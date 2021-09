Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Allegro od 23 września obniży minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską do 40 zł z 80 zł w ramach programu Allegro Smart! - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Allegro od 23 września obniży minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską do 40 zł z 80 zł w ramach programu Allegro Smart! - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Rada Dyrektorów Allegro zdecydowała, że wykonanie zobowiązania w zakresie przyznania pracownikom nagrody nieodpłatnych akcji nastąpi poprzez transfer akcji posiadanych przez Employee Benefit Trust (EBT), a nie, jak wcześniej informowano, poprzez przeprowadzenie skupu akcji lub podwyższenie kapitału zakładowego - wynika z komunikatu spółki. Łączna liczba akcji, które mają zostać przeniesione na rachunki pracowników 7 października 2021 r. to 589.956.

Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2021 r. wyniesie 158 mln zł, co oznacza wzrost o 22 proc. rdr - podała grupa w komunikacie.

Baltic Champs Group wzywa do sprzedaży 271.840 akcji Auga Group, stanowiących 0,1195 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena, po której nabywane będą akcje to 2,38 zł za papier - podało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku.

P4, operator sieci Play, kupi od Liberty Global 100 proc. udziałów UPC Polska za 7 mld zł - podało P4. Analitycy spodziewają się, że zakup UPC Polska przez Iliad, czyli właściciela Play, raczej nie doprowadzi do ostrej walki cenowej, która mogłaby uderzyć w wyniki Orange Polska lub Cyfrowego Polsatu.

Polska Grupa Górnicza ma zapewnioną płynność do końca 2021 roku. Do realizacji planów w przyszłym roku potrzebować będzie subwencji - poinformował Tomasz Rogala, prezes PGG,

Selvita z optymizmem patrzy na drugą połowę 2021 roku, rozmawia z kilkoma podmiotami ws. ewentualnej kolejnej akwizycji - poinformował w środę prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka jest bliska realizacji celów ze strategii na lata 2020-2023 i pracuje nad kolejnymi planami rozwojowymi.

Nie ma żadnych zagrożeń, żeby do fuzji PKN Orlen i Grupa Lotos nie doszło. Spółki mają kilku partnerów zainteresowanych dezinwestycją części aktywów Lotosu w ramach środków zaradczych - poinformował Paweł Rymarz, partner zarządzający kancelarią Rymarz Zdort, doradca prawny Lotosu w procesie fuzji z PKN Orlen.

AB notuje odbicie w sprzedaży laptopów i sprzętu RTV/AGD, czyli produktów, które słabiej radziły sobie w Polsce w drugim kwartale - poinformował członek zarządu Grzegorz Ochędzan. Dystrybutor nie widzi dużego pola do zwiększania marży.

Orange Polska chciałby zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu - poinformował podczas telekonferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych członek zarządu ds. finansowych spółki Jacek Kunicki.

Zarząd Auto Partner zdecydował o utworzeniu w Poznaniu na terenie centrum magazynowego MLP Poznań West nowego centrum logistyczno-magazynowego - podała spółka w komunikacie. Auto Partner szacuje, że prace związane z uruchomieniem centrum zakończą się w II półroczu 2022 r.

Zarząd działającej w branży e-commerce spółki QuarticOn podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie. Przegląd będzie obejmował analizę i wybór optymalnych rozwiązań wspierających rozwój strategiczny firmy, przede wszystkim w zakresie dalszego zwiększania udziału spółki na rynkach Europy Centralnej i Południowej.

Spółka CCC Shoes&Bags przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360 mln zł. Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie równej wartości nominalnej - podało CCC w komunikacie.

Braster zawarł z LDA Capital porozumienie dotyczące potencjalnego finansowania działalności - podała spółka w komunikacie. Warunki porozumienia przewidują m.in. finansowanie do kwoty 100 mln zł w formie umowy opcji sprzedaży akcji przez pięć lat za określoną premię opcyjną i z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i rozwojowy spółki.

Neuca ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 32.624 akcji spółki, stanowiących ok. 0,74 proc. kapitału zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 890 zł - podała spółka w komunikacie.

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (BundesNetzAgentur, BNetzA) dopuściła Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz jej niemiecką spółkę zależną - PGNiG Supply & Trading - do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2 - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym.

Zysk netto grupy TIM, dystrybutora materiałów elektrotechnicznych, w drugim kwartale 2021 r. wzrósł o 233 proc. rdr do 29,6 mln zł. Przychody zwiększyły się o 29,3 proc. do 328,3 mln zł, a EBITDA o 142 proc. do 42,3 mln zł - wynika z raportu okresowego TIM.

Sprzedaż miedzi przez KGHM w sierpniu 2021 roku wyniosła 56,1 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 3 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 64,6 tys. ton, czyli wzrosła o 12 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl