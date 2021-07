Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Alior Bank obserwował w II kwartale bardzo dobre poziomy sprzedaży kredytów, obecnie ocenia, że koszty ryzyka (CoR) w całym 2021 roku będą niższe niż zakładany wcześniej poziom 2,2 proc. Alior chce w ciągu dwóch lat zakończyć proces odnowienia sieci oddziałów własnych - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Dariusz Szwed.

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 92 mln zł, przychody ze sprzedaży netto 1.046,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Bogdanka podtrzymała plan produkcyjny przyjęty na 2021 r.

Produkcja węgla przez JSW w II kw. wyniosła 3,45 mln ton, co oznacza wzrost rdr o ok. 32,8 proc. Sprzedaż węgla wyniosła w tym okresie ok. 3,77 mln ton i była wyższa rdr o ok. 27,3 proc. - podała spółka w komunikacie.

Grodno szacuje, że w roku obrotowym 2020/2021, czyli od kwietnia 2020 r. do końca marca 2021 r., wypracowało 13,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 19 proc. - podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły w tym czasie do 711,7 mln zł z 623,6 mln zł rok wcześniej.

Ryvu Therapeutics otrzymało od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) zgodę na wznowienie częściowo zawieszonego badania klinicznego fazy Ib eskalacji dawki RVU120 - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowany wynik finansowy Getin Holding w I półroczu zostanie obciążony kwotą 36,4 mln zł z powodu utworzeniu odpisu - podała spółka w komunikacie.

MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Rockbridge TFI, Quercus TFI oraz Familiar SICAV-SIF nie sprzedadzą akcji Mediacapu w wezwaniu po 2,7 zł za sztukę., gdyż w ich ocenie cena nie odzwierciedla wartości godziwej akcji - podał Mediacap w komunikacie.

Fundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Credit Agricole FIO zwiększyły zaangażowanie w Dadelo do 5,04 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ - poinformowało Dadelo w komunikacie.

Roman Karkosik zadeklarował zamiar uczestnictwa w subskrypcji zamkniętej w ramach emisji akcji serii D Skotanu i objęcie 5.964.660 akcji przysługujących z praw poboru z posiadanych 5.964.660 akcji (22,09 proc j głosów na WZ - podała spółka w komunikacie.

Oferta Budimeksu o wartości 157 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie - podała spółka w komunikacie.

