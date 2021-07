Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Sprzedaż miedzi przez KGHM w czerwcu 2021 roku wyniosła 65,7 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 3 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 65 tys. ton, czyli wzrosła o 8 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

PGE Systemy oraz spółka dystrybucyjna Tauronu podpisały porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz - podał PGE w komunikacie prasowym. Spółki podejmą działania zmierzające do wdrożenia sieci LTE450 na obszarze Tauron Dystrybucja.

Columbus Energy jest umiarkowanie zadowolony z pierwszego półrocza, rynek instalacji PV wyhamował z powodu niepewności regulacyjnej. Spółka liczy, że druga połowa roku będzie już lepsza - poinformował PAP Biznes prezes Dawid Zieliński. Jak dodał, spółka przygotowuje się do przeniesienia notowań na rynek główny GPW, nie wyklucza emisji akcji.

PKO BP chce wyeliminować ekspozycję na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku oraz zwiększyć zielone finansowanie o co najmniej 5 proc. rdr - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej banku w drugiej połowie 2021 r. Kwota dywidendy za 2020 rok wyniesie 1,2 zł na akcję - podał bank w komunikacie.

ING Bank Śląski spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc.

dywidendy z zysku za 2020 r. - poinformował bank w komunikacie. Bank podał, że KNF zaleca ograniczenie ryzyka poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań niż wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok.

Eurocash podjął decyzję o zamknięciu do końca 2021 roku 59 z 414 sklepów własnych w sieci Delikatesy Centrum, w konsekwencji czego będzie musiał utworzyć odpis na ok. 80 mln zł, co przełoży się na wynik finansowy za 2021 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Stalprofil szacuje, że w I półroczu 2021 roku zysk netto wzrósł do 55,5 mln zł z 7,4 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Przychody Asbisu w czerwcu 2021 roku wzrosły rok do roku o 43 proc. do ok. 240 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 13 lipca , obniżyli cenę docelową akcji Mercator Medical do 249 zł z 350 zł, zachowując rekomendację "trzymaj".

Nordic Entertainment Group (Nent Group) podpisał z Vectrą wieloletnią umowę dystrybucyjną i udostępni klientom Vectry możliwość subskrypcji swojej platformy streamingowej Viaplay - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Platforma Viaplay zostanie uruchomiona 3 sierpnia.

Grupa PGE zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów - podała spółka w komunikacie.

Unibep podpisał umowę z Victorią Dom na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej w Warszawie - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi łącznie ok. 120 mln zł netto.

Echo Investment podpisało z prezesem Nicklasem Lindbergiem i wiceprezesem Maciejem Drozdem umowy ws. premii długoterminowej, której wysokość będzie uzależniona od wzrostu wartości spółki mierzonej sumą wypłaconych dywidend i wzrostem kursu akcji na GPW - podała spółka w komunikacie.

GPW postanowiło wprowadzić 23 lipca do obrotu 7,5 mln praw do akcji serii B spółki Cavatina Holding - wynika z uchwały zarządu giełdy.

