca się handlem suplementami i żywnością dietetyczną, rozpoczyna publiczną ofertę od 1 mln do 1,854 mln akcji serii G. Cena maksymalna akcji została ustalona na 6 zł za sztukę.

Przychody ze sprzedaży gry CI Games "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w ciągu dwóch dni od premiery w wersji na platformy Xbox były wyższe o ok. 211 proc., a w wersji na PlayStation 4 o ok. 170 proc. w porównaniu do wyników sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" odnotowanych w analogicznym okresie po jej premierze - podał CI Games w komunikacie.

Wojas odnotował w maju 2021 roku 29,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost rdr o 55,5 proc. - podał producent obuwia w komunikacie.

PGE chce w drugim kwartale rozpocząć procedury przetargowe dotyczące projektów morskich farm wiatrowych - poinformował Krzysztof Fuzowski, wiceprezes PGE Baltica.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie przez Cellnex Poland kontroli nad Polkomtelem Infrastruktura - podał urząd w komunikacie.

Zamknięcie transakcji sprzedaży przez Cyfrowy Polsat i Polkomtel spółki Polkomtel Infrastruktura Cellneksowi jest spodziewane w lipcu - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Agora rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej grupy - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd planuje m.in. połączenie dotychczasowego segmentu Prasa z pionem Gazeta. pl w jeden obszar biznesowy.

Helios, spółka zależna Agory, podpisał umowę pożyczki preferencyjnej w wysokości 5,03 mln zł z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm - podała Agora w komunikacie. Helios może wnioskować o wypłatę do 30 czerwca po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali, by zysk netto za 2020 rok w kwocie 17,93 mln zł został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych - wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Mostostal Warszawa zawarł umowę ze spółką Synthos Dwory 7 na dostawę, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego - podała spółka w komunikacie. Umowa jest dwuwalutowa i obejmuje - 315 mln zł oraz 6,77 mln euro.

R22 wypłaci 12,05 mln zł dywidendy, czyli 0,85 zł na akcję, za rok obrotowy obejmujący okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. - wynika z podjętych przez ZWZ uchwał. Uwzględniając wypłaconą zaliczkę w wysokości 3,97 mln zł, do wypłaty zostało 8,08 mln zł, czyli 0,57 zł dywidendy na akcję.

Remor Solar Polska podpisał z osobą prawną z branży budownictwa przemysłowego umowę inwestycyjną - podała spółka w komunikacie. Inwestor może przeznaczyć łącznie do 12 mln zł na inwestycję w spółkę.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

FIXFM, spółka zależna Sescomu, planuje przekształcenie w spółkę akcyjną, pozyskanie finansowania poprzez emisję akcji i może rozważyć debiut giełdowy - poinformował Sescom w komunikacie prasowym. Ponadto, Sescom podwyższył swój udział w głosach i akcjonariacie spółki SES Hydrogen zajmującej się projektami wodorowymi.

Firma Oponiarska Dębica otrzymała decyzje Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, z których wynika, że wysokość zaległości podatkowej za lata 2014-2015 wynosi 14,7 mln zł plus 7,3 mln zł odsetek - podała spółka w komunikacie. Dębica analizuje dalsze działania, przysługuje jej prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni.

