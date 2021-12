Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGNiG prognozuje wydobycie w 2021 roku 5,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. W kolejnych trzech latach wydobycie ma wynieść odpowiednio: 6,6 mld m sześc., 6,5 mld m sześc. oraz 6,8 mld m sześc. Koncern prognozuje również wydobycie 1,396 mln ton ropy naftowej w 2021 r. oraz odpowiednio: 1,523 mln ton, 1,36 mln ton i 1,428 mln ton w latach 2022-2024 - podało PGNiG w komunikacie.

Rafako podpisało z Electricité de France (EDF) memorandum o współpracy w odniesieniu do planowanej budowy elektrowni jądrowej w ramach "Programu polskiej energetyki jądrowej" - podało Rafako w komunikacie.

Rada Dyrektorów Allegro. eu zdecydowała o ustanowieniu programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje mogą być denominowane w PLN lub EUR i będą emitowane jako uprzywilejowane obligacje niezabezpieczone.

Świadcząca usługi logistyczne spółka 3LP planuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować ok. 210 tys. m kw. powierzchni magazynowej - poinformował podczas GPW Innovation Day prezes Maciej Posadzy.

Pozbud prowadzi rozmowy w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację budowy systemu ERTMS/GSM-R dla PKP PLK. Aneks ma dotyczyć m.in. terminów i sposobów rozliczania prac - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Ocenili, że realizacja kolejnego kamienia milowego w kontrakcie nie powinna być zagrożona.

Sescom podpisał umowę wstępną dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów w działającej na terenie Wielkiej Brytanii, w obszarze usług technicznego Facility Management, spółce Enertech FM - podał Sescom w komunikacie. Bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto.

Arctic Paper, który ma 51 proc. akcji Rottneros, nie ma obecnie planów zwiększania zaangażowania w producencie celulozy - wynika z wypowiedzi prezesa Arctic Paper Michała Jarczyńskiego podczas "GPW Innovation Day".

PZU Zdrowie rozpoczął sprzedaż pakietów medycznych i profilaktycznych dla klientów indywidualnych - poinformowało PZU w komunikacie.

Porozumienie akcjonariuszy Procadu podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje spółki do 2,1 zł za papier - podał pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

InPost zwiększył do 20 z 2 liczbę miast, w których dostawa przesyłek do paczkomatów odbywa się w dniu nadania bez dodatkowych opłat - podała spółka w komunikacie prasowym. Dotyczy to przesyłek nadanych w obrębie tego samego miasta, które trafią do centrum dystrybucji InPostu do godziny 16.00.

Prezes UOKiK nałożył ponad 76 mln zł kary na Eurocash za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej - poinformował UOKiK w komunikacie. Wydana decyzja dotyczy relacji spółki z dostawcami produktów rolnych i spożywczych do jej sklepów.

Dom Development wprowadził do sprzedaży 403 mieszkania w projekcie Apartamenty Ludwiki w Warszawie - podała spółka w komunikacie prasowym.

Działający w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruk prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami - poinformował wiceprezes Wiktor Mokrzycki podczas GPW Innovation Day. W jego ocenie, zawarcie umowy transakcyjnej jest realne w 2022 r.

Polkomtel z grupy Cyfrowy Polsatu połączył się ze spółką Aero2. Operator sieci Plus będzie świadczył wszystkie usługi oferowane dotąd przez Aero2 - podał Polkomtel w komunikacie prasowym.

Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina chce zadebiutować na NewConnect w I kwartale 2022 r., przy wycenie rzędu 300 mln zł. Zarząd zakłada, że po około 9 miesiącach spółka przeniesie się na rynek główny GPW - poinformował członek zarządu Tomasz Nietubyć.

Feerum podtrzymuje założenia, że przychody w całym 2021 r. nie powinny odbiegać od poziomu odnotowanego w 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu spółki Piotr Wielesik.

Baltic Champs Group kupiło w ramach wezwania 58,8 tys. akcji Auga Group - podało pośredniczące w transakcji BM mBanku.

Producent gier Asmodev zadebiutuje na rynku NewConnect 6 grudnia - wynika z uchwały zarządu giełdy.



