Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zarząd PKN Orlen rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku w 2021 roku 1,49 mld zł, do daje 3,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Orlen od początku wojny w Ukrainie nie realizuje zakupów spotowych rosyjskiej ropy i porozumiała się w sprawie zwiększonych ilości dostaw spoza kierunku wschodniego - podał koncern w komunikacie prasowym. Prezes Daniel Obajtek poinformował, że w momencie rezygnacji z dostaw ze Wschodu PKN Orlen utrzyma stabilne zaopatrzenie w ropę naftową. W jego ocenie, odejście od rosyjskiej ropy powinno być skoordynowane na poziomie całej UE.

All in! Games planuje na 2023 rok premierę gry o roboczej nazwie Project Raise. Ponadto spółka pracuje nad kolejnym projektem, który może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku - poinformował Marcin Kawa, nowy prezes All in! Games. W tym roku grupa planuje też otwarcie kolejnego zespołu deweloperskiego i rozpoczęcie pracy nad następną grą.

Ciech zakłada, że skorygowana EBITDA w 2022 roku będzie porównywalna rok do roku, ale dobre wyniki pierwszego kwartału mogą spowodować, że wynik rdr będzie wyższy - poinformował członek zarządu Ciechu Jarosław Romanowski.

PGNiG 30 marca złożył zamówienie na usługi regazyfikacji w ramach pierwszej fazy procedury Open Season FSRU realizowanej przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System - podał PGNiG w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium zdecydowało w środę o pokryciu straty w 2021 r. w wysokości 1,36 mld zł z kapitału rezerwowego.

Ten Square Games wypracował w czwartym kwartale 2021 roku 30,4 mln zł zysku netto, o 4,5 proc. mniej rdr oraz 67,4 mln zł skorygowanej EBITDA (spadek 13,1 proc.) - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus zakładał 46,4 mln zł zysku netto i 65,5 mln zł skorygowanej EBITDA.

Grupa Tauron miała w 2021 roku 4,152 mld zł EBITDA wobec 4,226 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Develia może wypłacić w tym roku wyższą dywidendę niż w roku ubiegłym - poinformował prezes Develii Andrzej Oślizło.

Rada dyrektorów Asbis Enterprises rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za 2021 r. w wysokości 0,10 USD na akcję, czyli łącznie 5,55 mln USD - podała spółka w komunikacie. Całościowa dywidenda z zysku za 2021 r. może więc wynieść 0,30 USD na akcję, czyli łącznie 16,65 mln USD, uwzględniając wypłaconą wcześniej zaliczkę.

Akcjonariusze spółki Suwary zdecydowali, by z zysku za rok obrotowy 2020/2021 przeznaczyć na wypłatę dywidendy 5,3 mln zł, czyli 1,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Unibep zawarł umowę na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki". Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 145,1 mln zł netto, tj. ok. 178,5 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie.

PKO BP znalazł się w konsorcjum banków, które udzieliły kredytu o wartości 2,8 mld zł Grupie Maspex, jednemu z największych producentów i dystrybutorów produktów spożywczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - podał bank w komunikacie prasowym. Udział PKO BP to 875 mln zł.

Cyfrowy Polsat przedłużył z 31 marca do 30 września 2022 roku termin na spełnienie warunków zawieszających umowę kupna udziałów w PAK-Polska Czysta Energia. Cyfrowy Polsat może dokonać do 800,46 mln zł przedpłaty - podała spółka w komunikacie.

Movie Games zawarło z deweloperem gier Vaporware LTD umowę wydawniczą, w ramach której zobowiązało się wydać grę studia Vaporware pod tytułem "Beyond Synset" - podało Movie Games w komunikacie.

Monnari Trade zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 14,86 mln zł w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm - podała spółka w komunikacie.

Udziały rynkowe grupy PKP Cargo wyniosły w lutym 2022 roku według masy towarowej 39,7 proc., a według pracy przewozowej 42,8 proc. - podała spółka na Twitterze, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. To odpowiednio o 1,4 p.p. i 0,5 p.p. więcej niż przed rokiem.

Firma kosmetyczna Dr Irena Eris złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na GPW - podała spółka.

Curiosity Diagnostics, spółka zależna Scope Fluidics, rozpoczęła certyfikacyjne badania kliniczne zoptymalizowanego panelu SARS-CoV-2, dostosowanego do produkcji skalowej - podała spółka w komunikacie.

