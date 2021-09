Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGE spodziewa się w tym roku stabilnego porównywalnego wyniku EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej, wzrostu wyników w pozostałych segmentach - poinformowali przedstawiciele spółki. Presja rynkowa może wpłynąć na wyniki grupy w przyszłym roku.

PGE spodziewa się w tym roku stabilnego porównywalnego wyniku EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej, wzrostu wyników w pozostałych segmentach - poinformowali przedstawiciele spółki. Presja rynkowa może wpłynąć na wyniki grupy w przyszłym roku.

Mimo rekordowych wyników w I połowie roku, Esotiq & Henderson na kolejne kwartały patrzy z umiarkowanym optymizmem, głównie ze względu na możliwe lockdowny oraz problemy z dostawami z Azji. Spółka liczy jednak w II półroczu na obronę marży brutto z I półrocza - poinformowali przedstawiciele spółki.

CDRL chce udzielić spółkom zależnym wsparcia finansowego w postaci limitów pożyczkowych do łącznej kwoty 10 mln zł - podało CDRL w komunikacie. Wsparcie związane jest z aktualną sytuacją finansową tych spółek oraz trwającymi negocjacjami z wierzycielami.

Prowadzone w hiszpańskiej klinice Clinica Virgen de las Nieves w Madrycie badania wykazały 100-proc. skuteczność urządzenia Covid Detector w wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2 z wydychanego powietrza - poinformował w komunikacie prasowym ML System, producent urządzenia.

Enel-Med poinformował przy okazji publikacji wyników za I połowę 2021 roku, że w perspektywie kolejnych lat zakłada rozwój niezależnie funkcjonujących od przychodni enel-med specjalistycznych klinik stomatologicznych. Uruchomienie pierwszej takiej kliniki planowane jest na rok 2022.

Rafako skierowało do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zakończenie mediacji ze spółką z Grupy Tauron w odniesieniu do umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III - podało Rafako w komunikacie.

Producent gier Bloober Team na lata 2022-25 rozwija dwa duże projekty, które aspirują do kategorii gier AAA. Spółka chce być jednym z liderów całego gatunku horroru - poinformował prezes Piotr Babieno.

Producent gier Bloober Team podpisał z amerykańskim Take-Two Interactive umowę dotyczącą wydania nowej gry polskiej firmy - poinformowała spółka w komunikacie.

Fabryka Amiki we Wronkach zwiększyła moce produkcyjne do 2,5 mln sztuk dużego AGD rocznie - podała spółka w komunikacie prasowym. W całym 2020 roku z linii produkcyjnych fabryki we Wronkach zjechały ponad 2 mln kuchni i płyt. Dzienna wydajność sięgnęła wówczas wydajność ok. 6,7 tys. sztuk.

Amazon otworzył w środę w Świebodzinie (woj. lubuskie) dziesiąte centrum logistyczne. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim 1000 pracowników.

Prezydent Wrocławia wybrał ofertę Marvipol Development na zakup gruntu we Wrocławiu przy al. Architektów o powierzchni 5.372 m kw. za 31,12 mln zł netto - poinformował Marvipol w komunikacie.

Inwestor objął nową emisję 1.265.202 akcji serii S Biomedu-Lublin po cenie emisyjnej 10,59 zł za sztukę w trybie subskrypcji prywatnej - podała spółka w komunikacie, nie ujawniając danych inwestora.

