Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PKN Orlen chce mieć do końca 2021 roku 40 punktów sprzedaży detalicznej w nowych formatach pozapaliwowych - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen zakłada dynamiczny rozwój w segmencie automatów paczkowych - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Do końca roku płocki koncern chce mieć 500 automatów, ale docelowo ich liczba ma być "liczona w tysiącach".

Termin pozyskania partnera przy zakupie części aktywów Grupy Lotos nie wpływa na termin przejęcia Lotosu. PKN Orlen chce mieć czas na wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków i przeprowadzenie wycen aktywów, które w tym procesie mogłyby trafić do Orlenu - poinformował prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w maju 2021 r. wyniosła 62,3 tys. ton i była wyższa o 1 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 65,3 tys. ton, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

InPost w najbliższych tygodniach planuje uruchomić aplikację umożliwiającą klientom zakupy w sklepach - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes.

CD Projekt nadal pracuje nad poprawkami do "Cyberpunk 2077". Firma jest zadowolona ze stabilności i wydajności gry, ale planuje dalsze usprawnienia - poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka posiada dane sprzedażowe "CP 2077" w PlayStation Store za pierwsze dwa dni, ale nie zamierza ich publikować. Z ogłoszeniem sprzedaży poczeka na osiągnięcie kamieni milowych.

PKP Cargo przewiduje wzrost przychodów grupy w 2021 roku, jeśli pozytywne tendencje w przewozach towarowych utrzymają się do końca bieżącego roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz.

Całkowity koszt inwestycji w uruchomienie produkcji wagonów towarowych przez PKP Cargo wyniesie kilkadziesiąt mln zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz.

Kęty szacują, że zysk netto grupy w drugim kwartale 2021 r. wyniesie ok. 162 mln zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr - podała grupa w komunikacie.

Polimex Mostostal zawarł z konsorcjum Siemens Energy Austria oraz Siemens Energy umowę na prace związane z rozruchem bloku parowo-gazowego w Siechnicach dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (umowa EPC) oraz umowę serwisową turbin gazowych z Siemens Energy - podał Polimex w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy EPC ustalono na kwotę 12,4 mln zł netto i 79.97 mln euro netto, płatne częściami za poszczególne etapy realizacji.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podpisał umowę z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Polimex Energetyka na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach - podały spółki w komunikatach. Wartość umowy wynosi 1.159,18 mln zł netto.

Grupa Fasing widzi w ostatnich miesiącach ożywienie na rynkach eksportowych i z optymizmem patrzy na kolejne okresy, choć niepokoi wzrost cen stali - poinformował PAP Biznes Zdzisław Bik, prezes Fasing. Priorytetem jest dywersyfikacja przychodów, spółka liczy na dotacje dla swoich projektów z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

BOŚ spodziewa się, że utworzona w 2021 r. rezerwa na odpisy związane z kredytami frankowymi uchroni bank od negatywnego wpływu tych kredytów na wyniki w 2021 r. i następnych latach - ocenił prezes Wojciech Hann podczas wideokonferencji. Bank planuje w ramach realizacji strategii m.in. wyjście z programu postępowania naprawczego oraz koncentrację na finansowaniu proekologicznych rozwiązań.

11 bit studios planuje zakupy mniejszościowych udziałów innych producentów gier - poinformował prezes Przemysław Marszał. Firma jest po kilku etapach rozmów z jednym z potencjalnym partnerów, a o formalnych krokach może poinformować po lipcowym walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica zgodziło się na przeznaczenie 51,3 mln zł z zysku w 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 3,72 zł na akcję - poinformowała Dębica w komunikacie.

Biomed Lublin spodziewa się w I połowie 2022 roku rejestracji leku Onko BCG na rynku szwajcarskim. Sprzedaż powinna ruszyć w II połowie roku - poinformował w środę wiceprezes Piotr Fic. W przyszłym roku spółka spodziewa się także rejestracji produktu w Niemczech.

Medi-Lynx, spółka zależna Medicalgorithmics, otrzymała potwierdzenie, że amerykańska agencja rządowa Small Business Administration całkowicie umorzyła jej pożyczkę w kwocie 3,195 mln USD wraz z odsetkami - podał Medicalgorithmics w komunikacie. Zdarzenie pozytywnie wpłynie na wynik netto grupy za I półrocze 2021 roku.

Walne zgromadzenie INC zdecydowało, by z zysku za 2020 rok spółka wypłaciła 0,12 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,45 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Euro-Tax .pl zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2020 rok łącznie 800 tys. zł, czyli 0,16 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Suek-Kuzbass wybrał ofertę Famuru na dostawy sekcji obudowy zmechanizowanej, w celu eksploatacji w rosyjskiej kopalni im. W.D. Jalewskowo. Wartość oferty wynosi ok. 20 mln euro - poinformował Famur w komunikacie.

Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie 72,67 mln zł, czyli 10 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Walne zdecydowało też o upoważnieniu zarządu do skupu do 670 tys. akcji własnych.

Comp zakłada, że począwszy od 2022 roku dywidenda powinna wzrosnąć do ok. 5 zł na akcję, przy założeniu tej samej co obecnie liczby uprawnionych akcji - podała spółka w komunikacie.

Celon Pharma otrzymała aktualizację wyników badania II fazy klinicznej esketaminy w lekoopornej depresji dwubiegunowej, z uwzględnieniem 6-tygodniowej kontynuacji obserwacji. Dane potwierdzają wysoką skuteczność leku i stanowią mocną podstawę do kontynuacji rozwoju w ramach kolejnych badań III fazy - podała spółka w komunikacie.

TenderHut chce przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 20 lipca.

Norges Bank zwiększył zaangażowanie w Ferro do 5,52 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ - podało Ferro w komunikacie.

Akcjonariusze Quantum Software zdecydowali, że spółka wypłaci łącznie 3,17 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok i z zysków z lat ubiegłych - podała spółka w komunikacie.

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii, stanowiących 14,2 proc. kapitału spółki, po 7 zł za sztukę - podał pośredniczący Trigon DM w komunikacie.

