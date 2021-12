Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PKN Orlen zawarł z Orlen Południe porozumienie w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania projektu i budowy linii produkcji i destylacji UCO FAME oraz budowy kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji (B2G) - podała spółka w komunikacie.

Allegro .pl 13 grudnia odwiedziło 10,3 mln osób, które kupiły rekordowo w 2021 roku ponad 5 mln produktów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w listopadzie do 21.795.318 z 21.019.986 w październiku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

Polski Holding Hotelowy (PHH) zawarł z Polską Grupą Energetyczną warunkową umowę zakup dziesięciu hoteli i obiektów należących do Elbest, spółki z grupy PGE - podał PHH w komunikacie prasowym.

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy PayPal nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych, m.in. dotyczących jednostronnej zmiany warunków umowy, a także sankcji w postaci ograniczenia dostępu do usług - podał urząd w komunikacie prasowym. Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul za niedozwolone lub w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Grupa Arctic Paper podpisała umowę z firmą Mazel, która przygotuje dokumentację oraz uzyska pozwolenia niezbędne do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW w Kostrzynie - podał Arctic Paper w komunikacie. Rozpoczęcie budowy instalacji planowane jest we wrześniu 2022 roku.

Spółka należąca do grupy Unibep podpisała pakiet umów przedwstępnych dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia. Łączna cena wynosi ok. 66 mln zł netto - podał Unibep w komunikacie.

Gmina Dąbrowa-Górnicza, Tramwaje Śląskie, jako zamawiający, zdecydowała o unieważnieniu wyboru oferty ZUE, jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przebudowę torowiska tramwajowego - podało ZUE w komunikacie.

Walne zgromadzenie Atlanty Poland zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 2,31 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2020/2021, czyli 0,38 zł na akcję - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

Tauron podpisał z Erste Group umowę kredytową o wartości 500 mln zł. Środki mają trafić na rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz rozbudowę infrastruktury związanej z e-mobilnością - podał Tauron w komunikacie.

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową, zakłada wypłaty w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50 proc. rocznego zysku netto banku - podał ING Bank Śląski w komunikacie.

Oferta spółek: Kobylarnia - w roli lidera konsorcjum, oraz Mirbud - jako partnera konsorcjum, na blisko 425,9 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - podał Mirbud w komunikacie.

ULMA Construccion Polska, w związku z odnotowanym poziomem przychodów ze sprzedaży w działalności eksportowej w segmencie "obsługa budów", spodziewa się w czwartym kwartale 2021 r. odnotowania istotnie wyższego wyniku finansowego w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku - podała spółka w komunikacie.

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA dot. projektu i rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola. Spółka skorygowała wartość oferty do 92,9 mln zł netto z 114,3 mln zł netto - podał Budimex w komunikacie.

GDDKiA unieważniła wybór oferty Budimeksu w przetargu na odcinek drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała - podała spółka. Wartość oferty wynosiła 397,7 mln zł.

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji - PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 - ma zostać uruchomiona do końca 2023 r. w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu - podała spółka w komunikacie prasowym.

Selena FM odwołała skup akcji własnych ogłoszony 2 grudnia i ogłosiła nowy, w którym chce skupić, podobnie jak poprzednio, do 1 mln akcji, za cenę 24 zł za walor - podała spółka.

