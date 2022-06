Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

LPP notuje dobrą sprzedaż w drugim kwartale, nie widzi spadku popytu - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Do końca roku może potrwać wyprzedaż zapasów towarów kupionych z myślą o rynkach wschodnich.

Grupa LPP chce do końca 2022 roku otworzyć pierwsze sklepy marki Sinsay w Grecji i we Włoszech, w Hiszpanii może zadebiutować w przyszłym roku - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

LPP chce w przyszłym roku zwiększyć powierzchnię handlową o ok. 15 proc., w kolejnym roku o 10-15 proc. - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

LPP liczy, że spadki marży w kolejnych kwartałach będą niższe niż pierwotnie zakładano - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku netto za 2021 rok łącznie 1,128 mld zł, co da 4,3 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Baltic Power, która realizuje wspólną inwestycję grupy Orlen i Northland Power w morską energetykę wiatrową, zakończyła badania geotechniczne dla projektu - podał Orlen w komunikacie prasowym.

Medicover widzi duży potencjał rozwoju na rynku stomatologicznym w Niemczech. Spółka będzie rozglądać się zarówno za możliwościami wzrostu organicznego, jak i za akwizycjami - poinformowała PAP Biznes Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. Ponadto, sieć zamierza nadal rozwijać się w Polsce i utrzymać tempo 3-5 akwizycji rocznie.

Plan nabycia przez Skarb Państwa posiadanych przez Eneę akcji Bogdanki nie jest zaskoczeniem. Pytanie, czy będzie to wymagało ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji spółki - wskazują analitycy.

Rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki i zgodziła się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego środkami do kwoty 1 mld zł - podała JSW.

Cena emisyjna akcji serii I Creotech Instruments została ustalona na 100 zł - podała spółka w komunikacie.

Fragiolig Holdings kupi w ramach wezwania 2.297.401 akcji Atlas Estate - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM Citi Handlowy.

W związku z sytuacją na rynku stali Węglokoks zaproponował budowę stalowni działającej na potrzeby spółek skarbu państwa. Resort aktywów analizuje propozycję - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister aktywów Piotr Pyzik.

Passus złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Bio Planet zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2021 rok w łącznej kwocie 1,08 mln zł, czyli 0,36 zł na akcję - wynika z uchwał WZ.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o wypłacie 181,6 mln zł dywidendy z zysku za 2021 roku oraz funduszu dywidendowego. Dywidenda na akcję wyniesie 0,44 zł - podała spółka.

Centrum Finansowe wypłaci z zysku za 2021 r. dywidendę w wysokości 4 mln zł, czyli 0,44 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie Suneksu zdecydowało, by spółka wypłaciła 2,03 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok, czyli 0,1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Polwaksu podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok 2021. Spółka wypłaci łącznie 2,47 mln zł dywidendy, czyli 0,08 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Wikany podjęło uchwałę o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka.

Pictet Asset Management posiada krótką pozycję netto na 0,54 proc. akcji CD Projektu - podała KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży.

PBG złożyło w sądzie w Poznaniu propozycje układowe, według których wierzyciele spółki mają być podzieleni na siedem grup. Zgodnie z dotychczasowymi działaniami restrukturyzacyjnymi układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku spółki - poinformowało PBG.

Zarząd Hutmenu, spółki zależnej Boryszewa, podpisał z MS Inwestment przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu. Nieruchomość ma powierzchnię ok. 19,2 ha, a wartość transakcji to 95 mln zł netto - podał Boryszew w komunikacie.

Jeronimo Martins Polska wezwało spółkę zależną Polenergii, Polenergia Obrót, do zapłaty 39,5 mln zł w terminie siedmiu dni. Wezwanie dotyczy umów na dostawy energii elektrycznej - podała Polenergia. Spółka uważa, że roszczenia są bezzasadne.

