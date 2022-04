Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 169,2 mln zł z 108,1 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 28 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 236,1 mln zł.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 1,33 mld zł, zgodnie z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami - poinformował Lotos w komunikacie. Rok wcześniej EBITDA LIFO grupy wyniosła 615 mln zł

Firma Oponiarska Dębica odnotowała w czwartym kwartale 2021 roku 650,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 28,1 proc. rdr. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 0,6 mln zł i był niższy o 95,7 proc. w stosunku do roku ubiegłego, a zysk netto spadł rdr o 75,9 proc. do 3,4 mln zł - podała Dębica w komunikacie.

Alior Bank oczekuje, że w przypadku utrzymania się umiarkowanie pozytywnego scenariusza makroekonomicznego uwzględniającego przewidywaną ścieżkę wzrostu stóp procentowych, koszty ryzyka banku w 2022 i 2023 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, czyli 1,6 proc. - poinformował bank w prezentacji.

Alior Bank spodziewa się, że presja na wzrost oprocentowania depozytów na rynku będzie się nasilała, podwyżki stóp procentowych wpływają na wynik odsetkowy banku później niż w sektorze - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Alior Bank spodziewa się, że w 2022 roku koszty działania grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 250 mln zł w stosunku do poziomu kosztów z 2021 roku - poinformował bank w prezentacji.

Tauron Wydobycie chce wyprodukować do 2030 r. łącznie ok. 6,5 mln ton węgla więcej w stosunku do wcześniejszych planów, biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania - poinformował Jacek Pytel, prezes Tauron Wydobycie. Na ten rok zaplanowano produkcję węgla na poziomie 5,1 mln ton.

Tauron Wydobycie chce wznowić drążenie szybu Grzegorz pod koniec pierwszego półrocza 2022 r. Spółka ma nowy projekt, który zakłada, że szyb będzie krótszy niż wcześniej planowano, krótszy ma być też okres wydobycia - poinformował prezes Jacek Pytel.

Polska Grupa Górnicza chce przez dwa lata zwiększyć wydobycie w stosunku do zakładanych wcześniej w planie 23 mln ton: w tym roku o maksymalnie 1 mln ton, a w przyszłym o 1,5 mln ton - poinformował prezes Tomasz Rogala.

Obecnie priorytetem dla XTB jest rozwój produktowo-technologiczny. Grupa wróci do tematu ekspansji zagranicznej po ukończeniu realizowanych trzech projektów rozwojowych - ocenili przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji.

TIM w maju chce przedstawić nową strategię na kilka najbliższych lat. Planowane są duże nakłady inwestycyjne na technologię - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Zarząd wskazał na pozytywne otoczenie rynkowe zarówno dla spółki-matki, jak i świadczącej usługi logistyczne spółki z grupy - 3LP.

Powtórzenie wyniku sprzedażowego z pierwszego kwartału 2022 r. na poziomie ok. 400 mln zł jest w zasięgu spółki - ocenił podczas środowej wideokonferencji prezes TIM Krzysztof Folta.

Świadcząca usługi logistyczne spółka 3LP planuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować ok. 240 tys. m kw. powierzchni magazynowej - poinformował podczas środowej wideokonferencji prezes Maciej Posadzy. Spółka analizuje potencjalne akwizycje.

Novina rozpoczyna skup do 1,6 mln akcji własnych za łączną kwotę do 1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Cena za jedną nabywaną akcję wynosić będzie nie więcej niż 12 zł.

Toya ocenia, że zmienna sytuacja epidemiologiczna na terenie Chińskiej Republiki Ludowej może utrudnić terminową realizację budowanego centralnego magazynu grupy na terenie Chin - podała spółka w komunikacie.

Assa Abloy Mercor Doors ogłasza przymusowy wykup 238.419 akcji spółki Małkowski-Martech, stanowiących 2,97 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - poinformowała pośrednicząca w wykupie Ipopema Securities. Cena wykupu wynosi 4,81 zł za jedną akcję.

Kernel Holding, z powodu blokady ukraińskich portów Morza Czarnego w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, zdecydował o zbyciu części aktywów. Transakcja ma mieć wartość ok. 210 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Dostawy gazu do spółek Grupy Azoty przebiegają bez zakłóceń - podała spółka w komunikacie prasowym.

Cognor Holding może być zainteresowany w przyszłości pozyskiwaniem energii z małych reaktorów jądrowych (SMR) - poinformował prezes Przemysław Sztuczkowski.

MOL Group, we współpracy z Plug Power, wybuduje jeden z największych w Europie zakładów produkcji zielonego wodoru na terenie należącej do MOL rafinerii Danube w węgierskim mieście Százhalombatta - podał MOL w komunikacie prasowym. Uruchomienie wartej 22 mln euro instalacji zaplanowano na 2023 rok.

ArcelorMittal Poland może być zainteresowany własnymi źródłami energii, w tym - w przyszłości - małymi reaktorami jądrowymi SMR - poinformował członek zarządu Tomasz Ślęzak.

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2,68 zł na akcję - podał bank w komunikacie.

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali, by zysk netto za 2021 rok w kwocie 22,3 mln zł został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych - wynika z uchwał walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie Izostalu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,9 mln zł, co oznacza wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie.

Krynicki Recykling chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 8,68 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję. Kwota ta jest równa wypłaconej akcjonariuszom w grudniu zaliczce na poczet dywidendy - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 maja.

Best skupi 357.000 akcji własnych, stanowiących 1,55 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 28 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Big Cheese Studio chce wypłacić z zysku netto za 2021 rok 8 mln zł dywidendy, co dałoby 1,94 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Piotr Nowak, były minister rozwoju, został członkiem zarządu PZU - podała spółka w komunikacie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dla ING Banku Śląskiego wymóg MREL na poziomie 16,24 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko i 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej. Bank ma spełnić wymóg do końca 2023 roku - podał ING w komunikacie.

Columbus Energy ma term-sheet w sprawie 200 mln zł zaangażowania funduszu z USA - podał Columbus Energy w komunikacie.

All in! Games oraz OML zrzekły się wszelkich praw w stosunku do gry Ghostrunner, w szczególności do tantiem należnych z tytułu komercjalizacji tej gry, w zamian za jednorazowe wynagrodzenie, które dla All in! Games wynosi 1,56 mln euro - podała spółka w komunikacie.

