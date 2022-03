Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 1,48 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 636 proc., w tym wynik EBITDA segmentu wydobywczego sięgnął 0,58 mld zł, a segmentu produkcji i handlu 0,95 mld zł - poinformowała spółka w prezentacji do wyników. Oczyszczona EBITDA LIFO jest zgodna z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 1,48 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 636 proc., w tym wynik EBITDA segmentu wydobywczego sięgnął 0,58 mld zł, a segmentu produkcji i handlu 0,95 mld zł - poinformowała spółka w prezentacji do wyników. Oczyszczona EBITDA LIFO jest zgodna z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

Zysk netto grupy Asseco Poland w czwartym kwartale spadł o 21 proc. rok do roku, do 106 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę. Szacunki z początku marca wskazywały na 105 mln zł zysku.

LW Bogdanka miała w 2021 roku 797,6 mln zł EBITDA i 288,4 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Według wstępnych danych ubiegłoroczna EBITDA miała sięgnąć 779,9 mln zł, a zysk netto 276,1 mln zł.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2021 roku 2,597 mld zł wobec 2,417 mld zł w trzecim kwartale 2021 r. i wobec 2,2 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik okazał się wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2,423 mld zł skorygowanej EBITDA.

Grupa Enea miała w 2021 roku 1,678 mld zł zysku netto jednostki dominującej oraz 21,2 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Grupa Enea planuje, że w 2022 roku jej nakłady inwestycyjne wyniosą 3,2 mld zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Grupa Lotos jest gotowa zrezygnować z dostaw ropy naftowej z kierunku rosyjskiego na rynku spot - poinformował wiceprezes Lotosu Krzysztof Nowicki.

Grupa Lotos planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne w 2022 roku do bliżej 2 mld zł z 1,05 mld zł w 2021 roku - poinformował dyrektor finansowy Lotosu Łukasz Minuth.

PGE widzi zainteresowanie inwestorów planowaną emisją akcji. Nie myśli teraz o przeprowadzeniu kolejnej emisji - poinformowali przedstawiciele grupy na konferencji prasowej.

PGE zakłada na 2022 rok wzrost EBITDA powtarzalnej w segmencie OZE, spadek wyniku w energetyce konwencjonalnej i ciepłownictwie - podała spółka w prezentacji przed konferencją.

PGE jest zainteresowana akwizycjami, może wkrótce poinformować o przejęciu w obszarze OZE - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

PGE ocenia, że projekt utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego przebiega zgodnie z harmonogramem i zakłada, że w 2023 r. nie będzie mieć aktywów węglowych - poinformowali przedstawiciele grupy na konferencji prasowej.

Od piątku, 25 marca, obywatele Ukrainy mogą wymienić hrywny na złote w 52 oddziałach PKO BP. Docelowo będzie można to zrobić w stu oddziałach - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi dwa postępowania wobec Allegro, antymonopolowe i wyjaśniające - poinformowali przedstawiciele UOKiK w środę na posiedzeniu sejmowej podkomisji. UOKiK zakłada, że w ciągu kilku miesięcy postępowanie antymonopolowe uda się zamknąć.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2022 rok ma wartość 9,81 mld zł - poinformowała spółka w raporcie. Backlog jest o 28 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2021 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zarząd i rada nadzorcza Asseco Poland rekomendują przeznaczenie na dywidendę 278,9 mln zł z zysku za 2021 rok, czyli 3,36 zł na akcję - podała spółka.

Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 r. wyniesie 148 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

MOL sprzeda spółce Waldorf Production wszystkie aktywa wydobywcze w Wielkiej Brytanii - podał węgierski koncern. Cena zaproponowana przez kupującego to 305 mln USD. Umowa zawiera również płatność earn-out, zależną głównie od cen ropy w latach 2022-2025.

W wezwaniu na M.W. Trade akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 5.831.901 akcji, które stanowią 69,56 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

SCR-Sibelco wzywa do sprzedaży 17.365.800 akcji Krynicki Recykling, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na WZ i kapitału zakładowego, po cenie 23 zł za akcję - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Cena ogłoszona w wezwaniu na akcje spółki Krynicki Recykling jest sprawiedliwa z punktu widzenia inwestorów, którzy kiedykolwiek posiadali akcje spółki, natomiast wydaje się, że powinna być podjęta próba wynegocjowania lepszej ceny przez obecnych akcjonariuszy - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Noble Securities Dariusz Dadej. Zdaniem analityka, cena na poziomie 26-27 zł byłaby bardziej sprawiedliwa, uwzględniając premię za przejęcie.

Atende zakończyło negocjacje dotyczące połączenia działalności integracyjnej Atende z Sevenet - poinformowało Atende w komunikacie.

Develia podpisała z Hillwood Polska list intencyjny, dotyczący budowy w formule joint venture centrum logistycznego w Malinie koło Wrocławia - poinformowała spółka w komunikacie. Powierzchnia parku logistycznego miałaby wynieść minimum 400 tys. GLA, a szacunkowa wartość całego projektu to ok. 1,5 mld zł.

Salling Group - właściciel sklepów Netto, który po przejęciu Tesco ma obecnie w Polsce blisko 650 placówek, rozważa dalsze akwizycje sieci sklepów w Polsce - poinformował podczas konferencji prasowej prezes Netto Polska Hugo Mesquita. Dodał, że organicznie sieć Netto w naszym kraju ma zwiększyć się w tym roku o 15 nowych sklepów.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl