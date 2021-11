Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2021 roku spadł do 26,6 mln zł z 100,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 47 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 18,1 mln zł. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 1,6 mln zł do 48 mln zł.

mBank w III kwartale 2021 roku przebił oczekiwania na podstawowych przychodach, gorsze okazały się jednak koszty operacyjne

i koszty ryzyka. Bank wykazał niski podatek dochodowy i dzięki temu zawdzięcza przebicie rynkowych oczekiwań - uważają analitycy.

Grupa CCC szacuje, że jej zysk operacyjny w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22, czyli w okresie sierpień-październik, wyniósł 80 mln zł. Analitycy wskazują, że wynik jest płaski w porównaniu z drugim kwartałem, choć trzeci kwartał powinien być sezonowo najlepszy.

MFO szacuje, że zysk netto po trzech kwartałach 2021 r. wzrósł do ok. 115 mln zł z 15,6 mln zł przed rokiem. Oznacza to także wzrost o 484,4 proc. w stosunku do średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat - podał producent profili stalowych w komunikacie.

Zysk netto Kruka w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 169,8 mln zł i był o 215 proc. wyższy niż przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 27 proc. wyższy od konsensusu PAP na poziomie 133,7 mln zł.

Prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości mBank zostanie wystawiony na sprzedaż jest bardzo niskie - poinformował prezes banku, Cezary Stypułkowski.

mBank ocenia, że jakość aktywów banku nie powinna się pogorszyć, a krótkoterminowe perspektywy dla wyniku prowizyjnego są lekko pozytywne. Bank będzie obserwował presję płacową, ale ogólne koszty działania pozostaną pod kontrolą - podał bank w prezentacji.

mBank liczy na odbudowę marży odsetkowej netto - poinformował prezes banku, Cezary Stypułkowski.

mBank szacuje, że październikowe podwyższenie stóp procentowych o 40 pb zwiększy wynik odsetkowy grupy o około 180 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy - poinformował bank.

Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w październiku do 8,5 USD na baryłce z 9,6 USD we wrześniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w październiku 2021 roku spadła do 1,79 USD na baryłce z 2,32 USD/bbl we wrześniu - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Agencja S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową PZU na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - poinformowała spółka w komunikacie.

Photon Energy przygotuje w Australii projekt farmy i magazynu energii słonecznej o mocy 300 MW/3,6 GWh wspólnie z RayGen - podała spółka w komunikacie prasowym.

Emisja "zielonych obligacji" Famuru o wartości nominalnej 400 mln zł doszła do skutku - podała spółka w komunikacie prasowym.

PGNiG Upstream Norway, wraz z partnerami, uruchomiło kolejne dwa odwierty na złożu Ærfugl na Morzu Norweskim. Po zakończeniu inwestycji, spółka będzie pozyskiwać z tego źródła ok. 0,57 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie - poinformowała grupa w komunikacie prasowym.

Giełda Papierów Wartościowych zawarła umowę z Towarową Giełdą Energii, na mocy której GPW udzieli TGE odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Na terenie zakładu spółki Orlen Południe w Trzebini do 2023 r. powstanie za ok. 127,5 mln zł instalacja do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7000 ton gliceryny technicznej rocznie.

Skonsolidowane przychody VRG w październiku 2021 roku wyniosły 82,9 mln zł, co oznacza wzrost o 55,8 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 804,1 mln zł i były wyższe rdr o 19,1 proc.

ZUE wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku miejskich inwestycji tramwajowych, zwiększając udział kontraktów tramwajowych w portfelu. Na rynku kolejowym nadal oczekuje na nowe zlecenia zapowiadane przez zarządcę infrastruktury - podała spółka w komunikacie. Obecny backlog grupy to ok. 1,2 mld zł.

Rada dyrektorów Asbis Enterprises zdecydowała o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 0,20 USD na akcję, czyli łącznie 11,1 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Notowany na NewConnect MedApp zakłada utrzymanie w najbliższych 2 latach trzycyfrowej dynamiki wzrostu przychodów - poinformował w środę prezes Krzysztof Mędrala.

Kurs akcji Constance Care spadł na otwarciu w środowym debiucie na NewConnect o 13,8 proc. do 47,4 zł.

Bioceltix zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 8 listopada - podała spółka.

