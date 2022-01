Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Mercator Medical wstępnie szacuje, że jego skonsolidowana strata netto w IV kwartale 2021 roku wyniosła 7,7 mln zł, wobec 348,6 mln zł zysku netto osiągniętego w IV kwartale 2020 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd PGE złożył wniosek o objęcie przez Skarb Państwa od 214,6 do 374 mln nowo emitowanych akcji serii E - podała spółka. Akcje miałyby został objęte w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Objęcie akcji w liczbie minimalnej ma zapewnić utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na niezmienionym poziomie.

Grupa PGE chce z planowanej emisji akcji ok. 1,6 mld zł przeznaczyć na rozwój dystrybucji, ok. 1,1 mld zł na dekarbonizację poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych, a ok. 470 mln zł na rozwój odnawialnych źródeł energii - poinformowała spółka w prezentacji.

PGE liczy, że środki z planowanej emisji akcji o wartości ok. 3,2 mld zł pozwolą przyspieszyć realizację strategii grupy - poinformował Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE ds. operacyjnych.

Enea chce wyemitować do 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy - podała Enea w komunikacie. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej , przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

Inwestorzy mogą być negatywnie zaskoczeni planami PGE i Enei dot. emisji akcji. Ruchy spółek mogą oznaczać duże opóźnienie projektu wydzielenia aktywów węglowych - oceniają analitycy. Wskazują, że w emisjach będzie musiał wziąć udział Skarb Państwa, nie można wykluczyć też uczestnictwa innych podmiotów Skarb Państwa.

Lentex skupił 3 mln akcji własnych, stanowiących 6,46 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 12,50 zł za sztukę.

Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal chcą sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu ok. 365.088 akcji Ten Square Games stanowiących ok. 5 proc. udziału w kapitale zakładowym - poinformowała spółka w komunikacie.

Hydra Games, producent i wydawca gier, zadebiutuje na rynku NewConnect w piątek, 21 stycznia - wynika z uchwały zarządu giełdy.

Grupa LPP chce uruchomić pod Rzeszowem nowy magazyn e-commerce o łącznej powierzchni 69 tys. m kw. - podała spółka w komunikacie prasowym. Budynek ma zostać oddany do użytku w trzecim kwartale tego roku.

PKN Orlen oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą 200 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. Nowy program grantowy Neon, czyli New Orlen, skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych - poinformował koncern w komunikacie prasowym.

PGNiG uzyskało cztery nowe obszary koncesyjne do zagospodarowania na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na trzech z czterech nowo nabytych koncesji PGNiG będzie pełniło funkcję operatora - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W jednej z koncesji mniejszościowe udziały otrzymała Grupa Lotos.

Lotos Exploration and Production Norge AS w wyniku corocznej rundy koncesyjnej (APA 2021) otrzymał cztery nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze. Po ich przyjęciu portfel Lotos Norge w Norwegii wzrośnie do 34 koncesji - poinformował Lotos w komunikacie prasowym.

W 2021 r. pracodawcy zamieścili na Pracuj .pl 974.294 oferty pracy i jest to najwyższy wynik w historii serwisu - wynika z raportu Pracuj .pl "Rynek Pracy Specjalistów 2021". W minionym roku rosło zapotrzebowanie na pracowników IT i kompetencje cyfrowe, ale także na pracowników fizycznych czy specjalizacje wcześniej dotknięte przez pandemię.

Kernel ogłosił skup do 3,78 mln akcji własnych. Cena za akcję wyniesie od 50 do 60 zł - podała spółka w komunikacie.

Kruk planuje wyemitować obligacje serii AM2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty konsorcjum z Mirbudem na 425,9 mln zł brutto na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odc. 3 - podała spółka w komunikacie.

Grupa Żywiec otrzymała decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach określającą wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 rok w wysokości 90 mln zł - podała spółka w komunikacie.

One Solution, spółka działająca na rynku zakupu wierzytelności, zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 24 stycznia - wynika z uchwały zarządu giełdy.

