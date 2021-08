Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Ceny rękawic po wyhamowaniu na początku lipca kontynuowały w jego drugiej połowie trend spadkowy. Popyt na rękawice nie słabnie, a na jesieni może nawet się zwiększyć - poinformował PAP Biznes Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych Mercator Medical. Plany spółki na resztę roku obejmują m.in. rozbudowę mocy produkcyjnych i rozwinięcie e-commerce.

Ceny rękawic po wyhamowaniu na początku lipca kontynuowały w jego drugiej połowie trend spadkowy. Popyt na rękawice nie słabnie, a na jesieni może nawet się zwiększyć - poinformował PAP Biznes Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych Mercator Medical. Plany spółki na resztę roku obejmują m.in. rozbudowę mocy produkcyjnych i rozwinięcie e-commerce.

Alumetal ocenia, że już w 2021 r. sprzedaż grupy może wyraźnie zbliżyć się do zakładanego na przyszły rok celu strategicznego, czyli 250 tys. ton. Sam trzeci kwartał ma szansę być porównywalny pod względem wolumenów sprzedaży do drugiego kwartału - poinformowała PAP Biznes prezes Agnieszka Drzyżdżyk. W ocenie zarządu, odbicie na rynku wtórnych stopów aluminiowych będzie można obserwować przez najbliższe kwartały, a może nawet przez kilka najbliższych lat, w ślad za spodziewaną odbudową rynku motoryzacyjnego do poziomów sprzed pandemii.

Alumetal zwiększył o 13 mln zł do 91 mln zł wydatki inwestycyjne na rozbudowę wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 604,8 mln zł z 359,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 529,4 mln zł. Pekao liczy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności.

Bank Pekao ma ambicję zdecydowanej poprawy zysku netto w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, a wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość - poinformował PAP Biznes prezes banku Leszek Skiba.

Bank Pekao liczy, że koszty ryzyka w 2021 roku nie przekroczą 50 pb. Bank ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągniecia celów finansowych ze strategii do 2024 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku nadzorujący pion finansowy Tomasz Kubiak.

Pekao planuje regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, pozostając bankiem o wysokiej stopie dywidendy, ma ambicję by wypłacać dywidendy w górnym przedziale polityki dywidendowej 50-75 proc. - poinformował w środę wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 123,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 585,5 mln zł straty netto - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 112,3 mln zł.

Alior Bank, który w I połowie 2021 roku sprzedał kredyty mieszkaniowe za około 1,6 mld zł, liczy na większą sprzedaż tych kredytów - poinformował wiceprezes banku Dariusz Szwed.

Alior Bank podtrzymuje, że koszty ryzyka w całym 2021 roku będą niższe niż zakładany wcześniej poziom 2,2 proc. - poinformował wiceprezes Maciej Brzozowski.

Alior Bank liczy na poprawę wyniku odsetkowego, a wynik z opłat i prowizji powinien być nie gorszy niż obecnie - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Komisja Europejska nie wyraziła sprzeciwu do utworzenia spółki joint venture Światłowód Inwestycje przez Orange Polska i APG - podała KE na stronie internetowej.

AmRest Holdings odnotował w II kwartale 2021 roku 464,4 mln euro skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost rdr o 70,7 proc. W porównaniu kdk wzrost wyniósł 22,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie dot. wstępnych danych sprzedażowych. Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec czerwca 97 proc. wobec 95 proc. na koniec marca.

Cena emisyjna akcji Modern Commerce została ustalona na 0,54 zł, czyli na poziomie wyznaczonej wcześniej ceny maksymalnej - poinformowała spółka w komunikacie. Daje to łączną wartość oferty blisko 80 mln zł.

Polski Bank Komórek Macierzystych sfinalizował zakup ok. 84,2 proc. udziałów w brytyjskiej spółce Smart Cells za ok. 4,7 mln funtów - podała spółka w komunikacie.

iFirma wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,10 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Wypłata dotyczy drugiego kwartału 2021 roku.

Punch Punk, producent gier wideo na PC i konsole, zadebiutuje 10 sierpnia na NewConnect - podała GPW w komunikacie.

Grupa Kęty miała w drugim kwartale 2021 r. 161,8 zysku netto, 251,9 mln zł EBITDA, 213,9 mln zł EBIT oraz 1,15 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy.

Należący do Eurohold Bulgaria Eastern European Electric Company (EEEC) proponuje akcjonariuszom mniejszościowych Cez Distribution i Cez Electro blisko 219,2 mln BGN za pozostałe 33 proc. akcji obu spółek - podał Eurohold w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl