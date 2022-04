Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Grupa LPP w roku obrotowym 2021/22 miała 953,5 mln zł zysku netto wobec 190,1 mln zł straty przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym.

Grupa LPP zakłada na 2022/23 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 1 mld zł, z czego ok. 630 mln zł chce przeznaczyć na rozwój sieci stacjonarnej - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Grupa LPP w 2022/23 roku spodziewa się spadku marży handlowej i operacyjnej - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Grupa LPP upatruje swojej szansy na rozwój na Zachodzie wraz z inwazją Rosji na Ukrainę i zamknięciem dwóch kluczowych rynków wschodnich - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej.

KGHM i Tauron podpisały list intencyjny o współpracy przy budowie niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów jądrowych SMR - poinformowali podczas konferencji przedstawiciele obu spółek.

Grupa Tauron chce w najbliższych miesiącach, prawdopodobnie do końca czerwca, opublikować nową strategię rozwoju - poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Tauron pracuje nad realizacją dwóch elektrowni szczytowo-pompowych o mocy około 700 megawatów - poinformował w środę wiceprezes Tauronu ds. strategii i rozwoju Patryk Demski podczas Szczytu Klimatycznego Togetair 2022.

Grupa Kęty miała w pierwszym kwartale 2022 r. 175,2 mln zł zysku netto - wynika z raportu kwartalnego. Wcześniej szacowano zysk w tym okresie na 148 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,5 mld zł, EBIT 229,2 mln zł, a EBITDA 267,9 mln zł. Zysk netto j.d. wyniósł 174,8 mln zł.

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek po północy doszło do dwóch wybuchów metanu - poinformował w komunikacie prasowym kierownik zespołu komunikacji JSW Tomasz Siemieniec.

Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 82,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Odpis wpłynie na wyniki I kwartału 2022 roku.

11 bit studios podpisało umowę z Netflix, na podstawie której gra "Moonlighter" w wersji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android, będzie dostępna bezpłatnie w ramach subskrypcji Netflix - poinformowała spółka w komunikacie.

Strata netto Grupy Żywiec przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 2 mln zł. W analogicznym okresie przed rokiem zysk wyniósł 17,3 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszym kwartale 2022 r. do 701,3 mln zł z 686,9 mln zł przed rokiem.

W najbliższych tygodniach w Krakowie otworzymy pierwszą stację tankowania wodorem w Polsce; taka infrastruktura będzie powstawać też w Czechach i na Słowacji - zapowiedział członek zarządu Orlenu Armen Konrad Artwich. Spółka do 2030 r. chce zainwestować w wodór ponad 7 mld zł.

Trakcja zmieniła szacunek wyników za 2021 rok i obecnie spodziewa się, że w czwartym kwartale 2021 r. zysk brutto grupy wyniesie 28,2 mln zł, a EBITDA 45,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina (MPWiW) rozpoczyna ofertę publiczną i z emisji do 203.371 akcji serii K planuje pozyskać do 10,98 mln zł brutto. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect - wynika z memorandum informacyjnego.

Fragiolig Holdings Ltd. oraz Atlas International Holding Limited ogłosiły wezwanie do sprzedaży 5,48 proc. akcji Atlas Estate po 2,30 zł za akcję, w związku z zamiarem wycofania spółki z warszawskiej giełdy - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM Citi Handlowy.

BPI Real Estate Poland przygotowuje się do uruchomienia sześciu nowych inwestycji w Polsce. Mowa o projektach we Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście oraz Warszawie. Ich rozpoczęcie planowane jest w 2022 roku. Łącznie projekty dostarczą na polski rynek blisko 70 tys. m kw PUM w ponad 2200 lokalach mieszkalnych.

Rada BFG określiła wysokość składki Santander Banku Polska na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w kwocie 192,2 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Wysokość ustalonej przez BFG dla Banku Pekao składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 r. wynosi 207,6 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto Alumetalu w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 58,6 mln zł, czyli był o 16 proc. wyższy niż rok wcześniej - poinformowała spółka we wstępnych danych.

Captor Therapeutics, firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych, ogłosiła pozytywne wyniki dodatkowych badań przedklinicznych jednego ze swoich flagowych projektów CT-01 - poinformowała spółka w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Loewe Technology, międzynarodową marką premium telewizorów i elektroniki rozrywkowej - poinformował Asbis w komunikacie prasowym.

Heart ogłasza przymusowy wykup 269.801 akcji Alumastu - poinformowało pośredniczące w wykupie Santander Biuro Maklerskie. Cena wykupu wynosi 1,77 zł za jedną akcję.

Odlewnie Polskie chcą wypłacić z zysku netto za 2021 rok 8,04 mln zł dywidendy, co daje wypłatę na poziomie 0,40 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd MakoLab rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2021 kwoty 489,1 tys. zł co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 7 groszy - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Atalu rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 6 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez Goldman Sachs Group Inc. akcji NN Investment Partners TFI - poinformowała KNF w komunikacie prasowym.

Robert Hörberg objął stanowisko prezesa Aviva Investors TFI, równocześnie pozostaje prezesem TFI Allianz - tę funkcję pełni od 2015 roku. Obydwa TFI ogłosiły plan połączenia, a ich akcjonariusze złożyli odpowiedni wniosek o zgodę do Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała Aviva Investors TFI w komunikacie prasowym.

W fabryce Flex w Tczewie wyprodukowano 1 mln urządzeń Ericsson 5G - poinformowali w środę przedstawiciele obu firm podczas telekonferencji.

Celon Pharma złożył wniosek do Food and Drug Administration (FDA) dotyczący rozpoczęcia badania klinicznego Falkieri (esketamina Celon DPI) w leczeniu depresji dwubiegunowej lekoopornej - poinformowała spółka w komunikacie.

