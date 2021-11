Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Producent gier Render Cube liczy na debiut na NewConnect jeszcze w 2021 roku - poinformował PAP Biznes prezes Damian Szymański. Priorytetem studia jest rozwój bestsellerowej gry "Medieval Dynasty", m.in. poprzez dodanie nowych trybów rozgrywki, w tym być może wyczekiwanego przez graczy multiplayera. W przyszłym roku mają zacząć się wstępne prace nad nowym projektem.

Na początku 2022 r., który na poziomie przychodów powinien być lepszy niż 2021 r., zarząd LUG zamierza ogłosić założenia nowej trzyletniej strategii - poinformował PAP Biznes prezes Ryszard Wtorkowski. Popyt na produkty, działającej w branży oświetleniowej grupy, utrzymuje się na wysokim poziomie, a w związku z rosnącymi kosztami planuje ona kolejne podwyżki cen.

Mercator Medical spodziewa się w 2022 roku poprawy wyniku EBITDA w części dystrybucyjnej - poinformował Michał Romański, dyrektor finansowy spółki. Ceny rękawic kontynuują w IV kw. trend spadkowy.

Rynek e-commerce wzrośnie w Polsce o około 15-18 proc. w 2021 roku - poinformował podczas telekonferencji dla dziennikarzy prezes InPostu Rafał Brzoska.

InPost spodziewa się, że dynamika wzrostu rynku e-commerce w krajach działalności grupy powróci w 2022 roku do poziomów sprzed pandemii, czyli ok. 11-15 proc. - wynika z wypowiedzi prezesa InPostu Rafała Brzoski podczas telekonferencji dla analityków.

InPost podwyższył prognozę skorygowanej marży EBITDA w 2021 roku do 42-43 proc. z 41- 43 proc. - podała spółka w komunikacie.

KGHM stara się utrzymywać efektywność kosztową pomimo wzrostu kosztów energii - poinformowali przedstawiciele grupy.

KGHM planuje w przyszłym roku postój remontowy pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II, który może potrwać ponad 70 dni - poinformowali przedstawiciele grupy.

Oferta publiczna Grupy Pracuj, działającej na rynku rekrutacji, obejmie 22.380.626 istniejących akcji, stanowiących 32,86 proc. kapitału zakładowego, cena maksymalna została ustalona na 82 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść do 1,84 mld zł. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW to 9 grudnia.

Grupa Pracuj zamierza regularnie dzielić się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. Jej intencją jest wypłata dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy - podała spółka w komunikacie. Podczas środowej wideokonferencji przedstawiciele spółki ocenili, że dywidenda może zostać wypłacona także za 2021 r.

Grupa Pracuj jako jeden z obszarów mających wpływ na wzrost potencjału grupy wskazuje selektywne przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej oraz regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) - poinformowali przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji.

Grupa spodziewa się w krótkim terminie wzrostu przychodów na poziomie 50 proc. rdr. W średnim terminie przychody mają rosnąć w niskim przedziale kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzednich okresów - poinformowali przedstawiciele spółki.

W dniach 19-22 listopada 2021 r. Bank Pekao przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych - poinformował Bank Pekao w środowym komunikacie. Dodał, że w tym czasie dostęp do rachunków będzie ograniczony.

Mabion otrzymał od Mylan Ireland wypowiedzenie umowy o współpracy z 2016 roku - podała spółka w komunikacie. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia.

Walne zgromadzenie Columbus Energy zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Zarząd spółki zamierza pozyskać w ten sposób 450-550 mln zł - wynika z uchwał przygotowanych na NWZ spółki na 13 grudnia.

PolTreg podpisał z amerykańską firmą AZTherapies Inc. umowę dotyczącą rozwoju i komercjalizacji terapii opartych na komórkach CAR-Treg. Spółka planuje w I połowie 2023 roku rozpoczęcie badania klinicznego fazy I/II terapii CAR-Treg w leczeniu jednej z chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa VRG planuje, że jej przychody w 2021 roku być zbliżone do tych z roku 2019 i przekroczą 1 mld zł. W 2022 roku grupa zakłada kontynuację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży, dalszą poprawę marży brutto, a powierzchnia sieci salonów stacjonarnych wzrośnie o ok. 4 proc. - poinformowała spółka w raporcie.

Unimot podtrzymuje po wynikach trzeciego kwartału prognozę skorygowanej EBITDA w wysokości 75,3 mln zł na koniec 2021 roku, ale prezes spółki Adam Sikorski zaznacza, że na tę chwilę jest to bardzo ambitne zadanie.

Sanok Rubber Company mocno odczuwa presję kosztową surowców i energii i spodziewa się, że początek 2022 roku przyniesie dalsze wzrosty cen surowców - poinformował prezes spółki Piotr Szamburski. Ze względu na możliwe dalsze przestoje produkcyjne w segmencie automotive ostatni kwartał 2021 roku także nie będzie dla spółki łatwy.

Aplisens planuje w 2022 r. większe inwestycje w porównaniu do bieżącego roku i zakłada wzrost wszystkich rynków, poza Białorusią - poinformowali przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. W wynikach kolejnych kwartałów mają być już widoczne rosnące koszty związane z m.in. wyższymi cenami energii.

Polski Holding Hotelowy zawarł z Funduszami Hotele 01 oraz z KGHM FIZAN warunkowe umowy dotyczące nabycia akcji spółki Interferie oraz udziałów w Interferie Medical SPA - podała spółka Interferie w komunikacie.

Helio szacuje, że w I kwartale roku 2021/22 (lipiec-wrzesień) zanotował zysk netto na poziomie 2,8 mln zł wobec 1,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

VIG/C-Quadrat TFI, które pod koniec sierpnia br. uzyskało licencję KNF, rozpoczyna pełną działalność operacyjną i do końca roku planuje mieć pod zarządzaniem aktywa o łącznej wartości 700 mln zł - powiedział na środowej konferencji prezes VIG/C-Quadrat TFI Michał Szymański. Dodał, że docelowo TFI planuje znaleźć się w pierwszej dziesiątce, pod względem wielkości, zarządzających aktywami w Polsce.

Apator zawarł list intencyjny dotyczący nabycia 100 proc. udziałów w spółce Zakład Energoelektroniki TWERD - podała giełdowa spółka w komunikacie. Potencjalna wartość transakcji to kilkanaście milionów złotych.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczanych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,66 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

Getin Noble Bank zakończył proces zbierania ofert wiążących od oferentów zaproszonych do procesu sprzedaży trzech portfeli umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym, o łącznej wartości wynoszącej 548,1 mln złotych - według stanu na dzień 30 września 2021 roku. Do procesu ofertowania zostały zaproszone podmioty krajowe oraz zagraniczne - podał bank w komunikacie.

Global Cosmed kupił od niemieckiej spółki INSO Be- und Verwertungs dwie kompletne i w pełni zautomatyzowane linie do produkcji kosmetyków oraz chemii gospodarczej - podała giełdowa spółka w komunikacie. Łączna wartość rynkowa, według szacunkowej wyceny dokonanej przez Global Cosmed, wynosi ponad 4 mln euro.

Cena maksymalna w ofercie publicznej Bio Planet została ustalona na 30 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd GPW wyznaczył pierwszy dzień notowania akcji spółki Zeneris Projekty na 24 listopada - wynika z uchwały zarządu giełdy. Debiut odbędzie się na rynku NewConnect, a do obrotu ma trafić 1.530.000 akcji serii A oraz 229.010 akcji serii B.

