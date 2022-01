Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Alinda Capital Partners podpisał wiążącą umowę sprzedaży spółki Emitel na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Cordiant Digital Infrastructure - podał Emitel w komunikacie prasowym. Wartość transakcji to 352 mln funtów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), spadły w czwartym kwartale 2021 roku o ok. 1,5 proc. rdr, do 89,1 mln USD - poinformowała spółka w szacunkowych danych.

Przychody ze sprzedaży Answear. com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w czwartym kwartale 2021 roku o 75 proc. rdr, do 256 mln zł - poinformowała spółka we wstępnych danych. Przychody ze sprzedaży za cały 2021 r. wyniosły 680 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. rdr.

Dyrektor generalny Pepco Group Andy Bond poinformował Radę Dyrektorów o zamiarze ustąpienia ze stanowiska z końcem marca z powodów zdrowotnych - podała spółka w komunikacie. Rada dyrektorów powołała Trevora Mastersa, obecnie dyrektora operacyjnego (COO) i dyrektora zarządzającego Pepco, na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego, począwszy od 31 marca 2022 r.

Robyg podpisał w 2021 roku 4.308 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 2.738 w roku 2020, co oznacza wzrost o 57 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Grupa zawarła w tym czasie 4.276 umów rezerwacyjnych netto wobec 2.156 przed rokiem i rozpoznała w przychodach ok. 2.940 lokali wobec 2.715 rok wcześniej.

Grupa Murapol w 2021 r. sprzedała 4.532 lokale, w tym podpisała 2.809 umów deweloperskich i przedwstępnych z klientami detalicznymi oraz 1.723 lokale sprzedała na rzecz segmentu PRS - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Archicom sprzedał w IV kw. 2021 roku 227 lokali w porównaniu do 194 w czwartym kwartale 2020 r. Spółka przekazała klientom w tym czasie 721 lokali wobec 560 lokali przed rokiem - podał Archicom w komunikacie.

Develia sprzedała w 2021 roku 1.921 lokali wobec 1.361 rok wcześniej, a przekazała klientom 1.903 lokale wobec 1.153 przed rokiem - podał deweloper w komunikacie.

Inpro sprzedało w czwartym kwartale 2021 roku 152 lokale, o 6 proc. mniej niż w porównywalnym okresie 2020 r. - podała spółka w komunikacie.

Lokum Deweloper sprzedał w IV kwartale 2021 roku 220 lokali wobec 169 rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa rozpozna w tym okresie w wyniku 190 lokali, o 110 więcej niż przed rokiem.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ten Square Games wyniosły w czwartym kwartale 2021 roku 167,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

TSS Europe ogłosił przymusowy wykup akcji spółki Simple - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku. Cena wykupu jednej akcji wynosi 13,01 zł.

BioMaxima podpisała z jednostką finansów publicznych umowę na dostawy testów do diagnostyki SARS-Cov-2 o wartości 94,8 mln zł - poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Relpolu odwołała z dniem 5 stycznia 2022 roku Sławomira Bialika z funkcji prezesa. Do czasu powołania nowego prezesa jego funkcję będzie pełnił obecny wiceprezes Krzysztof Pałgan - podała spółka w komunikacie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap zdecydowało o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - poinformowała spółka w komunikacie.

