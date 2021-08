Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PKN Orlen podjął strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, producentem turbin dla morskich elektrowni wiatrowych - podał koncern. Porozumienie ma wzmocnić konkurencyjność Orlenu w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe na Bałtyku.

Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen nie nastąpi prawdopodobnie w 2021 roku. Proces ten może zakończyć się do połowy 2022 r. - powiedział dziennikarzom wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

PKP, PKN Orlen i należąca do PFR PESA podpisały w środę porozumienie ws. współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

Grupa Eurocash zakłada wzrost sprzedaży w tym roku, ale na wyniku EBITDA ciążyć będą wyniki segmentu detalicznego. W trzecim kwartale spółka obserwuje podobne trendy jak w drugim kwartale, hurt może poprawić wyniki, a detal będzie cały czas pod presją. Stabilizacja detalu możliwa jest w czwartym kwartale - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocashu.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 86,7 mln zł wobec 210,5 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 85,5 mln zł zysku EBITDA.

AmRest miał w I półroczu 2021 roku 1,9 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 152,3 mln euro straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 844,3 mln euro wobec 684 mln euro przed rokiem i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami.

Tauron zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do odkupu od funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju 176 tys. udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - podała spółka w komunikacie. Udziały te reprezentują 14,12 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników.

Zysk netto grupy Asseco Poland w drugim kwartale wzrósł o 47 proc. rok do roku, do 139,4 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2021 rok ma wartość 10,11 mld zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Backlog jest o 16 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2020 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Klabater planuje emisję do 1 mln akcji serii E - podała spółka w dokumencie ofertowym. Cena emisyjna oferowanych akcji zostanie ustalona przez zarząd. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji spółka spodziewa się pozyskać środki w wysokości ok. 4 mln zł.

Rafineria Grupy Lotos przerobiła w lipcu 923 tys. ton ropy, a produkcja przekroczyła milion ton i wyniosła 1016 tys. ton - podał Lotos na Twitterze.

Grupa CCC zostanie mniejszościowym udziałowcem spółki Xpress Delivery, rozwijającej ekspresowe dostawy - podało CCC w komunikacie.

Asbis podwyższył prognozy wyników finansowych na 2021 r. i spodziewa się, że przychody ze sprzedaży wyniosą pomiędzy 2,9 mld USD a 3,1 mld USD, a zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 71 mln USD a 74 mln USD - podała spółka w komunikacie. Dotychczasowa prognoza spółki, opublikowana w marcu, zakładała 47-51 mln USD zysku i 2,7-2,9 mld USD przychodów w tym roku.

W związku z nieziszczeniem się warunku określonego w wezwaniu na Mediacap, nabywający, czyli Ravenmedia, nie kupi akcji spółki - podało pośredniczące w transakcji BM mBanku.

Marble Bar Asset Management zmniejszył krótką pozycję netto na akcjach Ten Square Games poniżej 0,5 proc. - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży KNF.

Atal rozważa przeprowadzenie w trakcie kolejnych trzech miesięcy drugiej emisji obligacji w ramach ustanowionego w marcu programu - poinformowała spółka w komunikacie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku - poinformowało BFG w komunikacie. Jak podano, oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja BFG nie została wydana z naruszeniem prawa.

Ryvu Therapeutics podało dawkę RVU120 pierwszemu pacjentowi w Polsce w ramach badania fazy I/II u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi - podała spółka w komunikacie. Ryvu chce przeprowadzić badanie również w Hiszpanii, a rozpoczęcie rekrutacji pacjentów planowane jest na IV kwartał.

