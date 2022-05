Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Walne zgromadzenie PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 3,50 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2021 rok - poinformował przewodniczący walnego Radosław Kwaśnicki. Łącznie na dywidendę dla akcjonariuszy trafi 1,49 mld zł.

Zarząd CD Projekt rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 100,74 mln zł z zysku za 2021 r., co daje 1 zł dywidendy za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował o nabyciu od spółki Embud 2 łącznie13.067.138 akcji własnych, reprezentujących ok. 2,04 proc. kapitału zakładowego oraz ok. 1,6 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie. Akcje mają zostać nabyte za cenę nie wyższą niż 22,28 zł w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.

Pierwsze komercyjne dostawy gazu skroplonego w ramach kontraktu długoterminowego zawartego przez PGNiG z firmą Venture Global Plaquemines LNG pochodzące z terminala Plaquemines, spodziewane są w 2026 roku - podał koncern w komunikacie. Wolumen dostaw LNG wyniesie 4 mln ton LNG rocznie, tj. około 5,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji na rok. Dostawy będą realizowane przez 20 lat.

Grupa CI Games wypracowała w I kwartale 2022 r. 12,9 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła w tym okresie 6,3 mln zł, a zysk netto 4,1 mln zł - podała spółka w raporcie.

Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2022 roku wyniosła 218,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk grupy wyniósł 13,9 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Wpływ na wyniki miały odpisy na ukraińskie aktywa.

Echo Investment odnotowało w I kwartale 2022 roku 51,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 25,6 mln zł.

Producent gier Huuuge widzi duże ożywienie na rynku fuzji i przejęć, do tego skorygowane zostały wyceny wielu firm - poinformował Jon Bellamy, wiceprezes wykonawczy ds. strategii i inwestycji Huuuge.

Grupa AB z optymizmem patrzy na możliwości rozwoju w kolejnych okresach. Celem spółki jest długoterminowe utrzymanie wysokich dynamik wzrostu - poinformował podczas środowej wideokonferencji zarząd. Spółka ocenia, że popyt na rynku nadal nie został zaspokojony. Wartość zapasów na koniec czerwca powinna być niższa niż na koniec marca.

Enea dywersyfikuje dostawy biomasy w związku z zakłóceniami dostaw ze Wschodu - poinformowali przedstawiciele grupy Enea.

Pesa podpisała umowę na dostawę tramwajów dla Tallina. Zakłada ona dostawę 8 pojazdów w pierwszym etapie i dodatkowych 15 w ramach opcji - podała Pesa w komunikacie prasowym. Wartość kontraktu to 52 mln euro, co obejmuje podstawowe zamówienie oraz opcję.

Prezes Play Jean Marc Harion ocenia, że wyzwaniem będzie utrzymanie niskich cen usług telekomunikacyjnych w Polsce w obliczu inflacji, umocnienia USD i wzrostu stóp procentowych.

PGE prowadzi negocjacje z Polską Grupą Górniczą w sprawie cen węgla - poinformowali przedstawiciele PGE na konferencji prasowej. Spółka PGE Paliwa, która importuje węgiel, może osiągnąć w tym roku rekordowe wyniki finansowe.

Shoper ma przedwstępną umowę kupna agencji omnichannel Selium za 1,65 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Obecna wartość portfela zamówień ML System jest rekordowa i wynosi 120 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W I kwartale 2022 r. spółka zanotowała 2,8 mln zł straty netto.

W odpowiedzi na zaproszenie Master Pharmu do sprzedaży akcji własnych zostało złożonych 25 ofert sprzedaży na łączną liczbę 1.816.919 akcji. Średnia stopa redukcji wyniosła 5,33 proc. - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Asseco Poland zdecydowało o wypłacie 279 mln zł dywidendy z zysku netto za 2021 rok, co daje 3,36 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

ZWZ Seco/Warwick zdecydowało, aby z zysku netto za 2021 rok przeznaczyć na dywidendę 2,55 mln zł, co daje wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Grupy Recykl rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję, czyli łącznie na ten cel miałoby trafić 826 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

Należący do Getin Holdingu Idea Bank Ukraina nadal prowadzi działalność operacyjną w zmniejszonym zakresie, ale bank wznowił akcję kredytową - poinformował prezes spółki Piotr Kaczmarek.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo grupy kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium o ustalenie odpowiedzialności banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego - poinformował w środę bank.

Boryszew podpisał z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Nylonbor - podał Boryszew w komunikacie. Przewidywany termin finalizacji transakcji to III kwartał 2022 roku.

Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", spółka zależna Bumechu, zawarła z podmiotem krajowym umowę na sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20MJ. Dostawy będą realizowane do końca 2022 r. w oparciu o miesięczne harmonogramy dostaw - podał Bumech w komunikacie. Szacowane przychody z tytułu tej umowy powinny wynieść około 45 mln zł.

Spółka z Grupy R.Power - Menlo Electric - podpisała umowę z Risen Energy o wartości około 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Głównym przedmiotem kontraktu jest zakup i dostawa modułów fotowoltaicznych.

Zarząd Krynicy Vitamin podjął uchwałę o wystąpieniu do ZWZ o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 15,58 mln zł w całości na pokrycie kwoty wypłaconej jako zaliczka na poczet dywidendy oraz wyrażenie zgody na użycie kapitału zapasowego w wysokości 2,43 mln zł celem pokrycia różnicy między wysokością zysku netto a wypłaconą zaliczką - podała spółka w komunikacie.

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 (luty-kwiecień) 208,6 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 185,9 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Grupa CCC sprzedała spółkę zależną w Rosji - podała grupa w raporcie kwartalnym.

CCC widzi w II kwartale roku obrotowego wzrost sprzedaży o 35 proc. rdr. Spółka odnotowuje też dalszy wzrost marży brutto - poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Zarząd Celon Pharma rekomenduje wypłatę dywidendy z części kapitału zapasowego w wysokości 0,29 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale wzrósł o 5,6 proc. rok do roku, do 107,9 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2022 rok, według kursów z 20 maja, ma wartość 11,19 mld zł - poinformowała spółka w raporcie. Backlog jest o 30 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2021 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk netto Grupy TIM w pierwszym kwartale 2022 r. wzrósł do 31,2 mln zł z 13,5 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody wzrosły o 49,4 proc. rdr do 410 mln zł - wynika z raportu kwartalnego. EBITDA wzrosła rdr o 91,6 proc. do 47,3 mln zł, a EBIT wzrósł do 41,4 mln zł (19,1 mln zł rok wcześniej).

Grupa Tauron miała w pierwszym kwartale 2022 roku 1,955 mld zł EBITDA wobec 1,735 mld zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Grupa Ferro odnotowała w pierwszym kwartale 2022 roku 21,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 22 proc. rdr - podała spółka. Ferro zakłada, że w tym roku CAPEX przekroczy 30 mln zł.

Incuvo wyznaczyło datę premiery gry Green Hell VR w wersji na PC na 9 czerwca 2022 r. - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 505,38 mln zł, czyli 52,37 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Będzie ona wypłacona w dwóch transzach.

