Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Strata netto grupy Tauron w II kwartale 2021 roku wyniosła 468,8 mln zł wobec 134,4 mln zł straty przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w raporcie.

Strata netto grupy Tauron w II kwartale 2021 roku wyniosła 468,8 mln zł wobec 134,4 mln zł straty przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w raporcie.

Bogdanka liczy na udane drugie półrocze i dobry wynik na koniec roku. Nakłady inwestycyjne w 2022 roku mogą być podobne jak w tym roku - poinformował PAP Biznes prezes Bogdanki Artur Wasil. Jego zdaniem, wysokie ceny węgla na świecie mogą się utrzymać w najbliższych miesiącach.

Priorytetem dla Bogdanki jest walka z rosnącymi kosztami i poprawa efektywności. Spółka chce być samodzielnym podmiotem, pracuje nad dywersyfikacją działalności - poinformował PAP Biznes prezes Bogdanki Artur Wasil.

Pod koniec tego roku, CCC uruchomi sklep HalfPrice w Zagrzebiu. Chorwacja będzie czwartym rynkiem zagranicznym, na którym pojawi się ta marka - podała grupa w komunikacie prasowym.

Huuuge prowadzi zaawansowane rozmowy o potencjalnych przejęciach z 3-4 podmiotami - podali przedstawiciele spółki. Firma nadal planuje istotnie ograniczyć wydatki marketingowe w drugiej połowie roku. W trzecim kwartale liczy na powrót do dwucyfrowego wzrostu przychodów w przypadku dwóch flagowych gier.

PGE i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica) - podały spółki w komunikacie prasowym.

PGE zakończyło prace nad testami na utratę wartości aktywów i stwierdziło wystąpienie przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln zł - podał PGE w komunikacie. Wpływ dokonanego odwrócenia odpisów na wynik netto grupy to ok. 32 mln zł. Grupa szacuje zysk netto w pierwszym półroczu 2021 r. na ok. 2.694 mln zł.

Notyfikacja dotycząca uruchomienia oddziału korporacyjnego PKO BP w Rumunii została przesłana przez KNF do Banku Narodowego Rumunii, co przybliża bank do rozpoczęcia działalności oddziału w drugim półroczu 2022 roku - poinformował PAP Biznes Robert Zmiejko, dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego PKO BP.

Erbud podpisał ze Szkołą Główną Handlową umowę na budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" w Warszawie. Wartość kontraktu to ok. 69,8 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Lux Med i Bruno Hangartner nabyli w wezwaniu 2.040.337 akcji Swissmed Centrum Zdrowia, w tym 2.030.287 na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 10.050 akcji poza rynkiem regulowanym - podał pośredniczący w wezwaniu PKO BM.

MDI Energia podpisała ze spółką PGB Energetyka 20 umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW w gminie Wyrzysk - poinformowała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy to 16,5 mln zł netto.

Supermarket internetowy Frisco, należący do grupy Eurocash, uruchomił nowy oddział w Krakowie. Spółka będzie dostarczała zakupy z magazynu w podkrakowskim Cholerzynie - poinformowało Frisco w komunikacie prasowym.

Zysk netto Banku Pocztowego w I połowie 2021 roku wyniósł 5,5 mln zł, czyli był o 41,2 proc. niższy niż rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie.

Inpro wyemituje do 35 tys. czteroletnich zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Atende optymistycznie ocenia perspektywy trzeciego i czwartego kwartału, ale wskazuje jednocześnie na problemy z dostępnością sprzętu IT, które mogą zaszkodzić wynikom - poinformował zarząd spółki. W październiku grupa planuje przedstawić strategię na kolejne lata, która będzie zawierała m.in. cele finansowe.

Bank Millennium, pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych, nadal pracuje nad ewentualnym przystąpieniem do programu ugód z klientami, jednak nie podjął decyzji w tej sprawie - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

Atal chce docelowo utrzymywać marżę brutto na sprzedaży na poziomie około 25 proc. - poinformował w środę prezes Zbigniew Juroszek. Spółka podtrzymuje cele na 2021 rok w zakresie sprzedaży i przekazań mieszkań.

Spełniły się warunki do wypłaty przez Wielton dywidendy z zysku osiągniętego w 2020 roku w łącznej kwocie 19,9 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja wynosił na koniec czerwca 2021 roku ok. 2,5 mld zł netto, z wyłączeniem części przychodów przypadających na konsorcjantów - podała spółka w raporcie półrocznym. W ciągu sześciu miesięcy br. grupa podpisała umowy o łącznej wartości około 0,4 mld zł, z wyłączeniem konsorcjantów.

Zysk netto Śnieżki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w drugim kwartale 2021 r. o 40 proc. rdr do 20,2 mln zł. Przychody grupy spadły o 13,8 proc. do 226,9 mln zł - poinformowała Śnieżka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 30,4 mln zł zysku netto oraz przychody na poziomie 260,7 mln zł.

Ailleron miał w drugim kwartale 2021 r. 7,23 mln zł EBITDA oraz 46,24 mln zł przychodów, wobec 5,31 mln zł EBITDA oraz 35 mln zł przychodów rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Oczekiwania analityków ankietowanych przez PAP Biznes znajdowały się w przedziale 6,8-7,1 mln zł w przypadku EBITDA oraz 39,9-43,2 mln zł w przypadku przychodów.

Skotan złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z emisją 27 mln akcji serii D - podała spółka w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl